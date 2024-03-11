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Bublik1
За 2 месяца Киты купили 1 000 000 ВТС, толкая курс Bitcoin к отметке $100 000 в ожидании халвинга
Учитывая текущую динамику, курс первой криптовалюты достигнет отметки в $100 000 к середине апреля

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Утро понедельника 11 марта началось с роста основных котировок на рынке криптовалют. Bitcoin стремительно подорожал, достигнув отметки в $71 тысячу. Отличную динамику набрал Ethereum, курс которого достиг $4000. Большая часть основных активов за прошедшие сутки подорожала, ну а аналитики уже готовы пояснить причины происходящих изменений. Прежде всего эти ребята рассуждают на тему первой криптовалюты. Как выяснилось, рынок находится под сильным давлением со стороны покупателей. С момента одобрения спотовых ETF прошло не так много времени, но крупные инвесторы не готовы останавливаться на достигнутом. Ещё совсем недавно на балансе фонда BlackRock находилось совсем немного цифровых активов, но в настоящее время финансовый монстр может похвастать самым большим количеством монет среди всех известных держателей Bitcoin. Так, на утро 11 марта на кошельках BlackRock находилось порядка 195 тысяч монет, тогда как MicroStrategy с показателем в 193 тысячи опустился на второе место. 

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Аналитики полагают, что в ближайшее время ожидать резкого падения стоимости первой криптовалюты не стоит. BlackRock не планирует сбавлять темпы, а финансовые возможности фонда практически безграничны. Фактически, BlackRock может позволить себе купить миллион монет без значительных рисков для внутреннего капитала. Ну а поскольку такого количества криптовалюты на рынке нет, то фонд продолжит медленно скупать все доступные активы. В настоящее время стоимость ВТС под управлением фонда достигла $13.5 миллиардов, но это не единственный игрок, пытающийся подмять под себя рынок. Например, фонд Fidelity умудрился скупить больше 100 тысяч монет и владеет активами на сумму свыше $8.6 миллиарда. Эти и другие игроки продолжают наращивать инвестиции, а такими темпами ещё до наступления халвинга курс цифрового золота достигнет 100 тысяч долларов за одну монету. При этом количество игроков постоянно увеличивается, а за несколько месяцев крупные игроки скупили порядка 1 миллиона монет на общую сумму $70+ миллиардов. Это всего 5% ВТС, которые были добыты за более чем 10 лет, но эксперты не могут сказать, сколько из общего количества монет могут быть заблокированы.

Что до Ethereum, то вторая криптовалюта дорожает, хотя темпы не такие значительные, как предполагали некоторые аналитики. В качестве главной причины называется отказ от майнинга. Рынок долгое время не мог восстановиться после перехода Ethereum от привычного майнинга на стейкинг. Держатели криптовалюты обналичили или вывели в другие активы огромные суммы, а сегодня доверие к Ethereum медленно восстанавливается. Будущее второй криптовалюты кажется вполне успешным, но прежней привязки к цифровому золоту уже не наблюдается. Эфириум отправился в свободное плаванье, а значит риски для инвестиций здесь выше. На самом деле многие из тех, кто вкладывает в криптовалюту значительные суммы, совершают и более рискованные поступки. К примеру, на фоне подорожания Bitcoin, стали всё чаще циркулировать слухи о новом сезоне альткоинов. Особенно активны те, кто ждёт резкого скачка мемных токенов. Пока собачьи монеты медленно растут в цене, а их динамика уступает даже первой криптовалюте. 

Аналитики полагают, что рынку нужен увесистый пинок, а многие надеются на Илона Маска. В последнее время миллиардер растерял свой авторитет, поэтому его слова уже не вызывают прежнего отклика среди инвесторов. И всё же, кое-что сделать глава Tesla всё же может. Например, сегодня он написал сообщение с текстом: «На этой неделе @xAI откроет исходный код Grok». Уже через полчаса курс указанной криптовалюты ушёл вверх на 30%, потянув с собой ряд других активов. Ходят слухи, что Илон Маск вложился в несколько мемных собачьих токенов. Якобы, он ждёт подходящего времени для вывода средств. Насколько подобные заявления соответствуют действительности, сказать сложно. Пока же можно констатировать, что основные криптовалюты находятся в бычьем цикле. Инвесторы хотят купить побольше монет, надеясь на то, что халфинг Bitcoin принесёт им двукратную прибыль. Стоит запастись терпением, ведь произойдёт это только в середине апреля, а до этих пор крупные фонды продолжат скупать цифровое золото в огромных масштабах. Ну а поскольку предложение гораздо меньше, чем могут выкупить Киты, то курс постоянно растёт. 

#криптовалюты #биткоин #bitcoin
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