«Нью-Джерси» пока ещё не готова отправиться на боевое дежурство

Вооружённые силы США переживают не лучшие времена. На эту тему появляется много аналитических материалов, авторы которых проживают по обе стороны океана. При этом мнение авторов на проблему сильно разнится и зависит от личной приверженности тем или иным принципам. К примеру, американские эксперты по большей части винят в нехватке военнослужащих недостаточно либеральную систему действующих властей. Лоббисты продавливают крайне сомнительные инициативы, приводящие к ещё более плачевным результатам. Первоначально в американскую армию разрешили набирать трансгендеров, после снизили порог физического здоровья, позволяя приходить на службу даже лицам с явными признаками ожирения. Следом пришла очередь снижения планки психического здоровья, а недавно в прессе писали о решении пересмотреть действующие правила относительно ногтей и волос. Так, бойцам разрешается отращивать длинные волосы и ногти, а также окрашивать их в самые разнообразные цвета. В данном случае это победа одного из частных фондов, который пообещал продолжить работу в правильном направлении. Что же, если речь шла о разрушении армии, то эти ребята действительно движутся в правильном направлении.

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Европейские аналитики более откровенны по этому вопросу, но в целом сталкиваются с аналогичными проблемами, поскольку действующие власти испытывают сложности с набором по контракту. В немецкой прессе пишут, что число желающих служить опустилось до критической отметки, поскольку многие местные жители опасаются того, что власти станут непосредственными участниками украинского конфликта. Умирать никто не хочет, ну а прочность оборонных ведомств не безгранична. Похоже, в США решили не останавливаться на пути разрушения собственных вооружённых сил, о чём свидетельствует появление первой атомной подводной лодки на планете, которая создана для женского экипажа. Речь идёт о многоцелевой атомной подводной лодке «Нью-Джерси» (USS New Jersey SSN-796), принадлежащей к классу «Вирджиния», построенной компанией Huntington Ingalls Industries.

Сообщается, что закладка подлодки состоялась в марте 2019 года, а это уже 23 боевая единица в своём классе. «Нью-Джерси» имеет стандартную конструкцию и мало чем внешне отличается от подобных машин. При этом идея выпустить гендерно-нейтральную подводную лодку появилась ещё в 2016 году, ну а недавно судно прошло первый этап тестирования. В настоящее время «Нью-Джерси» всё ещё не поступила на баланс вооружённых сил, а в прессе пишут, что пока неясно, когда все детали будут соответствовать потребностям экипажа. Напомним, ещё в 2010 году в США отменили правило, запрещающее женщинам служить на подводных лодках. Первыми право стать полноценными членами экипажа получили офицеры женского пола, которые ушли в погружение уже в 2011. В настоящее время на балансе подводного флота США числится чуть больше 100 женщин, вот только все или большая часть из них ежедневно сталкиваются с ограничениями. Всё дело в особенностях расположения управляющих элементов, а также многих других вопросах, изначально созданных с учётом мужской анатомии и физиологических потребностей.

Сообщается, что «Нью-Джерси» станет исключением из правил, ведь инженеры пересмотрели расположение душевых и туалетов. Теперь там появились отдельные кабинки, закрывающиеся изнутри на ключ. Кроме того, для женщин выделен целый блок спальных мест, куда не будут заглядывать мужчины, что позволит дамам чувствовать себя более комфортно. Отдельно отмечается, что было решено пересмотреть расположение элементов управления. Ранее некоторых из них находились слишком высоко, что не позволяло женщинам до них дотянуться. Теперь эта проблема решена окончательно. Все трёхъярусные кровати оборудованы дополнительными лестницами, позволяющими женщинам без проблем забираться на самый верх пирамиды. Есть и другие изменения, а инженеры уверяют, что тестирование только идёт, а значит мы увидим больше нововведений, продиктованных запросами женских экипажей. Пока собрать полностью женский коллектив не удалось, поскольку не нашлось специалистов для выполнения всех работ на борту подводной лодки. Именно поэтому «Нью-Джерси» получит смешанный экипаж, а со временем все должности займут женщины. Трудно представить себе, как до этого женщины проходили службу на подлодках. Общий туалет без кабинок, спальное место без выделения дополнительного пространства, не говоря уже о необходимости соблюдение гигиенических процедур, места для чего не предусмотрено. В итоге служба на подобном корабле превращалась для женщин в настоящее испытание, пройти которое решились всего 100 представительниц слабого пола. Не исключено, что многие из них сидят в штабах и ни разу не спускались в трюм подлодки. Насколько «Нью-Джерси» будет эффективна, предстоит узнать. Нужно учитывать, что потребуется пересмотреть многие механические элементы, для осуществления манипуляций с которыми нужна не дюжая сила в руках.