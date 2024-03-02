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Bublik1
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
Core Ultra-15900K будет основан на совершенно новом технологическом процессе 20А

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Немногие наши читатели помнят, но были времена, когда Intel занимала лидирующие позиции на рынке полупроводников, осваивая новые технологические узлы раньше конкурентов. Всё изменил 14-нм техпроцесс, после которого и начались проблемы. Впервые узел был опробован в рамках серии Broadwell в 2015 году, а следом вышли настольные Skylake во главе с флагманским Core i7-6700K. Как вы могли слышать, сегодня в магазинах продаётся 14-е поколение процессоров, тогда как 14-нм узел был освоен ещё в рамках поколения 6-го. Несколько лет инженеры Intel топтались на месте и фактически ничем не занимались. Там полагали, что уже достигли вершин и начали шевелиться только после стремительного возвращения в серверный и настольный сегмент продукции от тётушки Су. AMD демонстрировала лучшую производительность, повышенную энергоэффективность и предлагала больше ядер. Поспорить с таким арсеналом Intel не могла, но в итоге с большим скрипом всё же перешла на 10-нм технологический процесс. Случилось это в 2022 году в рамках 12-й серии. Уже в 2023 был придуман гениальный маркетинговый ход, в рамках которого 10-нм узел был переименован в Intel7 и приравнивался к 7-нм нормам TSMC. 

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Но одно дело написать всё это на бумаге и раздать маркетологам, а совершенно другое – убедить в правильности стратегии инвесторов. Судя по тем данным, что в последние месяцы озвучивает руководство Intel, уже совсем скоро нас ждёт настоящая революция и триумфальное возвращение компании на рынок полупроводников. Оказывается, уже осенью этого года в продажу поступит серия настольных процессоров Arrow Lake, построенная на базе 2-нм технологического процесса. Стоит помнить о маркетинговом ходе, поэтому перед нами аналог 3-нм норм TSMC, но даже это настоящий прорыв, ведь Intel перешагнула через целый ряд сложных технологий, освоение которых должно было занять 5 или даже 10 лет. Техпроцесс получил название 20А, а сегодня инсайдеры готовы поделиться с нами предварительными характеристиками двух процессоров. Кстати, в рамках серии Arrow Lake появится новая линейка под названием Ultra, в которую войдут высокопроизводительные решения с разблокированным множителем. Все остальные потеряют слово «Core» и будут называться немного иначе. 

Что же, процессор, который должен фигурировать под именем Core i9-15900K теперь будет называться Core Ultra-15900K. Камень получит 24 ядра, из которых рабочими останутся всё те же 8 больших ядер. Остальные 16 представляют собой энергоэффективные и хорошо себя показывают только в рамках маркетинговой компании. Судя по всему, тактовая частота не превысит 5.8 ГГц, что на 200 МГц меньше, чем предлагает Core i9-14900K. Похоже, первая версия нового технологического процесса далась Intel трудно и пока не может считаться идеальной. Поговаривают, что проблему с тактовыми частотами удастся исправить уже в 2025 году, но пока флагман не сможет достичь заветных 6 ГГц. Базовый показатель TDP стартует со 125 Вт, хотя так называемый Boost Power или PL2 легко превысит 177 Вт. Особенно это актуально в случае, если владелец попробует использовать алгоритмы разгона, что обязательно приведёт к повышенному тепловыделению. Заявлена встроенная графика Xe-LPG, а особенно интересен новый нейропроцессор, производительность которого может достигать 10 TOPS. Инсайдеры полагают, что стоимость камня останется примерно такой же, как и у Core i9-14900K, а в целом ценовая политика компании не изменится. 

Также рассказывается ещё об одном процессоре новой серии. Это Core Ultra-15700K, который будет отличаться от флагмана сниженными тактовыми частотами до 5.5 ГГц и некоторыми другими характеристиками, включая уменьшение энергоэффективных ядер с 16-ти до 12-ти. Тепловыделение останется таким же высоким, а оба камня из коробки будут поддерживать скоростную оперативную память DDR5-6400. Заявлен новый сокет LGA1851, а это значит, что владельцы процессоров Intel, которые сегодня доступны в продаже, не смогут рассчитывать на апгрейд и вынуждены будут покупать на только новый камень, но и материнскую плату. Эта информация была ожидаемой и давно известна как экспертам, так и потенциальных клиентам Intel. Стоит учитывать, что это ранняя предварительная информация, которая в конечном итоге может не подтвердиться. Инсайдеры путают названия, теряются в новых сериях и допускают ошибки. Вполне возможно, что серийный Core Ultra-15900K всё же достигнет 6 ГГц. Напомним, в конце текущего года новую серию процессоров выпустит также и AMD. Камни основаны на новом 3-нм технологическом узле, а эксперты предвкушают эпическое противостояние. Пожалуй, главный бой состоится в начале 2025 года, когда в продажу поступит очередной флагман красных, созданный в рамках технологии 3D V-Cache. Предварительно он будет называться Ryzen 9 9950X3D и должен побороться с Core Ultra-15900K за звание самого быстрого игрового камня на рынке. 

#intel #процессоры #core ultra-15900k
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