А в это время российские Су-34 продолжают сбрасывать корректируемые авиабомбы на позиции противника

Если верить источникам в российском Министерстве обороны, то за 2 года ведения боевых действий было уничтожено больше 520 украинских военных самолётов. Учтите, что в список не включены вертолёты, а на поверку выясняется, что армия ВСУ не обладала таким значительным потенциалом. Даже если прибавить истребители, которые поставили страны Восточной Европы, то получается цифра в несколько раз меньше. По мнению российских военкоров, уничтоженными считаются все самолёты, которые получили повреждения в ходе ракетных наземных атак. Скорее всего, часть машин была успешно восстановлена, поскольку кроме самолётов союзники передавали также отдельные запасные части. Всё это говорит о том, что назвать точную цифру потерь невозможно, а данное утверждение верно и в отношение украинской стороны.

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Если судить по заявлениям украинских источников, то только бабушки с рогатками сбили российских самолётов больше, чем было выпущено за несколько десятилетий. При этом только за прошлую неделю ВСУ удалось уничтожить целую армию Су-34. На подобные цифры обратили внимание журналисты The New York Times и решили посвятить этому событию важный материал. Там пишут, что подавление украинского гарнизона в Авдеевке обеспечивалось за счёт активного использования российской авиации. Якобы, самолёты действуют рискованно, а подобные решения приводят к дополнительным потерям. Американские журналисты называют такую тактику рискованной, но решительно забывают, что украинская сторона приводит слишком высокие цифры приумножая собственные успехи.

Потери несомненно есть, а российские военкоры пишут, что в последнее время ВСУ стали перебрасывать средства ПВО ближе к линии соприкосновения. С одной стороны – это рискованный шаг, свидетельствующий об отчаянном положении украинских войск. Подобные решения могут привести к тому, что по системам противовоздушной обороны начнут прилетать дроны-камикадзе. С другой стороны – скрытые ПВО действительно способны нанести урон бомбардировщикам. Российские военкоры пишут, что украинские источники предпочитают обходиться без подтверждения своих успехов. Если в сеть и попадает видео, то демонстрируется сам факт выстрела из ПВО, тогда как попадание и падение самолёта не транслируется.

В The New York Times приводят мнение полковника ВСУ, который называет тактику российской армии чрезвычайно эффективной, но рискованной. Российские источники пишут, что за сутки боевая авиация сбрасывает на украинские позиции порядка 100-150 пикирующих авиабомб. В настоящее время украинская армия не способна сбивать подобные снаряды, а в результате вооружённые силы РФ продвигаются несмотря на переброску под Авдеевку значительных резервов. Поговаривают, что Сырский распорядился о пополнении действующих подразделений двумя резервными бригадами. Кроме того, дыры в обороне ужа начали затыкать американскими танками, а в сети растёт количество роликов с уничтоженными средствами ПВО.