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Bublik1
Украинский бизнес уходит из Польши – местные жители не хотят покупать украинские товары и услуги
В некоторых случаях доходит до полноценного конфликта с польскими гражданами

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После начала СВО миллионы жителей Украины хлынули в Европу. Сегодня поток не такой большой, как в 2022 году, а часть мигрантов уже вернулась на родину. В 2024 граждан Украины можно встретить даже в самых небольших городах Польши и Германии, где условия для жизни сильно разнятся из-за тех или иных решений местных властей. Например, большая часть пособий в Польше уже отменена, тогда как Германия продолжает принимать всех желающих. Как оказалось, в 2022 из Украины в Европу потянулись не только бедные слои населения. По данным польского издания Gazeta Wyborcza, немало украинцев решили начать бизнес за границей. Это были владельцы салонов красоты, станций технического обслуживания, компьютерного и электронного сервиса, а также мелкие производители одежды, игрушек, обуви и много другого. В 2022 году бизнесмены собирали свои производственные мощности, перевозя их в Польшу и открывая новые компании, работающие по старым правилам. Со временем число украинских бизнесменов в Европе стало расти, но результат оказался не таким радужным, как первоначально могло показаться. 

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По данным польских журналистов, украинские бизнесмены явно переоценили свои возможности, ведь сегодня многие из них закрывают предприятия и покидают казавшимся им ранее перспективным рынок. В Gazeta Wyborcza пишут, что Польша сильно разочаровала украинских предпринимателей, а многие из которых не справились с теми или иными требованиями местного законодательства. Издание приводит данные Польского экономического института, согласно которым в 2022 году украинцы открыли в Польше 15 900 новых компаний, а в 2023 году этот показатель достиг рекордных 28 600 предприятий. В 2023 стало появляться больше компаний, работающих в сфере устроительства и ремонта, информационных технологий, связи, услуг, торговли и логистики. В последнее время тенденция ухода украинского бизнеса из Польши стала заметна даже местным экспертам. В интернете можно встретить десятки объявлений о продаже работающих кафе, ресторанов, салонов красоты и автосервисов. Сами украинцы пишут, что намерены начать бизнес в другой стране, но журналисты выяснили, что на пути встали неразрешимые вопросы, препятствующие привычному ведению бизнеса. 

Как уже было сказано выше, называются сложности с местным законодательством, а также другие факторы. Это неудачное расположение предприятия, ведь первоначально украинцы арендовали те площади, которые казались им наиболее выгодными. Кроме того, у многих не было финансовой подушки, что снизило возможности для дальнейшего инвестирования. Также в качестве причин значится языковой барьер, ведь многие украинцы за 2 года так и не освоили польский. Не радуют высокие налоги, а также человеческий фактор, ведь местное население предпочитает обходить украинские салоны красоты стороной. Массовая миграция украинского бизнеса в Польшу доказала, что местные жители оказались большими патриотами, а многие и вовсе принципиально не пользуются услугами украинского бизнеса. В качестве примера приводится салон красоты, который проработал всего два месяца и встретил на своём пути волну ненависти со стороны местных жителей. Другой пример касается магазина одежды, в открытие которого вложился бизнесмен из Украины. Продажи были такими мизерными, что бизнес пришлось закрыть уже через несколько месяцев. 

Польские аналитики полагают, что главная причина неудач заключается в непонимании менталитета местных жителей. Нужно было детально изучить рынок, тогда как украинцы привезли с собой не только оборудование для салонов красоты, но и стиль работы. Тоже касается и других сфер услуг, которые не ориентированы на польского потребителя. Украинские бизнесмены игнорировали важные законы рынка, ну а требования законодательства и вовсе для многих стали шоком. Известно, что украинский бизнес построен на откатах и взятках, поэтому предприниматели и не думали соблюдать польское законодательство. Какое-то время на подобные вольности смотрели сквозь пальцы, но в итоге власти взялись за нерадивых украинских бизнесменов. Нарушителям стали выписывать огромные штрафы, а закрытие бизнеса и банкротство стали единственным реальным способом сохранить хоть какие-то накопления. Добавим, что сомнительные успехи украинский бизнес демонстрирует и в других странах, включая Германию. Непонимание предпочтений местных жителей и особенностей рынка того или иного государства не позволяет генерировать высокие доходы. Ну а значительные налоги и суровые требования со стороны законодательства способы убить бизнес ещё до того, как салон красоты или автомастерская будут открыты. 

#украина #польша #интересное
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