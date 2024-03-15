Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Целый ряд брендов начал блокировать поставки по параллельному импорту, что приведёт к окончательному уходу этих производителей из РФ, но дефицита не ожидается.

реклама

Параллельный импорт был создан в качестве временного решения проблемы дефицита тех или иных иностранных товаров. Под давлением со стороны США многие бренды покинули российский рынок, а не допустить ажиотажа и пустых полок должны были страны, занимающие нейтральную позицию. В какой-то момент параллельный импорт превратился в отлаженный механизм, а в Россию таким образом начала завозиться не только электроника, но и автомобили. Судя по решительному настрою американских и европейских политиков, в ближайшее время стоит ожидать дополнительных осложнений в работе параллельного импорта. Похоже, первыми из тех, кто решил окончательно отказаться от рынка РФ стали компании Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и некоторые другие. Как известно, эти бренды пользуются высоким спросом у жителей России, а значит раньше могли похвастать отличными продажами и хорошей прибылью. 

реклама

По данным «Коммерсанта», ряд иностранных компаний занялись блокировкой поставок по параллельному импорту, что грозит сложностями для всей выстроенной системы. По мнению некоторых аналитиков, есть риски полного исчезновения популярных брендов с российских прилавков. Как оказалось, всё зашло так далеко, что ряд брендов даже заключили с партнёрами соглашения о моратории на реэкспорт продукции в Россию. Каким образом это удалось сделать, пока неясно. Не исключено, что задействовался административный и финансовый ресурс. Пока аналитики видят только два решения проблемы. Первый предполагает усложнение действующих схем параллельного импорта. Проще говоря, появится ещё несколько дополнительных покупателей, что приведёт к утере конечного заказчика. Очевидно, что такой подход тут же скажется на стоимости бытовой техники и электроники, которая подорожает на десятки процентов. Второй вариант более реалистичный и предполагает отказ от закупки особенно активно исполняющих санкции брендов. Так, шведский холдинг Electrolux Group (техника под брендами Electrolux, Zanussi и AEG) уже накал оказывать давление на партнёров в нейтральных странах, откуда продукция после поступает на российский рынок. 

По данным руководства группы «М.Видео-Эльдорадо», продукция шведского бренда поступает в Россию в ограниченных партиях, а дефицит её уже заметен на прилавках. Сергеем Ли отмечает, что партнёры находятся в трудном положении, поскольку рискуют лишиться прямых поставок в случае продолжения торговых связей с Россией. Аналогичной позиции придерживается другой крупный холдинг под названием Groupe SEB. Управляющая компания владеет правами на бренды Krups, Moulinex, Rowenta, Tefal и Braun, которые до недавнего времени довольно охотно покупали жители России. В начале 2024 года начали массово закрываться монобрендовые магазины LG, Samsung, Sony, Bosch, ну а всё это свидетельствует о том, что руководство иностранных компаний окончательно отказывается от российского рынка. При этом доходы указанных выше компаний до недавнего времени были относительно стабильными, но ужесточение санкций обязательно приведёт к негативным финансовым последствиям. 

Аналитики отмечают, что рынок бытовой техники России меняется. Оказывается, в настоящее время Electrolux контролирует менее 1% всех поставок, тогда как Bosch растеряла половину клиентов и занимает 8% рынка. Ну а поскольку россияне не перестанут покупать бытовую технику, то на рынок приходят новые игроки. Например, высокий интерес проявляет Иран. Также активно продвигают свою продукцию турецкие бренды. Лучше всего дела идут у китайцев, которые получили доступ к самому крупному рынку Европы без значительных трудностей. Аналитики отмечают, что обычные потребители обладают особой привязанностью к одному бренду. Это значит, что человек попробовавший Electrolux будет пытаться купить стиральную или посудомоечную машину этой компании и дальше. В условиях параллельного импорта это позволяло иностранным брендам неплохо зарабатывать. Ну а учитывая всё озвученное выше, вскоре бытовая техника Electrolux окончательно покинет российские прилавки. Поскольку выбора не будет, то люди начнут пробовать другие решения, а в какой-то момент осознают, что тот же Haier или Vestel не только дешевле, но и ничуть не хуже по качеству. Предполагается, что дефицита не будет, поскольку желающих торговать в России достаточно. Что до проигравших, то пока полное поражение могут констатировать европейские бренды, финансовые результаты за 2024 год которых не оставят равнодушными советы директоров этих компаний. 

#санкции #параллельный импорт #бытовая техника
+
Написать комментарий (0)
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
Промышленность Евросоюза показывает рекордное падение за последние годы
Китай постепенно переводит своих автопроизводителей на отечественные автомобильные чипы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
3
Китай завершил строительство орбитальной станции
3
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
6
Британский боевой лазер может сбивать беспилотные летательные аппараты
+
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Марс способен влиять на океанские течения на Земле и вызывать глубоководные водовороты
+
В официальном блоге OpenAI «случайно» раскрыли информацию о GPT-4.5 Turbo
+
MetaMask и Mastercard запускают совместную криптовалютную карту
1
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
Благодаря сертификации нового смартфона Realme C65 стали известны некоторые характеристики
+
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
+
Появились первые фотографии новой Volkswagen Jetta
+
YouTube анонсировал новый интерфейс своего приложения на телевизорах
+
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
7
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
8
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
3
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
2

Сейчас обсуждают

rackshazz
19:58
Не не не, надо дождаться конца стройки и ввода в эксплуатацию, а вот потом уже как прилетит.
Rheinmetall планируют построить 4 оружейных завода на территории Украины
Итальянец
19:57
скабеева щя сказала что это укрепляет руских и они активнее за пу голосуют.
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
REY_B_
19:56
Ну вот и представьте, как ненавидели Лаврентия Павловича Берию, который требовал, чтобы в журналах о ведении ответственных видов работ, страницы были пронумерованы, прошиты, и переплёт опечатан. При э...
Компания Boeing заявила, что у нее отсутствует документация на оторвавшуюся дверную заглушку
Иван Феночка
19:55
> Новые модули оперативной памяти DDR5 работают на скорости 5600 MT/s и могут быть разогнаны до 5200/4800 MT/s. Гуманитарий угомонись.
Компания Crucial представила новую спецификацию памяти DDR5
32Влад32
19:45
Во всей этой отвратительной, абсурдной ситуации хохлы выглядят полными дебилами. Их позор во всем мире будет им аукаться еще десятки, если не сотни лет.
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
Итальянец
19:42
не ходи .толка нет. пу презей будет
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Максим Кокин
19:42
Я эта аудитория и оно как раз подходит. В геймпасс куча всякого, чего бы я не купил, но в итоге играю с детьми. Это прям для семейного гейминга самый ок. Мне-контрол, сыну майнкрафт, дочери - стардью....
О Xbox Game Pass в 2024 году
Михаил Иванович
19:37
Голосуя за путина, ты поддерживаешь удары по Белгороду и другим приграничным территориям
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
Михаил Иванович
19:36
Только вот страдают сами близкие ветеранов сво Боец ЧВК «Вагнер» убил четырехлетнего ребенка из ревности https://www.mk.ru/incident/2023/10/02/boec-chvk-vagner-ubil-chetyrekhletnego-rebenka-iz-revnos...
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
Игорь Быков
19:35
Vanced все вернет
Xiaomi решила удалить возможность фонового просмотра YouTube без Premium-подписки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем