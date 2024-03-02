Core Ultra-15900K будет основан на совершенно новом технологическом процессе 20А

Немногие наши читатели помнят, но были времена, когда Intel занимала лидирующие позиции на рынке полупроводников, осваивая новые технологические узлы раньше конкурентов. Всё изменил 14-нм техпроцесс, после которого и начались проблемы. Впервые узел был опробован в рамках серии Broadwell в 2015 году, а следом вышли настольные Skylake во главе с флагманским Core i7-6700K. Как вы могли слышать, сегодня в магазинах продаётся 14-е поколение процессоров, тогда как 14-нм узел был освоен ещё в рамках поколения 6-го. Несколько лет инженеры Intel топтались на месте и фактически ничем не занимались. Там полагали, что уже достигли вершин и начали шевелиться только после стремительного возвращения в серверный и настольный сегмент продукции от тётушки Су. AMD демонстрировала лучшую производительность, повышенную энергоэффективность и предлагала больше ядер. Поспорить с таким арсеналом Intel не могла, но в итоге с большим скрипом всё же перешла на 10-нм технологический процесс. Случилось это в 2022 году в рамках 12-й серии. Уже в 2023 был придуман гениальный маркетинговый ход, в рамках которого 10-нм узел был переименован в Intel7 и приравнивался к 7-нм нормам TSMC.

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Но одно дело написать всё это на бумаге и раздать маркетологам, а совершенно другое – убедить в правильности стратегии инвесторов. Судя по тем данным, что в последние месяцы озвучивает руководство Intel, уже совсем скоро нас ждёт настоящая революция и триумфальное возвращение компании на рынок полупроводников. Оказывается, уже осенью этого года в продажу поступит серия настольных процессоров Arrow Lake, построенная на базе 2-нм технологического процесса. Стоит помнить о маркетинговом ходе, поэтому перед нами аналог 3-нм норм TSMC, но даже это настоящий прорыв, ведь Intel перешагнула через целый ряд сложных технологий, освоение которых должно было занять 5 или даже 10 лет. Техпроцесс получил название 20А, а сегодня инсайдеры готовы поделиться с нами предварительными характеристиками двух процессоров. Кстати, в рамках серии Arrow Lake появится новая линейка под названием Ultra, в которую войдут высокопроизводительные решения с разблокированным множителем. Все остальные потеряют слово «Core» и будут называться немного иначе.

Что же, процессор, который должен фигурировать под именем Core i9-15900K теперь будет называться Core Ultra-15900K. Камень получит 24 ядра, из которых рабочими останутся всё те же 8 больших ядер. Остальные 16 представляют собой энергоэффективные и хорошо себя показывают только в рамках маркетинговой компании. Судя по всему, тактовая частота не превысит 5.8 ГГц, что на 200 МГц меньше, чем предлагает Core i9-14900K. Похоже, первая версия нового технологического процесса далась Intel трудно и пока не может считаться идеальной. Поговаривают, что проблему с тактовыми частотами удастся исправить уже в 2025 году, но пока флагман не сможет достичь заветных 6 ГГц. Базовый показатель TDP стартует со 125 Вт, хотя так называемый Boost Power или PL2 легко превысит 177 Вт. Особенно это актуально в случае, если владелец попробует использовать алгоритмы разгона, что обязательно приведёт к повышенному тепловыделению. Заявлена встроенная графика Xe-LPG, а особенно интересен новый нейропроцессор, производительность которого может достигать 10 TOPS. Инсайдеры полагают, что стоимость камня останется примерно такой же, как и у Core i9-14900K, а в целом ценовая политика компании не изменится.

Также рассказывается ещё об одном процессоре новой серии. Это Core Ultra-15700K, который будет отличаться от флагмана сниженными тактовыми частотами до 5.5 ГГц и некоторыми другими характеристиками, включая уменьшение энергоэффективных ядер с 16-ти до 12-ти. Тепловыделение останется таким же высоким, а оба камня из коробки будут поддерживать скоростную оперативную память DDR5-6400. Заявлен новый сокет LGA1851, а это значит, что владельцы процессоров Intel, которые сегодня доступны в продаже, не смогут рассчитывать на апгрейд и вынуждены будут покупать на только новый камень, но и материнскую плату. Эта информация была ожидаемой и давно известна как экспертам, так и потенциальных клиентам Intel. Стоит учитывать, что это ранняя предварительная информация, которая в конечном итоге может не подтвердиться. Инсайдеры путают названия, теряются в новых сериях и допускают ошибки. Вполне возможно, что серийный Core Ultra-15900K всё же достигнет 6 ГГц. Напомним, в конце текущего года новую серию процессоров выпустит также и AMD. Камни основаны на новом 3-нм технологическом узле, а эксперты предвкушают эпическое противостояние. Пожалуй, главный бой состоится в начале 2025 года, когда в продажу поступит очередной флагман красных, созданный в рамках технологии 3D V-Cache. Предварительно он будет называться Ryzen 9 9950X3D и должен побороться с Core Ultra-15900K за звание самого быстрого игрового камня на рынке.