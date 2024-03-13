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Bublik1
В. Путин прояснил отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ во время африканских гастролей «музыкантов»
По мнению президента России, всё было в рамках закона, поскольку речь шла о зарубежных экономических и миротворческих инициативах

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Известно, что гибель Пригожина привела к разделению ЧВК «Вагнер», в рамках чего часть боеспособных отрядов влилась в ряды Росгвардии, тогда как другие предпочли зарубежные гастроли. Были и те, кто решил вернуться на гражданку, а в белорусской прессе писали, что отдельные бойцы, ранее расквартированные в этой стране, так и остались там в качестве инструкторов и стали частью армейских подразделений. Основную группу возглавил сын Пригожина, а с тех пор «музыканты» стараются не привлекать к себе внимания. Где бы они ни были, но громких заявлений и масштабных интервью уже нет. Конфликт был полностью исчерпан, а претензии со стороны властей перестали попадать в информационное поле. Словом, если что-то и происходит, то обыватели об этом ничего не знают. 

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Представители властей неохотно разговаривают на тему ЧВК «Вагнер», а особенно немногословен В. Путин. Президент уже делал ряд заявлений, ну а в новом интервью Дмитрию Киселёву решил ещё раз прояснить обстановку. По словам президента, Минобороны РФ постоянно оказывало частной компании поддержку. Первоначально группировка выполняла задачи в Сирии, где проекты были связаны с экономической сферой. После этого «музыканты» перебрались в Африку, где также получали поддержку государства. Всё это время помощь была легитимной, поскольку речь шла о зарубежных гастролях. В. Путин напомнил, что в российском законодательстве не прописано существование частных военных компаний, но государство оказывало поддержку бойцам Пригожина за рубежом как представителям страны. Глава государства также напомнил, что ЧВК «Вагнер» придумали журналисты, поскольку официально такого названия нет и не было. Правительство всё ещё обсуждает целесообразность появления частных военных компаний в стране, но не пришло к единому мнению по этому вопросу. Также президент однозначно заявил, что в России нет ни одной частной военной компании и никогда не существовало. 

Отдельно В. Путин коснулся вопроса официального присутствия России в ряде африканских стран. По его словам, всё это была личная инициатива руководства ЧВК «Вагнер», которые выполняли те или иные задачи по просьбе местных властей. Таким образом Россия в Африку не входила, а речь шла исключительно и миротворческих миссиях, которые осуществляли частные структуры. Поскольку всё это происходило за пределами страны, то никаких юридических противоречий не возникало. Напомним, что в январе появилась информация об «Африканском корпусе». Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны России, а в качестве костяка выступают бойцы ЧВК «Вагнер». «Африканский корпус» сможет выполнять задачи в целом ряде стран, активно реагируя на запросы со стороны официальных правительственных лиц. Предполагается, что бойцов разместят в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Ливии и Центральноафриканской Республике. Даже сегодня в блогах некоторых известных военкоров можно увидеть рекламу о наборе новичков в ряды данного подразделения. 

Журналисты полагают, что с помощью «Африканского корпуса» российские власти смогут закрепиться в странах, которые ушли из-под контроля Франции и других колониальных режимов. Корпус сможет бороться с терроризмом, а также способствовать снижению социальной напряжённости. Кроме того, он возьмёт на себя обучение правительственных сил, что позволит создать независимую армию, которая сможет защищать свои интересы самостоятельно. Также отмечается, что все указанные страны уже подписали общее коммюнике о военной поддержке в случае вторжения. Ну а поскольку «Африканский корпус» стал наследником ЧВК «Вагнер», то теперь именно эта группировка вошла в зону ответственности «музыкантов». Напомним, что сам Пригожин погиб 23 августа 2023 года во время авиакатастрофы. Результаты экспертизы до сих пор не оглашены, а официальные представители властей предпочитают на эту тему не говорить. Известно, что у основателя ЧВК «Вагнер» были сложные отношения с Минобороны России, а постоянные конфликты мешали решению поставленных задач. Также наши читатели помнят так называемый «Марш справедливости», после которого противоречия между властями и Пригожиным стали ещё более явными. Пока же в прессе пишут о том, что на территории часовни в населённом пункте «Горячий ключ» установят памятник Пригожины и Уткину. Строительство храма производилось на средства основателя ЧВК, ну а Уткин стоял у истоков организации. 

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ЧВК Вагнер вновь набирает добровольцев для выполнения задач в Африке
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