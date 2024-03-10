После того как французы съели своих лягушек, они начали поедать амфибий из других стран

Традиция употребления лягушек в пищу во Франции имеет довольно древние корни. Этот обычай приписывается французским монахам, которые впервые начали активно употреблять лягушек в пищу в средние века. Монахи заметили, что лягушачьи бёдра мягкие и имеют приятный вкус. Кроме того, они полагали, что это небольшое животное является отличным вариантом для строгого религиозного поста. В 12-13 веках употребление лягушек распространилось среди обычного населения, особенно в регионах Парижа и юго-запада Франции.

Лягушечьи бедра стали символом изысканной французской кухни и даже внесены в рецептурные книги. Что любопытно, в различных регионах Франции есть свои особенности приготовления лягушачьих лапок. Например, в провинции Лион предпочитают запекать лягушек в тесте, что придаёт им особый вкус и текстуру. В регионе Бретань готовят «греньйад», блюдо из лягушек, которое подаётся с горчичным соусом. Традиции настолько сильны, что в некоторых регионах Франции даже проводятся фестивали, посвящённые лягушкам. Например, в городе Ла Селль-ан-Лерон на западе Франции ежегодно проводится фестиваль «Fete des Grenouilles». Это переводится как «Праздник лягушек», где тысячи местных жителей и десятки тысяч туристов массово поедают блюда из лягушачьих лапок. Чаще всего лягушачьи лапки обжаривают на сковородке и подают с чесноком, петрушкой и лимонным соком, но встречается подача в виде шашлыка.

реклама

Похоже, традиционным предпочтениям французов грозит опасность, поскольку против поедания лягушек высказывается всё больше учёных и видных общественных деятелей. Сообщается, что некоторые регионы страны уже столкнулись с резким снижением популяции лягушек, поскольку во Францию съезжаются десятки миллионов туристов, желающих попробовать деликатес на вкус. Кроме того, человек продолжает загрязнять водоёмы, что наносит непоправимый вред среде обитания лягушек. Перед французами встают этические и экологические проблемы, хотя в данном случае не совсем ясно, чем лягушки отличаются от кур или других видов птицы и других животных, используемых человеком в пищу. Тем не менее недавно в адрес Макрона поступило открытое письмо, в рамках которого 550 экспертов по окружающей среде, ветеринаров и видных исследователей просят его обратить внимание на снижение популяции лягушек в Европе. Обращение также поступило в адрес руководства Евросоюза и содержит чёткие рекомендации относительно прекращения чрезмерной эксплуатации лягушек из Азии и Юго-Восточной Европы.

Оказывается, когда французы съели своих лягушек, они переключились на соседние страны, а теперь активно поедают представителей амфибий со всего мира. В данном случае проблема состоит ещё и в том, что выращивание лягушек по промышленным масштабам уступает традиционному фермерскому хозяйству. Именно поэтому лягушек часто отлавливают в дикой природе, что приводит к снижению популяции определённых видов. Ну а домашние куры, козы и свиньи не находятся под угрозой вымирания. По мнению экспертов, Франция несёт ответственность за нарушение естественного баланса, а дальнейшее несистемное поедание лягушек крайне опасно. Что любопытно, законодательство Европейского союза запрещает отлов определённых видов лягушек в Европе, поэтому земноводных доставляют из неблагополучных регионов. Никаких ограничивающих законов там нет, а демократические решения ЕС кажутся издевательством над природой. Получается, что защищены только европейские лягушки, тогда как другим грозит вымирание.

В настоящее время весь Европейский союз импортирует более 4000 тонн замороженных лягушачьих лапок. По некоторым оценкам это примерно 200 миллионов амфибий в год, что является просто невероятной цифрой. Только одна Франция забирает на себя 3000 тонн замороженных лапок (150 миллионов лягушек), а эксперты уверяют, что большая часть лягушек поступает из диких популяций в Индонезии, Турции и Албании. Таким образом экосистемам этих регионов наносится непоправимый урон, а некоторые виды уже находятся на грани вымирания. Например, клыкастая речная лягушка и лягушка-крабоед, которые стали жертвами непомерного аппетита французов.

Доктор Сандра Альтерр, руководитель научного отдела Pro Wildlife, подчеркнула важность лягушек для экосистемы. Президент организации «Ветеринары за биоразнообразие» Ален Муссю добавил, что сокращение популяций лягушек может привести к экологическому дисбалансу и рискам для здоровья человека, связанным с увеличением популяций комаров. В итоге из-за специфических вкусов жителей Франции населению целого ряда стран может грозить эпидемия болезней, поскольку поедать комаров и мошек будет некому.