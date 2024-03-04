Чемезов отмечает, что танк слишком дорогой

Прежде чем переходить к основному материалу, давайте приведём несколько любопытных примеров. Смотрите, первоначальная стоимость американского истребителя F-16 составляла 35 миллионов долларов за единицу. После значительной модернизации электронной части машина подорожала и продаётся от 55 миллионов долларов за штуку. В конечную сумму не включается обучение персонала, подготовка лётных экипажей, а также строительство наземных баз и аэродромов. Всё это входит в дополнительные услуги и может в разы превышать цену самих самолётов. Как бы там ни было, 1 F-16 стоит 55 миллионов долларов. Согласно предварительной оценке, усреднённая цена F-35 Lightning II составляет 82.5 миллиона долларов. Именно в такую сумму оценивался один истребитель для потенциального заказчика в 2023 году. Вот только на вооружении США есть ещё один истребитель, обладающий более внушительными показателями.

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Речь об F-22, стоимость производства которого превышает 146 миллионов долларов. Всего было выпущено 51 единица, а с учётом разработки за один самолёт было уплачено из бюджета свыше 410 миллионов долларов. По крайней мере такие цифры приводит Главное контрольное управление США. Проще говоря, F-22 хорош, но слишком дорогой, поэтому выпускался малой серией, тогда как F-35 разошёлся тиражом более чем в 1000 экземпляров. К чему всё это? Даже перспективная военная техника, обладающая уникальными характеристиками, в первую очередь должна укладываться в разумные ценовые показатели. Если самолёт или танк слишком дорогой, то массово государство его закупать не станет. Как вы могли убедиться, даже такое богатое государство, как США, не стало заказывать слишком много F-22. Похоже, с аналогичными проблемами столкнулся российский Т-14 «Армата». Сегодня любопытной информацией на этот счёт поделился генеральный директор госкорпорации «Ростех».

По словам Сергея Чемезова, танк поступил на вооружение российской армии и действительно выпускается, но увидеть в рамках СВО его не получится. Отдельно отмечается, что «Армата» действительно превосходит все российские и зарубежные танки по своим тактико-техническим характеристикам. Это делает его уникальным, но цена машины слишком высокая, поэтому использовать его в боевых операциях в настоящее время нет никакой необходимости. Чемезов указывает, что именно переменная стоимости привела к наличию небольшого количества таких танков в распоряжении вооружённых сил РФ. Бросать в бой такую дорогую технику непрактично, а вместо «Арматы» в СВО принимают участие хорошо себя зарекомендовавшие Т-90. В настоящее время именно этот танк является основной боевой машиной армии РФ, а также пользуется повышенным спросом за рубежом. Глава «Ростеха» уверен, что России нужны не только эффективные, но и доступные виды вооружений, обладающие хорошими боевыми показателями. Чемезов считает, что на данном этапе России требуется инвестировать в разработку вооружения и танков, которые будут доступны по цене без потери боевой эффективности.

Напомним, ранее В. Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. Аналогичную позицию занимает и сам Чемезов, который считает российский танк лучшим среди серийно производимых и используемых в армиях мира. Глава «Ростеха» отметил, что российская техника превосходит иностранные образцы, что уже было не раз доказано в рамках СВО. Т-90М «Прорыв» является модернизированным вариантом Т-90 и хорошо себя зарекомендовал в рамках СВО. А вот добиться аналогичных показателей танкам НАТО не удалось. Немецкие Leopard 2 не смогли повлиять на наступление украинской армии, а обще количество потерь превысило 20 единиц. После того как несколько Challenger 2 было сожжено, британский танк и вовсе перестали замечать на передовой. За последнюю неделю были уничтожены сразу 3 американских Abrams. Российские бойцы рассказывают, что даже немецкий Leopard 2 представляет собой более сложную цель, а в целом танки НАТО сильно уязвимы перед беспилотниками и авиацией. Что до российского Т-90М «Прорыв», то количество таких танков в зоне проведения СВО растёт. Одновременно с этим активно модернизируются советские Т-72 и Т-80, получающие новую жизнь вместе с улучшенными системами бронирования и наведения. Российские инженеры ставят специальные каркасы, снижающие эффективность дронов, ну а Т-14 «Армата» не суждено принять активное участие в сражениях на Донбассе. Некоторые военкоры пишут, что дело не только в высокой стоимости. Якобы, российские власти опасаются потерять машину, которую могут переправить в США. Очевидно, что сегодня у российских инженеров есть интересные наработки, делиться которыми со своими коллегами их США никто не намерен. Добавим, что какое-то время «Армата» находилась в зоне проведения СВО. Какие были сделаны выводы, пока неясно, а пока мы не знаем даже точного числа находящихся на балансе российской армии новых танков.