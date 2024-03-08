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Bublik1
В США нашли шпионские датчики на китайских кранах и планируют отказаться от оборудования из КНР
Власти США становятся всё более подозрительными и находят шпионское оборудование даже там, где его не может быть

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Не секрет, что с возрастом люди становятся подозрительнее. Сказывается опыт прожитых лет, а также особенности человеческой психологии. В какой-то момент мы начинаем уделять больше внимания информации на упаковках и требовательнее относиться к содержанию тех или иных составляющих в привычных продуктах питания. Развивать эту тему мы не будем, ведь суть вы уловили. Похоже, современная Америка переживает период старения, а находящиеся у руля элиты превратились в склочных стариков, не способных смотреть на вещи ясно. Все мы помним эпопею с воздушными шарами, которая разыгралась в США в 2023 году. Тогда метеозонд был сбит истребителем F-22, который выпустил ракету стоимостью больше $1 миллиона. Поиски китайских шпионов продолжались достаточно долго, а в какой-то момент в некоторых штатах даже запретили поднимать в воздух метеозонды без обращения в мэрию. 

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Недавно американский F-16 сбил ещё один подозрительный метеозонд, но на этот раз обвинений в адрес Китая не поступало. Похоже уровень маразма в США прогрессирует, ведь теперь янки подозревают в шпионаже оборудование в грузовых портах по всей стране. Оказывается, значительная часть кранов, которые занимаются погрузкой контейнеров в портах, создана в Китае и уже достаточно давно находится на балансе американских компаний. И всё бы ничего, но кто-то вдруг заметил на кранах странные датчики, изучить функционал которых ещё только предстоит. В The Wall Street Journal пишут, что это конфиденциальная информация, которая поступила в редакцию напрямую от человека из Вашингтона. Похоже, главная претензия прозвучала в адрес китайской компании ZPMC. Именно она поставляет 80% оборудования для американских портов и считается монополистом в своей отрасли. 

Раньше данный факт никого не волновал, но с приходом во власть стареющего Байдена, подозревать в шпионаже начали даже мирно стоящие краны. По мнению опрошенных аналитиков, даже если предположить, что китайцы поставили на краны специальное оборудование для шпионажа, то в этом нет никакой логики. Пользы от подобной информации всё равно не будет, поскольку данные о перевозках грузов находятся в свободном доступе. Оборудование, которое поставляется для военных объектов, проходит дополнительную проверку, а в итоге подозрительный тон в данном случае кажется очередной попыткой раздуть из мухи слона. При этом отмечается, что сами передатчики действительно вызывают вопросы. Всё дело в том, что при заказе конкретного оборудования идёт согласование функционала того или иного крана. Вот только передатчики нашли на погрузочных кранах, в перечень функций которых ничего подобного не входило. Не исключено, что речь идёт о мониторинговой системе, которая занимается отслеживанием работающего оборудования. Вполне возможно, что опция является стандартной, но не была востребована в портах США. Окончательный вывод пока не сделан, поскольку американские специалисты не разобрались в сложном китайском передатчике за пару долларов. 

На этом фоне представители комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США уже планируют поставить вопрос с присутствием китайских кранов в своих портах ребром. Политики хотят выяснить, кто разрешил закупать китайское оборудование в больших масштабах. Мало того, что краны китайские, так они ещё и доминируют над другими производителями. Рано или поздно политикам расскажут, что всё дело в цене, ведь владельцы портов ориентируются на выгоду, а в этом плане южнокорейские краны обходятся дороже. Некоторые политики начали выдвигать идеи о том, что Китай занимается обширным сбором информации о морских перевозках с территории США. Якобы, это открывает широкие возможности, хотя никакой конкретики по этому поводу сказано не было. В дело не могла не вмешаться администрация Байдена. Там опасаются, что китайцы шпионят за ними даже при помощи кранов, поэтому в сжатые сроки написали директиву о новых требованиях к цифровой технике иностранного производства. В список попали многострадальные краны, которые стоят во всех американских портах. Не исключено, что где-то в провластных структурах уже зашевелились лоббисты. Американские производители кранов если и способны выпускать аналоги китайскому оборудованию, то просят за это в разы дороже. Ну а обнаружение пусть даже и не шпионских датчиков позволит получить из бюджета несколько миллиардов, которые так легко распилить и потратить на национальную безопасность. 

#сша #политика #китай
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