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Bublik1
Rockstar ищет русскоязычного специалиста Grand Theft Auto VI – игра получит русскую локализацию
Скорее всего, будут переведены только текстовые сообщения

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Grand Theft Auto VI стала настоящим долгостроем, а сроки выхода игры до сих пор неизвестны. В прессе писали, что продолжение знаменитой саги должно было оказаться на прилавках магазинов уже к 2023 году. Это ровно через десять лет после выхода предыдущей игры в серии, что могло придать дополнительный интерес и повысить продажи. Согласно непроверенным данным, у Grand Theft Auto VI был рабочий билд, но его качество оказалось настолько низким, что было решено начать работу с нуля. Якобы, всё дело в отсутствие политкорректности. За последние 10 лет мир сильно изменился, ну а авторы Grand Theft Auto VI продолжили шутить над чернокожими и решительно игнорировать меньшинства. Мало того, главный герой снова был мужского пола, а всё это и многое другое было настолько прочно увязано с историей, что пришлось уничтожить все наработки. В прессе есть различные утечки, а наиболее правдоподобная заключается в наличии сразу нескольких главных героев. Несомненно, мы увидим на экране сильную женщину, а также активную эксплуатацию гендерно-нейтральной повестки. 

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Предполагается, что Grand Theft Auto VI поступит в продажу в 2025 году, чему появилось очередное подтверждение. На площадке LinkedIn можно встретить новую вакансию, размещённая компанией Rockstar. Там ищут тестировщика с хорошими знаниями русского языка. Контракт планируется заключить всего на 12 месяцев, в обязанности специалиста войдёт контроль над процессом локализации неизвестной игры. Инсайдеры тут же решили, что речь идёт именно о Grand Theft Auto VI, поскольку в настоящее время Rockstar не работает над другими проектами. В требованиях значится, что наёмный работник должен обеспечить максимальную точность перевода, что соответствует высокому качеству продукта. Других подробностей нет, ну а инсайдеры полагают, что ожидать появления продолжения легендарной серии стоит только в конце 2025 года. Так, сотрудник ещё на работу не принят. Какое-то время он будет разбираться с тонкостями проекта, а только спустя несколько месяцев сможет приступить к выполнению своих обязанностей в полной мере. Даже после того, как контракт его будет завершён, нужно будет провести обширные тесты. Обычно они длятся несколько месяцев и нужны для выявления самых разнообразных ошибок. 

Таким образом можно предположить, что релиз Grand Theft Auto VI состоится намного позднее, чем сегодня считается. Что до Rockstar, то студия хранит молчание и не комментирует подобные объявления. При этом требуется всего один специалист, а значит мы не советуем нашим читателям ожидать от Rockstar чудес. Можно сделать вывод, что Grand Theft Auto VI получит частичную российскую локализацию. Это будут российские настройки и субтитры, тогда как голосовые сообщения останутся на языке оригинала. Обычно перед релизом крупных игр и их переводом на другие языки, студии нанимают больше специалистов, способных не только вычитывать тексты, но и участвовать в голосовой озвучке. В настоящее время ни о чём подобном неизвестно. В целом, даже частично русская локализация – это большой прорыв. Ещё недавно крупные иностранные студии громко заявляли о полном уходе их России, но в последнее время многие из них замечают падение продаж. Российский рынок никогда не был самым большим в Европе, но давал стабильные доходы. С учётом перехода всё большего числа людей на формат цифровой подписки продавать новые блокбастеры стало всё сложнее. 

Стоимость каждой новой игры составляет $70, ну а аппетиты игровых студий растут. Поговаривают, что цену хотят поднять до $80, поскольку даже самые продаваемые эксклюзивы Sony не всегда окупаются. Разработчики тратят на создание новинок сотни миллионов долларов, а инсайдеры полагают, что Grand Theft Auto VI станет самым дорогим проектом в истории. Учитывая неудачу первой фазы, полноценная разработка может затянуть на $1 миллиард, что в разы выше пиковых цифр для Голливуда. К счастью для разработчиков Grand Theft Auto VI с окупаемостью проблем не возникнет, поскольку всё говорит о том, что самая ожидаемая игра этого десятилетия сможет вернуть все инвестиции в первые несколько дней после начала продаж.

#rockstar #grand theft auto vi
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Rockstar, готовясь к выпуску GTA 6 Finale, вызывает всех сотрудников в офис, отказываясь от удаленки
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