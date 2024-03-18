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Bublik1
Министр энергетики Украины высказался на тему продления поставок российского газа в Европу
По словам министра, закупать газ у России Европа больше не будет

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Когда в мире и в целом в стране наблюдается относительная стабильность, то властям не приходится идти на сложные ухищрения, пытаясь вводить народ в заблуждение. Ну а когда дела идут туго, и вся правда о внутренних и внешних проблемах вот-вот прорвётся на поверхность, то в ход идут самые разнообразные методы. Прежде всего блокируются средства массовой информации, которые могут нести опасность для единой государственной позиции. Журналисты берутся под контроль за счёт выстраивания горизонтали наказаний и поощрений, а особенно ретивых просто высылают из страны. Создаётся альтернативная реальность, в которой одни и те же события трактуются с совершенно другим смыслом. Тщательно анализируются высказывания оппонентов, а после обыватели в эфире видят отрывочные фразы, которые должны наводить страх или ставить перед сложными вопросами. Словом, всё это уже давно отлаженный механизм, который за десятилетия противостояния СССР и Западного блока был доведён до совершенства обеими сторонами. 

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Ну а совсем недавно появилась новая тактика, которая впервые была опробована в Украине. Так, в прессу вбрасывается сразу несколько информационных потоков. Заявления делают журналисты, общественные деятели и даже политики. Часто мы слышим те или иные слова от представителей правительства, но каждый новый докладчик противоречит предыдущему. Читающие и смотрящие все это по интернету и телевизору обыватели пребывают в лёгком замешательстве, но проблема в том, что ничего из сказанного не является правдой. Информационная атака призвана запутать обывателей и отвлечь внимание от действительно важных вопросов. Например, вместо того чтобы обсуждать принудительную мобилизацию с применением силы против прогуливающихся по улицам украинских мужчин, пресса смакует десятки различных поправок к закону. Результат останется таким же или хуже, но население активно включается в дискуссии и начинает спорить о том, стоит ли ввести бронь для людей, выплачивающих по 700 долларов в бюджет в месяц. 

Подобных примеров множество, но суть сводится к тому, что реальные проблемы подменяются ничего не значащими мелочами, а многочисленные противоречивые заявления призваны запутать как собственное население, так и потенциальных политических оппонентов за пределами страны. Особенно интересны разговоры о продлении транспортировки российского газа по территории Украины. Напомним, в 2021 году Зеленский лично заявил, что транзит газа приносит стране 3 миллиарда долларов в год, поэтому лично он сделает всё от него зависящее, с целью продления контракта с Москвой. Якобы, потеря такой значительной суммы для бюджета станет большой проблемой, а значит нужно снова договариваться. С тех пор многое изменилось, но транзит газа оставался относительно стабильным. Украинская сторона заблокировала одну из веток собственной ГТС, но в целом продолжает перекачивать энергоносители в Европу. Контракт истекает 31 декабря 2024 года, а за последние полгода мы видели целый ряд заявлений от ведущих украинских политиков. Первоначально было сказано, что контракт не продлят. Заявление казалось категоричным, но совсем недавно украинские власти намекнули, что всё будет зависеть от Европы. Якобы, если европейские политики заинтересованы в российском газе, то Украина готова к продлению контракта. Ставились условия, что конечное соглашение должны подписывать европейские лидеры, но дальше разговоров не зашло. 

Что же, вчера поговорить на эту тему решил действующий министр энергетики Украины. По словам Галущенко, продление контракта после истечения конечного срока на повестке дня не стоит. Якобы, Европа и так хотела отказаться от российского газа, ну а это отличный повод сделать это здесь и сейчас. Министр добавил, что в настоящее время наблюдаются довольно значительные поставки сжиженного газа из РФ на территорию Европейского союза. По его словам, Европа намерена полностью отказаться от ГТС с 2027 года, ну а украинская сторона станет первым триггером в цепочке блокады энергоресурсов из Москвы. В данном случае сложно судить о том, насколько высказывания министра энергетики соответствуют действительности. Прежде всего стоит понимать, что продление контракта целиком зависит от решения европейских политиков. Что в итоге придёт в голову Шольца, пока неясно, поскольку на канцлера оказывается мощнейшее давление как изнутри, так и из вне. Ну а та лёгкость, с которой Украина отказывается от 3 миллиардов долларов и вовсе вызывает удивление. Страна имеет огромную дыру в бюджете и должна всему миру, но позволяет себе довольно странные решения. Добавим, что сегодня Украина получает газ непосредственно из России. Энергоносители отбираются из трубы и идут на собственные нужды. Это преподносится как реверс. Якобы, соседние страны отправляют свой газ в Украину обратно, хотя физической возможности для таких фокусов нет. В итоге работает любопытная схема, когда вместо того чтобы платить за российский газ, киевские власти переводят деньги на польские счета, но с приличной комиссией. В данном случае возникает вопрос: откуда сама Украина будет получать газ, если Россия перекроет её со своей стороны? Придётся действительно налаживать реверс из Европы, но в таком случае стоимость энергоносителей будет рассчитываться по среднерыночной и советовать немецкой, что в разы выше, чем в настоящее время платит Киев. 

#экономика #газ
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