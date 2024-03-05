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Bublik1
Сбербанк предлагает новую услугу: установка фирменного ПО на iPhone на дому у пользователя
Услуга доступна в 200 городах по всей России

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Одними из первых прочувствовали негативную реакцию американских санкций владельцы смартфонов. Google и Apple удалили из собственных магазинов приложения российских банков, а также усложнили обработку бесконтактных платежей. Альтернативные отечественные системы позволили решить большую часть проблем, ну а владельцы смартфонов на базе операционной системы Android могут скачать нужное приложение с официального сайта банка. Кроме того, доступны российские площадки, где предлагается широкий набор ПО, а всё это снижает эффективность санкций до минимума. А вот сказать того же о владельцах смартфонов яблочной компании мы не можем. Временами в магазине приложений появляются фирменное ПО российских банков, но Apple быстро всё это удаляет, не оставляя шансов на работу подобных программ. 

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Как оказалось, не всё так печально, а специалисты Сбербанка уже начали предлагать новую услугу. Так, при необходимости к вам выедет сотрудник банка, а после на ваш iPhone будет установлено приложение для осуществления платежей и переводов. Мобильное приложение будет установлено дома у заказчика, что намного приятнее, чем посещать отделение банка. Напомним, ранее Сбербанк запустил похожую услугу, но в тот раз владельцам смартфонов Apple предлагалось прийти в отделение банка. Услуга не стала популярной, а в этот раз есть все шансы, что ленивые владельцы яблочной продукции согласятся расширить функционал своих устройств с минимальными усилиями. В Сбербанке полагают, что новая услуга понравится жителям России, столкнувшимся с ограничениями со стороны Apple. Теперь им не нужно тратить время на посещение банка, ведь специалист всё сделает самостоятельно. Также сообщается, что услуга доступна жителям 200 крупных городов России.

Известно, что сотрудники банка будут устанавливать приложение «Учёт Онлайн». Это специализированное приложение для iPhone, которое создано для iOS и пришедшее на замену «Сбербанк Онлайн». Именно это ПО было ранее доступно в магазине приложений, пока Apple не удалила его. А вот стоимость услуги не уточняется. Скорее всего, когда первые клиенты начнут заказывать установку ПО на дому, то в сети появится больше информации на эту тему. Напомним, российское правительство намерено обязать компанию Apple добавить отечественный магазин приложений RuStore в число базовых функций операционной системы. Это позволит решить проблему с удалением тех или иных приложений со стороны американской компании. Эксперты отмечают, что даже владельцы смартфонов на базе ОС Android нечасто тратят время на изучение альтернативных методов установки заблокированных в России приложений. За 2023 год сотрудники Сбербанка совершили 5 миллионов установок фирменного приложения в отделениях. Ну а за первые два месяца 2024 ПО Сбербанка было установлено 1 миллион раз. 

Добавим, что американские компании могут не только удалять приложения из своих магазинов, но и блокировать функции уже установленного ПО на смартфоны. Так, в самый разгар «Игр Будущего» было полностью удалено фирменное приложение из магазинов, а после заблокирована его работа на телефонах. Это значит, что США исчерпали далеко не все санкции, а при необходимости мобильные телефоны жителей России могут превратиться в кирпичи. Исключение составят аппараты HUAWEI, а также Xiaomi. Последние должны работать на базе новой операционной системы HyperOS. Увы, но её распространение только началось.

#iphone #сбербанк
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