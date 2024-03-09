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Bublik1
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
Судя по всему, у Marvel действительно наблюдается кризис жанра, поскольку в ход пошли самые странные сюжетные идеи

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В последние годы The Walt Disney переживает не лучшие времена. Расходы на создание фильмов и сериалов растут, тогда как доходы стремительно снижаются. Череда провалов уже привела к кадровым перестановкам, но ничего не изменила в общей логике написания сценариев и создания кинематографических проектов. Ну а поскольку руководству нужно как-то оправдываться за свои промахи, то в ход пошли обвинения в сторону зрителей. Недавно представители студии официально заявили, что люди не способны оценить современность и актуальность фильмов, сериалов и мультфильмов, которые вышли на экраны в последние годы. Якобы, сильные женщины должны стать символом свободы и независимости, но белые мужчины отказываются смотреть такой контент. Мало того, даже сами женщины не осознают важности происходящего, а в результате знаковые картины остаются незамеченными. Зрители не уделяют должного внимания новому взгляду на классические истории, где главная роль отводится афроамериканцам или людям нетрадиционной ориентации. Подобные фильмы важны в контексте развития культуры и личностного роста, но также не получают должного внимания. В итоге руководство The Walt Disney назвало зрителей незрелыми и неготовыми к переменам. 

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Давайте обойдёмся сегодня без споров с самой прибыльной студией в истории кино, ведь это бесполезно. Представим себе, что эти ребята действительно правы и наше общество не готово к мужской любви в детской сказке и «чёрной» русалочке. Примеров можно приводить множество, но раз уж всё общество не готово, то может студия слишком быстро бежит впереди паровоза? Если в The Walt Disney знают, чего ждут зрители, то стоило бы уделять больше внимание популярному контенту, а не заигрывать с теми, кто много говорит, но мало платит. Похоже, аналогичная проблема наблюдается у студии Marvel, входящей в материнскую The Walt Disney. Уже несколько лет там выпускают крайне сомнительный контент и умудрились уничтожить все наработки первых трёх фаз развития киновселенной супергероев. После выхода последнего эпизода франшизы «Мстители» Marvel перешла к накачиванию зрителей огромным количеством контента. В ход пошли сериалы, фильмы и даже мультфильмы. Некоторые из проектов смогли окупиться, тогда как большая часть оказалась такого низкого качества, что была отвергнута даже фанатами. Говорить на эту тему можно долго, но суть сводится к тому, что планы руководства Marvel постоянно меняются, а перспективные проекты превращаются в клоунаду на потеху публики. 

Вот только сама публика уже устала от таких потех, поэтому фильмы о супергероях продолжают демонстрировать отрицательную динамику. Инсайдеры пишут, что новые кадровые перестановки позволят снизить поток некачественного контента. Внимания расовым и гендерным вопросам будет уделяться не так много, а упор сделают на сюжете. Ну а пока фанаты комиксов ждут хороших новостей, Marvel продолжает генерировать какую-то дичь. Уж простите за нелитературный русский. Если вы внимательно смотрели все фильмы трилогии «Стражи галактики» (и некоторые другие), то могли заметить там странную утку. Внимательные фанаты всегда полагали, что речь идёт о персонаже по имени Говард утка (полное имя Говард Даксон), который впервые появился в комиксах в 1973 году. В 2023 в честь 50-летия вышла любопытная серия, похожая по тональности с «Что если?». Там Говард выступает в самых различных ипостасях, заменяя известных супергероев и борясь с опасными злодеями. Никаких откровений серия не принесла, но недавно представители Marvel решили пойти дальше. Как оказалось, небольшие камео, которые мы видели в целом ряде фильмов – это не просто шутка, а отголоски нечто более важного. 

Оказывается, все 50 лет Говард незримо присутствовал за спинами величайших супергероев и даже участвовал в финальной битве с Таносом. Храбрый утёнок где-то раздобыл одно из самых могущественных оружий и вместе с супергероями сражался за будущее всей Вселенной. Найти на кадрах Говарда вам не удастся, но это не значит, что его там не было. В Marvel утверждают, что битва была слишком масштабной, чтобы можно было представить всех героев, но не сказать о вкладе Говарда было бы неверным решением. В данном случае неясно, чего хотя добиться боссы студии. Либо они действительно шутят, а дальше заявления дело не пойдёт, либо в Marvel всё действительно так плохо, что нужно отвлечь внимание публики с помощью комического персонажа. В прессе пишут, что появление отдельного фильма с Говардом не исключено, хотя предсказать успех подобного проекта крайне сложно. В качестве камео утка отлично вписывается в фильм. Фанаты хвалят авторов за интересные находки, а зрители просто смеются. Вот только станут ли посетители кинотеатров воспринимать Говарда настолько серьёзно, чтобы платить деньги за его сольник, большой вопрос. Изучить несколько изображений Говарда вы можете по ссылке: https://screenrant.com/marvel-confirms-howard-duck-full-name-endgame-cameo/

#marvel #говард утка
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