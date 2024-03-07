Владельцы компьютеров на базе старых операционных систем получат доступ к новым функциям и полную безопансость за счёт интеграции с движком и обновлениями Chrome

Известно, что уже в 2025 году самая популярная настольная операционная система Windows 10 завершит свой жизненный цикл. Это значит, что Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности и начнёт продвигать более новые ОС. В настоящее время мнения на тему наследницы «Десятки» разделились. Наиболее вероятным кандидатом кажется Windows 11, имеющая долю порядка 25%. Позиции новой операционной системы достаточно сильны, вот только крупные компании не спешат переводить на неё свои компьютеры. Требования Windows 11 ощутимо выше, чем на Windows 10, а всё это ставит перед корпорациями сложные задачи. Известно, что целых два года после завершения жизненного цикла Windows 10 для этой ОС будет выходить платные обновления безопасности, ну а после придёт время полностью отказаться от старой операционки. На роль альтернативы прочат ещё не вышедшую Windows 12. Есть мнение, что она окажется ещё более требовательной, но предложит революционный подход за счёт тесной интеграции умных алгоритмов.

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Всё это значит, что совсем скоро миллионы обычных пользователей должны будут делать выбор, а время на стороне Microsoft. Пожалуй, массовый отказ от Windows 10 случится не в 2025 году, а немного позднее. Ранее мы уже наблюдали нечто подобное, ведь в какой-то момент Софтверный гигант с большим шумом перекрывал кислород пользователям, работающим на Windows 7 и Windows 8. Несмотря на активную рекламную компанию несколько десятков процентов фанатов старых операционных систем отказывалось переходить на Windows 10, а в итоге помогли соглашения с игровыми студиями и даже с Google. Первые перестали выпускать для «Семёрки» новые игры, тогда как вторая поступила аналогичным образом со своим браузером. Оставаться в такой ситуации на старой ОС не было смысла, а значит нечто подобное миллионы людей ждёт в 2026 или в 2027 году. Ну а пока есть несколько миллионов фанатов старой Windows 7, который несмотря ни на что продолжают работать на этой ОС. Что же, сегодня для этих пользователей у нас есть хорошие новости. Сообщается, что команда разработчиков добилась высокой стабильности работы браузера Supermium в рамках среды Windows 7 и Windows 8. Мало того, последняя версия браузера отлично работает и на старой Windows ХР, которая в этом году отмечает своё 23-летие.

В настоящее время исходный код Supermium, а также исполняемый файл для установки в 32- и 64-битных версиях, доступны на платформе GitHub. По словам разработчиков, они хотели дать возможность владельцам старых компьютеров пользоваться интернетом без ограничений. Они считают вполне нормальным, когда человек хочет заходить в мировую паутину без необходимости покупки новой операционной системы и обновления процессора, оперативной памяти и других компонентов ПК. При этом основная задача была не только в выпуске соответствующего браузера, но и в поддержке безопасной работы в нём, что также удалось реализовать. Секрет в том, что внутри Supermium скрывается обычная версия Chrome за номером 124, вышедшая в начале 2024 года. Разработчики обещают регулярное обновление своего браузера и уже доказали, что ставят перед собой вполне выполнимые задачи. Например, первая сборка в репозитории состоялась 9 мая 2023 года и была основана на Chrome 115. С тех пор вышло несколько обновлений, а в настоящее время разрыв между оригинальной и портированной версиями популярного браузера незначительный.

Стоит учитывать, что разработчики также активно улучшают работу своего браузера и расширяют его функционал. Например, первая версия Supermium не поддерживала Windows XP, ну а сегодня опробовать браузер можно и на старой операционной системе. Кстати, последняя официальная версия Chrome для Windows XP и Windows Vista имеет индекс 50, а значит на старых компьютерах пользователи подвергали себя высокой опасности во время работы в интернете. Windows 7 и Windows 8.1 могут рассчитывать на довольно старую версию Chrome 111, которая вышла в начале 2023 года. При этом Chrome 111 пока без проблем запускает все сайты, тогда как Chrome 50 сталкивается с массой сложностей и ограничений. Часто невозможно нормально смотреть ролики даже на YouTube, а значит пользователям Windows XP и Windows Vista приходится туго.

Разработчики пишут, что для работы с Supermium вам потребуется 4 Гб оперативной памяти. Стоит помнить, что 32-битные версии Windows XP и Windows Vista распознают только 3 Гб ОЗУ. В качестве тестового варианта работал процессор Intel Atom D2250. На оригинальной версии браузера Chrome 50 сложности с просмотров видео наблюдались даже в разрешении 480р, тогда как Supermium позволила добиться приемлемого качества даже в 720р. Разработчики не только переносят Supermium на новые версии Chrome, но и добавляют уникальные функции, а также улучшают стабильность браузера. Это позволяет работать с ним даже старым версиям операционных систем. Недавно появились функции печати веб-страниц на принтере в Windows XP, а также улучшен процесс установки и снижено потребление оперативной памяти. Браузер может найти спрос в бизнес-сегменте, где не все компании могут себе позволить купить новые компьютеры. Особенно популярен Supermium может стать в бюджетных организациях, включая учебные учреждения. Ну а поскольку интерфейс браузера напоминает оригинальный Chrome, то аудитория Supermium будет продолжать расти.