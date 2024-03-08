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Bublik1
Два Leopard 2А4 ВСУ столкнулись под Работино, а после были сожжены российскими бойцами
Большая часть техники появилась здесь в последние несколько недель

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Многие наши читатели помнят, что посёлок Работино в Запорожской области стал одной из самых горячих точек в рамках наступательной компании украинской армии 2023 года. Бои за населённой пункт длились несколько месяцев, а ВСУ несколько раз брали его под контроль, а после откатывались на прежние позиции. В итоге Работино осталось за украинской стороной, а это стало одним из наиболее успешных событий контрнаступления. Добиться перелома ВСУ так и не удалось, ну а в последнее время инициатива находится на стороне российской армии. Не так давно была отбита Авдеевка, после чего линия соприкосновения сместилась западнее, где в настоящее время проходят столкновения за несколько ключевых посёлков. За счёт переброски нескольких бригад украинскому командованию удалось задержать продвижение российских сил на данном направлении, тогда как под Работино дела у ВСУ идёт всё хуже. 

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На утро 8 марта российская армия контролировало восточную и центральную часть населённого пункта, а главный аргумент в данном случае – это дальнобойная артиллерия и авиационные бомбы. За те несколько месяцев, что Работино находилось под контролем украинской армии, там были возведены укрепления, но военкоры полагают, что в ближайшие недели посёлок перейдёт под полный контроль РФ. Пока же российские военнослужащие показывают так называемую «дорогу смерти», представляющую собой настоящее кладбище техники ВСУ. Судя по кадрам, восстановить всё это не представляется возможным, поскольку танки и броневики выгорели и напоминают фантастические фильмы о постапокалиптическом будущем человечества. Что любопытно, большая часть техники здесь была уничтожена совсем недавно. Всё это так называемые подкрепления ВСУ, которые спешно перебрасывались командованием для удержания линии обороны. 


По большей части на видео можно заметить советские танки и несколько иностранных бронемашин, тогда как на других кадрах можно оценить низкий профессионализм украинских военнослужащих. Событие случилось в октябре 2023 года, но ролик был выложен в сеть только сегодня. Ниже вы можете увидеть два столкнувшихся Leopard 2А4. Судя по всему, украинские танкисты не справились с управлением техники НАТО. В результате произошло столкновение, но на этом проблемы на этом участке для ВСУ не завершились. Столкнувшиеся танки обнаружили российские бойцы, которые ударили по машинам их противотанковых средств. Оба Leopard 2А4 загорелись, а в итоге все внутренние органы управления пришли в негодность. Скорее всего, танки были после этого эвакуированы и отправлены на ремонт. Теоретически, восстановить машины возможно, но сумма инвестиций будет составлять чуть ли не половину от стоимости всего танка. Рядом со сгоревшими Leopard 2А4 можно увидеть уничтоженную YPR-765. Эта бронированная машина нидерландского производства, которая была создана на базе бронетранспортёра М113. Визуально она имеет отличия от американской машины, но в целом не представляет собой большого технологического прорыва. 


Российские военкоры называют несколько причин, которые в последние месяцы приводят к росту потерь техники со стороны украинской армии. Прежде всего речь идёт о повышении боевых навыков российских военнослужащих, которые получают современное оборудование для фиксации противника. Также армия РФ имеет в арсенале массу новых беспилотников, включая дроны-камикадзе, ударные БПЛА и разведывательные аппараты, значительно повышающие эффективность поражения живой силы и техники ВСУ. Сами беспилотники могут похвастать новыми функциями, увеличенной дальности и в целом поставляются массово. Стоит также отметить странную тактику применения танков со стороны украинской армии. Там часто решают бросить в бой одинокую машину, которая движется по открытой местности и никак не прикрывается с воздуха или земли. Это позволяет российским бойцам отслеживать и уничтожать подобные машины, включая несколько Abrams, которые были благополучно сожжены на Авдеевском направлении. Всё это подтверждает крайне низкий уровень подготовки украинских экипажей. Пару дней назад появилось видео уничтожения Abrams. Отличился российский танк Т-72Б3, бойцы которого с первого выстрела вывели американскую машину из строя. Эксперты отмечают, что танк шёл боком, а украинский экипаж даже не подумал включить хвалёную систему ситуационной осведомлённости. Abrams спокойно передвигался по полю, а экипаж даже не думал прятаться. Подобные действия доказывают неподготовленность бойцов, которые получили слишком мало времени для ознакомления с техникой НАТО. 

#сво #военные технологии #танки #leopard 2а4
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