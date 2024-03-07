Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
ASML планирует уйти из Нидерландов из-за экологических норм и запрета продавать литографы в Китай
В настоящее время ASML занимает 90% рынка литографов

реклама

За последние 100 лет мы так много слышали о неприкосновенности личной собственности и правовых основах капиталистического общества, что даже поверили в реальность подобных утверждений. Европейские лидеры перечисляли перспективы существования единого глобального рынка, называя целый ряд преимуществ от участия в совместных проектах. Казалось, что идеальное общество уже построено, вот только всё это было позабыто по щелчку из Вашингтона. Европа заморозила сотни миллиардов долларов российских денег, а также наложила руки на недвижимое имущество российских элит. Конфискованы яхты, дома и автомобили, что открыто нарушает право личной собственности, о котором так много и так красиво говорят американцы и европейцы. Как оказалось, если речь идёт о собственности гражданина России, то неприкосновенность и законы на неё не распространяются. Но если отнять у жителей РФ дома и яхты было относительно просто, то куда сложнее оказалось вынудить крупные компании закрыть свой бизнес в России. 

реклама

Крупные полупроводниковые гиганты всё ещё надеются вернуться, тогда как в Microsoft уже осознали, что могут окончательно потерять рынок российских операционных систем. Производители программного обеспечения также не в восторге, поскольку Россия была крупнейшим в Европе клиентом в целом ряде секторов. Отказаться от иностранного ПО не так просто, но процесс идёт, а особенно большие потери Microsoft и Google ждут на китайском рынке. Переход на отечественные программные продукты там начался намного раньше, чем в России, ну а это самый большой рынок на планете. Следом за Россией и Китаем подтянется и Индия, а также многие другие страны БРИКС, не желающие испытать на себе американские санкции. Доходы технологических компаний из США и Европы начнут снижаться, но есть все основания полагать, что далеко не всем нравится такая сомнительная политика дядюшки Сэма. Как стало известно, в числе недовольных значится нидерландская ASML. Известно, что именно эта компания контролирует порядка 90% литографических сканеров и может потерять огромные деньги из-за решений собственного правительства, идущего на поводу у Вашингтона. 

В прессу попали детали плана под названием Beethoven, в рамках которого ASML намерена расширить производственные мощности за пределы Нидерландов. Журналисты пишут, что речь идёт о конфиденциальных документах, которые стали общедоступными по вине неизвестного источника. В качестве главной причины того, что ASML планирует выйти за пределы своей страны, указываются некие негативные экономические условия в Нидерландах. Якобы, трудно найти квалифицированных работников, не говоря уже о том, что брать на работу иностранцев не разрешено. Кроме того, из-за необходимости выполнять взятые властями экологические нормы выбросов, наблюдается нехватка электричества, ну а для производства высокотехнологичной продукции нужна стабильность и порядок. Ничего этого в Нидерландах нет, но терпение ASML переполнилось из-за откровенного вмешательства американских властей в процесс сотрудничества с китайскими компаниями. 

Дядюшка Сэм прямо запретил ASML продавать китайцам литографы, что тут же сказалось на доходах. Ранее в прессе писали, что Поднебесная закупала оборудования для полупроводниковой промышленности на миллиарды долларов, а в какой-то момент порядка 40% всей продукции ASML поставлялось в Китай. Скорее всего, цифра сильно недооценена, поскольку учитывает только первую половину 2023 года, тогда как во второй половине прошлого года наблюдался стремительный рост продаж в Китай. Известно, что на руководство ASML оказывал давление премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который вынудил разорвать действующие соглашения. Всё это вредит бизнесу, а аналитики не исключают, что ASML может перенести производство в нейтральные страны. Скорее всего, построить фабрики в Китае нидерландской компании не дадут, а вот с Индией проблем не возникнет. По данным журналистов De Telegraaf, ASML хочет построить несколько заводов за пределами Нидерландов в ближайшие несколько лет. В результате уже к концу 2026 года компания сможет выпускать порядка 600 литографов, работающих в глубоком ультрафиолете (DUV) и 90 устройств для производства чипов по технологии экстремального ультрафиолета (EUV).

Судя по всему, просто так уйти ASML не дадут. Марк Рютте заявил, что в стране должно остаться наиболее крупное производство, а это главное условие. Насколько успешными будут действия нидерландской компании, пока неясно. Впереди переговоры с правительством, не говоря уже о том, что в дело может сновать вмешаться Америка. Ну а пока европейский и американский бизнес пытается найти выход, китайские инженеры разрабатывают собственные литографы. Специалисты полагают, что аналоги местного производства появятся к концу текущего десятилетия, что сделает продукцию ASML неактуальной для Китая. 

#полупроводники #санкции #asml
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: США хотят усилить экономическое давление на Китай с помощью других стран
ASML хочет расширить производство за пределами Нидерландов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
4
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
1
В центре Петербурга построят новый тоннель
2
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
3
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
2
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
Ростех запускает новаторский комплекс "Гроза.04.К" для нейтрализации FPV-дронов
+
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
1

Популярные статьи

Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
100
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
18
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
42
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
18
Обзор игры Call of Duty Ghosts - Призраки вступают в игру
+
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
6
Строительство сухопутного моста через перешеек Кра упирается в тонкую грань интересов США и Китая
1

Сейчас обсуждают

Денис Борзов
19:19
Это откуда вы такое взяли?
StatCounter: Windows 10 по-прежнему гораздо популярнее, чем Windows 11
Мистер X
19:13
Настольный хммммм. А если я его на пол поставлю он взовётся?
Геймплейный трейлер The Alters — научно-фантастического симулятора выживания про управление клонами от создателей дилогии Frostpunk
Дмитрий Зяблов
19:01
Вас соевых куколдов тыкают в говно мордой, а вы упорно продолжаете требовать добавки.
Казахстан опроверг сообщения СМИ о продаже Украине российской военной продукции
Павел Колесник
18:59
0.24 минус упали ахахах вы на месячном за 5 лет посмотрите там лучше не куда. Нашему ммвб так расти бы. Ору просто в голосину. А то что шатаем этот хлам это отлично..
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
Waramagedon
18:57
Эта многоходовочка к вам не относится. Кто не кормит свою армию, тот кормит чужую.
Белый дом: Швеция уже сегодня официально станет членом НАТО
Павел Колесник
18:56
0.24 минус упали ахахах вы на месячном за 5 лет поммотрите там лучше не куда. Нашему ммвб так расти бы. Ору просто в голосину
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
Геннадий Лашманов
18:54
Радости полные штаны.Танки и прочая техника на войне для того ,чтобы её уничтожали. В ВОВ немецкие хваленые " тигры и пантеры" тоже уничтожали.Но какой ценой? Ни одна война не стоит того ,чтобы ...
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
Aleksandr Vyatkin
18:42
Зато потом можно в любой момент возобновить копирование с прерванного места и завершив копирование файл будет целым. Так что это не баг а плюс я бы сказал. Линукс определяет недописанные файлы и это л...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Руслан Давудов
18:41
Такое ощущение что статья взята с иностранного форума и переведёна нейросетью. Очень странная подача материала.
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
Silvium
18:38
Вот печаль для фунчозных свистоперделок. Правда, меньше их от этого не станет, но сам факт
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем