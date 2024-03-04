Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В США построили первую атомную подводную лодку, адаптированную для женщин
«Нью-Джерси» пока ещё не готова отправиться на боевое дежурство

реклама

Вооружённые силы США переживают не лучшие времена. На эту тему появляется много аналитических материалов, авторы которых проживают по обе стороны океана. При этом мнение авторов на проблему сильно разнится и зависит от личной приверженности тем или иным принципам. К примеру, американские эксперты по большей части винят в нехватке военнослужащих недостаточно либеральную систему действующих властей. Лоббисты продавливают крайне сомнительные инициативы, приводящие к ещё более плачевным результатам. Первоначально в американскую армию разрешили набирать трансгендеров, после снизили порог физического здоровья, позволяя приходить на службу даже лицам с явными признаками ожирения. Следом пришла очередь снижения планки психического здоровья, а недавно в прессе писали о решении пересмотреть действующие правила относительно ногтей и волос. Так, бойцам разрешается отращивать длинные волосы и ногти, а также окрашивать их в самые разнообразные цвета. В данном случае это победа одного из частных фондов, который пообещал продолжить работу в правильном направлении. Что же, если речь шла о разрушении армии, то эти ребята действительно движутся в правильном направлении. 

реклама

Европейские аналитики более откровенны по этому вопросу, но в целом сталкиваются с аналогичными проблемами, поскольку действующие власти испытывают сложности с набором по контракту. В немецкой прессе пишут, что число желающих служить опустилось до критической отметки, поскольку многие местные жители опасаются того, что власти станут непосредственными участниками украинского конфликта. Умирать никто не хочет, ну а прочность оборонных ведомств не безгранична. Похоже, в США решили не останавливаться на пути разрушения собственных вооружённых сил, о чём свидетельствует появление первой атомной подводной лодки на планете, которая создана для женского экипажа. Речь идёт о многоцелевой атомной подводной лодке «Нью-Джерси» (USS New Jersey SSN-796), принадлежащей к классу «Вирджиния», построенной компанией Huntington Ingalls Industries.

Сообщается, что закладка подлодки состоялась в марте 2019 года, а это уже 23 боевая единица в своём классе. «Нью-Джерси» имеет стандартную конструкцию и мало чем внешне отличается от подобных машин. При этом идея выпустить гендерно-нейтральную подводную лодку появилась ещё в 2016 году, ну а недавно судно прошло первый этап тестирования. В настоящее время «Нью-Джерси» всё ещё не поступила на баланс вооружённых сил, а в прессе пишут, что пока неясно, когда все детали будут соответствовать потребностям экипажа. Напомним, ещё в 2010 году в США отменили правило, запрещающее женщинам служить на подводных лодках. Первыми право стать полноценными членами экипажа получили офицеры женского пола, которые ушли в погружение уже в 2011. В настоящее время на балансе подводного флота США числится чуть больше 100 женщин, вот только все или большая часть из них ежедневно сталкиваются с ограничениями. Всё дело в особенностях расположения управляющих элементов, а также многих других вопросах, изначально созданных с учётом мужской анатомии и физиологических потребностей.  

Сообщается, что «Нью-Джерси» станет исключением из правил, ведь инженеры пересмотрели расположение душевых и туалетов. Теперь там появились отдельные кабинки, закрывающиеся изнутри на ключ. Кроме того, для женщин выделен целый блок спальных мест, куда не будут заглядывать мужчины, что позволит дамам чувствовать себя более комфортно. Отдельно отмечается, что было решено пересмотреть расположение элементов управления. Ранее некоторых из них находились слишком высоко, что не позволяло женщинам до них дотянуться. Теперь эта проблема решена окончательно. Все трёхъярусные кровати оборудованы дополнительными лестницами, позволяющими женщинам без проблем забираться на самый верх пирамиды. Есть и другие изменения, а инженеры уверяют, что тестирование только идёт, а значит мы увидим больше нововведений, продиктованных запросами женских экипажей. Пока собрать полностью женский коллектив не удалось, поскольку не нашлось специалистов для выполнения всех работ на борту подводной лодки. Именно поэтому «Нью-Джерси» получит смешанный экипаж, а со временем все должности займут женщины. Трудно представить себе, как до этого женщины проходили службу на подлодках. Общий туалет без кабинок, спальное место без выделения дополнительного пространства, не говоря уже о необходимости соблюдение гигиенических процедур, места для чего не предусмотрено. В итоге служба на подобном корабле превращалась для женщин в настоящее испытание, пройти которое решились всего 100 представительниц слабого пола. Не исключено, что многие из них сидят в штабах и ни разу не спускались в трюм подлодки. Насколько «Нью-Джерси» будет эффективна, предстоит узнать. Нужно учитывать, что потребуется пересмотреть многие механические элементы, для осуществления манипуляций с которыми нужна не дюжая сила в руках. 

#военные технологии #подводные лодки #«нью-джерси»
+
Написать комментарий (0)
Сколько стоит и что умеет российский дрон-камикадзе «Пиранья», подбивший американский танк Abrams
Глава «Ростеха» пояснил, почему Т-14 «Армата» не будет сражаться в СВО рядом с Т-90М «Прорыв»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
8
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
Глава МИД Франции заявил, что победа России на Украине повлечёт за собой большие финансовые потери для ЕС
5
Американская нейросеть в качестве "отцов-основателей" США выбрала темнокожих и викингов
+
Частота ядер Snapdragon 8 Gen 4 может достигать 4,30 ГГц и будет на 30% выше, чем у SD 8 Gen 3
1

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
60
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
29
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
24
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
14
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2

Сейчас обсуждают

Александр
14:55
Хронология винды для меня (упрощённая): Win 3.11 - нормальный запил, удобней доса. Win 95 - Можно запустить несколько окошек, и даже работает. Win 98 - Тот же 95 но слегка постабильней. Win Me - Более...
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Sergey Goncharenko
14:48
Украина восемь лет бомбила Донбасс но ничего не разбомбила, пришла Россия и теперь показывает как надо было бомбить Донбасс
Huawei укрепляет позиции на рынке ИИ-чипов несмотря на санкции США
Куп Банторбёргер
14:35
Ахпхаххах, не рекомендую использовать этот дистрибьютив, особенно покупать ключ для активации других "фич", лучше попробуйте ту же Мяту с Cinnamon, экспириенс намного лучше будет х) Вообще те, кто с ...
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
Марта Соколова
14:35
1). Меня тоже удивило это решение. Но несильно:) Китай изо всех сил цепляется за старый миропорядок. Ведь там он расцвёл и вознёсся. В плохое, как с нами, они пока верить особо не хотят. 2). Из статьи...
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
Аркадий Веденеев
14:33
Эта информация была еще пол года назад
Глава "Ростеха" Чемезов: Танк Т-14 «Армата» принят на вооружение Армии России
Аркадий Веденеев
14:33
Министерство решило отказаться от выпусков данных танков так как очень накладно и малое выпускаемое кол-во. Мощностей для производства мало
Глава "Ростеха" Чемезов: Танк Т-14 «Армата» принят на вооружение Армии России
Елена Никольская
14:31
Бедные панды. Будут теперь ездить туда-сюда.
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
Eppius
14:30
Удивительно. Зачем? Мы же под санкциями.
Rockstar ищет русскоязычного специалиста Grand Theft Auto VI – игра получит русскую локализацию
Eppius
14:29
А их много в геймы то играет? Разные у нас с ними интересы к сожалению.
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
32Влад32
14:27
Как можно договариваться с психически нездоровыми людьми?
Медведев: переговоры с действующей украинской властью невозможны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем