Целый ряд брендов начал блокировать поставки по параллельному импорту, что приведёт к окончательному уходу этих производителей из РФ, но дефицита не ожидается.

Параллельный импорт был создан в качестве временного решения проблемы дефицита тех или иных иностранных товаров. Под давлением со стороны США многие бренды покинули российский рынок, а не допустить ажиотажа и пустых полок должны были страны, занимающие нейтральную позицию. В какой-то момент параллельный импорт превратился в отлаженный механизм, а в Россию таким образом начала завозиться не только электроника, но и автомобили. Судя по решительному настрою американских и европейских политиков, в ближайшее время стоит ожидать дополнительных осложнений в работе параллельного импорта. Похоже, первыми из тех, кто решил окончательно отказаться от рынка РФ стали компании Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и некоторые другие. Как известно, эти бренды пользуются высоким спросом у жителей России, а значит раньше могли похвастать отличными продажами и хорошей прибылью.

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По данным «Коммерсанта», ряд иностранных компаний занялись блокировкой поставок по параллельному импорту, что грозит сложностями для всей выстроенной системы. По мнению некоторых аналитиков, есть риски полного исчезновения популярных брендов с российских прилавков. Как оказалось, всё зашло так далеко, что ряд брендов даже заключили с партнёрами соглашения о моратории на реэкспорт продукции в Россию. Каким образом это удалось сделать, пока неясно. Не исключено, что задействовался административный и финансовый ресурс. Пока аналитики видят только два решения проблемы. Первый предполагает усложнение действующих схем параллельного импорта. Проще говоря, появится ещё несколько дополнительных покупателей, что приведёт к утере конечного заказчика. Очевидно, что такой подход тут же скажется на стоимости бытовой техники и электроники, которая подорожает на десятки процентов. Второй вариант более реалистичный и предполагает отказ от закупки особенно активно исполняющих санкции брендов. Так, шведский холдинг Electrolux Group (техника под брендами Electrolux, Zanussi и AEG) уже накал оказывать давление на партнёров в нейтральных странах, откуда продукция после поступает на российский рынок.

По данным руководства группы «М.Видео-Эльдорадо», продукция шведского бренда поступает в Россию в ограниченных партиях, а дефицит её уже заметен на прилавках. Сергеем Ли отмечает, что партнёры находятся в трудном положении, поскольку рискуют лишиться прямых поставок в случае продолжения торговых связей с Россией. Аналогичной позиции придерживается другой крупный холдинг под названием Groupe SEB. Управляющая компания владеет правами на бренды Krups, Moulinex, Rowenta, Tefal и Braun, которые до недавнего времени довольно охотно покупали жители России. В начале 2024 года начали массово закрываться монобрендовые магазины LG, Samsung, Sony, Bosch, ну а всё это свидетельствует о том, что руководство иностранных компаний окончательно отказывается от российского рынка. При этом доходы указанных выше компаний до недавнего времени были относительно стабильными, но ужесточение санкций обязательно приведёт к негативным финансовым последствиям.

Аналитики отмечают, что рынок бытовой техники России меняется. Оказывается, в настоящее время Electrolux контролирует менее 1% всех поставок, тогда как Bosch растеряла половину клиентов и занимает 8% рынка. Ну а поскольку россияне не перестанут покупать бытовую технику, то на рынок приходят новые игроки. Например, высокий интерес проявляет Иран. Также активно продвигают свою продукцию турецкие бренды. Лучше всего дела идут у китайцев, которые получили доступ к самому крупному рынку Европы без значительных трудностей. Аналитики отмечают, что обычные потребители обладают особой привязанностью к одному бренду. Это значит, что человек попробовавший Electrolux будет пытаться купить стиральную или посудомоечную машину этой компании и дальше. В условиях параллельного импорта это позволяло иностранным брендам неплохо зарабатывать. Ну а учитывая всё озвученное выше, вскоре бытовая техника Electrolux окончательно покинет российские прилавки. Поскольку выбора не будет, то люди начнут пробовать другие решения, а в какой-то момент осознают, что тот же Haier или Vestel не только дешевле, но и ничуть не хуже по качеству. Предполагается, что дефицита не будет, поскольку желающих торговать в России достаточно. Что до проигравших, то пока полное поражение могут констатировать европейские бренды, финансовые результаты за 2024 год которых не оставят равнодушными советы директоров этих компаний.