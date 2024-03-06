Аналитики полагают, что рассказы о замедлении темпов развития китайской экономики не соответствую действительности

Если верить официальным данным американского регулятора, то экономика США восстанавливается, уровень инфляции снижается, а местные жители с каждым днём становятся всё богаче. Вот только ничего подобного рядовые американцы не замечают. Продукты в магазинах постоянно дорожают, тогда как регулятор использует хитроумные формулы, позволяющие удерживать виртуальные показатели инфляции на контролируемом уровне. Разногласия между Республиканцами и Демократами парализуют работу федеральных органов, но кульминация схватки между Байденом и Трампом ещё не наступила. Обе стороны активно используют административный фактор, а всё это уже привело к тому, что крупные города не справляются с армиями бездомных. Миграционный кризис стал настоящим оружием в руках Трампа, а сам он и его союзники не спешат решать данную проблему до выборов. Байден пытается выбить деньги для оказания военной и финансовой помощи Украине, а ранее предпринимал усилия для открытия судебного разбирательства против Трампа.

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Пока обе стороны ещё даже не вышли на ринг, но последствия противостояния ощущает экономика США. Вот только вместо того, чтобы переходить в стадию рецессии, американская финансовая система превращается в огромный пузырь. Рост инвестиций в биржевые индексы огромен, а ранее такое наблюдалось всего несколько раз за последние десятилетия. Аналитики поговаривают о крахе долларовой гегемонии, но янки пока не готовы решать собственные проблемы, ведь есть более важные дела. Например, вводить и ужесточать санкции против России, а также активно сдерживать Китай. Ну а поскольку реальных возможностей для снижения потенциала китайской экономики американцы пока не придумали, то снова перешли от дел к лозунгам. Похоже, аналитики так долго и отчаянно врали, что даже сами поверили в истинность собственных заявлений. Так, видные эксперты из Европы и США продолжают рассказывать о том, что экономика Китая находится в сложном положении, а динамика развития снижается. По мнению аналитиков People's Daily, реальных предпосылок делать подобные выводы у американцев нет.

Эксперты полагают, что в настоящее время китайская экономика переходит на новую стадию развития, где акцент смещается с роста, стимулируемого факторами производства, на увеличение вклада со стороны технологий и инновационных разработок. Отмечается, что новые движущие силы включают переход на более эффективное производство, где важно не только количество и качество, но и эффективность процесса. Это позволит сократить затраты, а значит делает продукцию китайских компаний более конкурентной на международных рынках. Приводятся следующие данные. Так, в 2023 году производство солнечных батарей, автомобилей на новых источниках энергии и генераторных установок увеличилось на 54%, 30.3% и 28.5% соответственно. Этот значительный рост обусловлен сильным спросом на внутреннем рынке, а в итоге позволяет предприятиям инвестировать новые средства в расширение производственных мощностей, что открывает новые перспективы для развития.

В 2023 году объём производства интеллектуальных продуктов, таких как сервисные роботы и оборудование для 3D-печати, увеличился на 23.3% и 36.2% соответственно. Согласно отчёту Международной федерации робототехники, доля роботов, в Китае оседает порядка 52% всех роботизированных устройств, выпускаемых на планете. Стоит заметить, что большая часть такой продукции также производится в Поднебесной, но ранее всё это экспортировалось за рубеж. В настоящее время идёт насыщение собственного рынка высокими технологиями, а всего за 2023 год было закуплено 1.5 миллиона роботизированных устройств. Только за 2023 год добавленная стоимость китайской промышленности в производстве оборудования выросла на 6.8%, а вклад крупных промышленных предприятий в данном показателе составляет чуть меньше 50%. Всё это свидетельствует о том, что Китай переходит на новый этап, активно закупая технологии для очередного производственного скачка.

Аналитики называют промышленность Поднебесной всё более ориентированной на высокие технологии и интеллектуальную сферу. Ну а ускоренные трансформации способствуют активному развитию новых сфер промышленности, придавая новый дополнительный импульс экономическому росту. В 2023 году инвестиции Китая в высокотехнологичные отрасли выросли на 10.3% и впервые превысили темпы роста инвестиций в основной капитал (7.3% за 2023 год). Так, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 9.9%, а в высокотехнологичные сферы услуг – на 11.4%. Одновременно с этим заметно увеличение предприятий в стратегических секторах промышленности. На конец 2023 года общее число компаний, занятых здесь, достигло 2 миллионов. Всё это характеризуется как крупный технологический скачок, способный увеличить динамику развития экономики страны. Сотни миллиардов долларов инвестируются в полупроводники и сферу искусственного интеллекта, поскольку даже после введения санкций китайские компании не перестали закупать высокотехнологичную продукцию. Когда состоится очередной прорыв, аналитики сказать не готовы, но сегодня заметно, что китайская экономика набирает разгон, тогда как без правильных и своевременных решений экономика США и ЕС всё больше будет скатываться в рецессию.