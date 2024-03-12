В Bild считают фотографию с танком Leopard 2А6 подлинной

В настоящее время в Германии запущен процесс модернизации находящихся в боевом состоянии танков до модификации 2А8. По сравнению с несколькими десятками 2А7 значительных изменений не будет, но если говорить о старых 2А4, то машины получат критически важные улучшения. В первую очередь речь об электронной части, что увеличит видимость в любое время суток. Предполагается, что Leopard 2А8 заметит танк противника первым в 90% случаях, а значит получит преимущество и возможность нанести несколько выстрелов. Учитывая высокую точность пушки и скорострельность, немецкие специалисты оценивают шансы на победу собственного танка как максимально высокие. Похоже, в расчёт не берётся присутствие на поле боя разведывательных дронов, которые могут фиксировать танки с расстояния нескольких километров, а в итоге прокачанный Leopard 2А8 может просто не выйти на позицию для выстрела.

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Эксперты отмечают, что полностью готовая спецификация новой модификации была создана ещё до начала СВО, а значит опыт ведения современных боевых действий не учитывался. Ну а поскольку в распоряжении украинской армии есть несколько относительно свежих танков, то выводы об эффективности Leopard 2А8 можно делать уже сегодня. Напомним, в 2023 году ВСУ получили 18 полностью боеспособных Leopard 2А6. Техника присутствовала в рамках летнего контрнаступления, но горела также хорошо, как и менее защищённые танки. То и дело в прессе появлялись ролики с подбитыми машинами, но получить технику в относительно живом виде долгое время не удавалось. Несколько дней назад российские военкоры опубликовали фотографию, на которой российский боец позирует на фоне Leopard 2А6. Многие иностранные ресурсы тут же назвали публикацию поддельной, рассказывая о том, что ни один танк не попал в руки российских инженеров.

Что же, огорчить читателей решили авторы Bild. На страницах издания сообщается, что фотография подлинная, а значит в руки российской армии действительно попал немецкий танк. До недавнего времени украинские военнослужащие старались привести в негодность даже более старые Leopard 2А4, взрывая его при отступлении, ну а интересных технологий у Leopard 2А6 намного больше. Известно, что танк был захвачен в районе Авдеевки недалеко от села Степовое. В результате выстрела из противотанкового комплекса машина получила повреждение кормы и не могла дальше продолжать боевые действия. Экипаж быстро покинул танк и даже не удосужился его подорвать. В таком виде Leopard 2А6 достался российским солдатам, которые уже переправили его в тыл. Журналисты Bild пишут, что немецкие военные внимательно следят за судьбой каждого переданного танка, ну а данный инцидент воспринимается как особо опасный. Что любопытно, в издании заявили, что на балансе ВСУ остаётся целых 17 танков, решительно игнорируя ранее подтверждённые факты о сгоревших Leopard 2А6 летом и осенью 2023 года.

Сколько точно осталось у украинской армии таких танков, сказать сложно. Российские аналитики полагают, что меньше десяти, поскольку часть была сожжена, тогда как некоторые нуждаются в ремонте и техническом обслуживании. Ближайшая точка, где доступны подобные работы, находится в Литве. Ну а транспортировка танка и ремонт может длиться несколько месяцев. Что до трофейного Leopard 2А6, то даже при повреждении электронной части российским инженерам данная техника будет интересна. Германия не скупится электронных компонентов, тогда как доступ к защищённым системам связи позволит лучше узнать об особенностях работы коммуникации стран НАТО.