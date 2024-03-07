В настоящее время ASML занимает 90% рынка литографов

За последние 100 лет мы так много слышали о неприкосновенности личной собственности и правовых основах капиталистического общества, что даже поверили в реальность подобных утверждений. Европейские лидеры перечисляли перспективы существования единого глобального рынка, называя целый ряд преимуществ от участия в совместных проектах. Казалось, что идеальное общество уже построено, вот только всё это было позабыто по щелчку из Вашингтона. Европа заморозила сотни миллиардов долларов российских денег, а также наложила руки на недвижимое имущество российских элит. Конфискованы яхты, дома и автомобили, что открыто нарушает право личной собственности, о котором так много и так красиво говорят американцы и европейцы. Как оказалось, если речь идёт о собственности гражданина России, то неприкосновенность и законы на неё не распространяются. Но если отнять у жителей РФ дома и яхты было относительно просто, то куда сложнее оказалось вынудить крупные компании закрыть свой бизнес в России.

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Крупные полупроводниковые гиганты всё ещё надеются вернуться, тогда как в Microsoft уже осознали, что могут окончательно потерять рынок российских операционных систем. Производители программного обеспечения также не в восторге, поскольку Россия была крупнейшим в Европе клиентом в целом ряде секторов. Отказаться от иностранного ПО не так просто, но процесс идёт, а особенно большие потери Microsoft и Google ждут на китайском рынке. Переход на отечественные программные продукты там начался намного раньше, чем в России, ну а это самый большой рынок на планете. Следом за Россией и Китаем подтянется и Индия, а также многие другие страны БРИКС, не желающие испытать на себе американские санкции. Доходы технологических компаний из США и Европы начнут снижаться, но есть все основания полагать, что далеко не всем нравится такая сомнительная политика дядюшки Сэма. Как стало известно, в числе недовольных значится нидерландская ASML. Известно, что именно эта компания контролирует порядка 90% литографических сканеров и может потерять огромные деньги из-за решений собственного правительства, идущего на поводу у Вашингтона.

В прессу попали детали плана под названием Beethoven, в рамках которого ASML намерена расширить производственные мощности за пределы Нидерландов. Журналисты пишут, что речь идёт о конфиденциальных документах, которые стали общедоступными по вине неизвестного источника. В качестве главной причины того, что ASML планирует выйти за пределы своей страны, указываются некие негативные экономические условия в Нидерландах. Якобы, трудно найти квалифицированных работников, не говоря уже о том, что брать на работу иностранцев не разрешено. Кроме того, из-за необходимости выполнять взятые властями экологические нормы выбросов, наблюдается нехватка электричества, ну а для производства высокотехнологичной продукции нужна стабильность и порядок. Ничего этого в Нидерландах нет, но терпение ASML переполнилось из-за откровенного вмешательства американских властей в процесс сотрудничества с китайскими компаниями.

Дядюшка Сэм прямо запретил ASML продавать китайцам литографы, что тут же сказалось на доходах. Ранее в прессе писали, что Поднебесная закупала оборудования для полупроводниковой промышленности на миллиарды долларов, а в какой-то момент порядка 40% всей продукции ASML поставлялось в Китай. Скорее всего, цифра сильно недооценена, поскольку учитывает только первую половину 2023 года, тогда как во второй половине прошлого года наблюдался стремительный рост продаж в Китай. Известно, что на руководство ASML оказывал давление премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который вынудил разорвать действующие соглашения. Всё это вредит бизнесу, а аналитики не исключают, что ASML может перенести производство в нейтральные страны. Скорее всего, построить фабрики в Китае нидерландской компании не дадут, а вот с Индией проблем не возникнет. По данным журналистов De Telegraaf, ASML хочет построить несколько заводов за пределами Нидерландов в ближайшие несколько лет. В результате уже к концу 2026 года компания сможет выпускать порядка 600 литографов, работающих в глубоком ультрафиолете (DUV) и 90 устройств для производства чипов по технологии экстремального ультрафиолета (EUV).

Судя по всему, просто так уйти ASML не дадут. Марк Рютте заявил, что в стране должно остаться наиболее крупное производство, а это главное условие. Насколько успешными будут действия нидерландской компании, пока неясно. Впереди переговоры с правительством, не говоря уже о том, что в дело может сновать вмешаться Америка. Ну а пока европейский и американский бизнес пытается найти выход, китайские инженеры разрабатывают собственные литографы. Специалисты полагают, что аналоги местного производства появятся к концу текущего десятилетия, что сделает продукцию ASML неактуальной для Китая.