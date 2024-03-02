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Bublik1
Минобороны РФ: пилоты российских истребителей Су-35С не дают самолётам ВСУ подняться в воздух
Как только украинский самолёт взлетает, его тут же идентифицируют и сбивают, о чём сообщает Министерство обороны РФ

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Согласно опубликованным ранее данным, на начало СВО украинская армия располагала довольно внушительным парком авиации. По информации аналитиков FlightGlobal, потенциал ВСУ состоял из 12-ти фронтовых бомбардировщиков Су-24, 43-х лёгких истребителей МиГ-29, 26-ти тяжёлых истребителей Су-27, и 17-ти штурмовиков Су-25. Это 98 самолётов, но в списке не значатся учебно-тренировочные машины, которые также оказались способны вести боевые действия. По данным справочника World Air Forces 2022, в состав ВСУ входили 54 вертолёта Ми-8 и 34 вертолёта Ми-24, но были ещё и учебно-тренировочные, переоборудовать которые для ведения боевых действий оказалось нетрудно. Указываются 4 единицы Ми-14, 1 вертолёт Ка-226 и 4 вертолёта Ка-27, находящихся на балансе флота, но аналитики полагают, что реальное количество техники могло быть как больше, так и меньше. Всё дело в алгоритме подсчёта, ведь никто не знает, сколько самолётов было способно выйти на боевое дежурство. Кроме того, часть машин могла находиться в запасе и не взлетала месяцами. Для самолётов это критичный показатель, ну а с началом СВО в бой были брошены даже ранее считавшиеся безнадёжными машины.

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Подсчитать точное количество советских самолётов, которые были переданы Киеву после начала конфликта, не представляется возможным. Известно, что самолётами активно делились европейские страны, а оплата шла из кармана немецких налогоплательщиков. В итоге несмотря на высокие потери украинское командование всё ещё располагает небольшим количеством боевых единиц, вернув к жизни часть старых машин, стоящих на консервации в странах Восточной Европы. Российское командование регулярно рапортует о фактах поражения боевых единиц украинской авиации. Раньше к общему списку прибавлялись объекты, уничтоженные на аэропортах, но военкоры предлагают считать только самолёты, сбитые в воздухе. Всё дело в том, что далеко не всегда прилёт ракеты способен окончательно уничтожить стоящий на земле самолёт. Ракета может упасть в пяти метрах от истребителя, а осколки только частично вывести машину из строя. В некоторых случаях техника подлежит ремонту, а в итоге точных данных о том, сколько в настоящее время у Украины самолётов, в прессе нет.  

Как оказалось, в последнее время действия украинской авиации заметны всё меньше, а причин здесь несколько. Прежде всего точные удары по местам дислокации действительно приводят к поражению находящихся там машин. Кроме того, российские истребители обладают высокоточными дальнобойными ракетами, способными поражать цели с расстояния сотен километров. Военкоры подтверждают факты поражения украинских самолётов, ну а в итоге машин действительно стало мало. Ну и интересной информацией поделились представители Министерства обороны России. Оказывается, в зоне проведения СВО, экипажи истребителей Су-35С из состава Воздушно-космических сил РФ активно препятствуют самолётам ВСУ не только проводить боевые операции, но даже взлетать с аэродромов. Там делается упор на то, что пилоты многофункциональных сверх манёвренных истребителей Су-35С, обладающих управляемым вектором тяги, на Авдеевском направлении полностью подавили работу украинской авиации. Самолёты осуществляют постоянное патрулирование, что позволяет контролировать воздушное пространство и не давать противнику взлететь с аэродрома. Если самолёт ВСУ пытается подняться в воздух, то его сразу же фиксируют, а сам он становится целью для российских ракет. 

По данным Минобороны РФ, за время СВО было уничтожено 575 украинских самолётов, ну а это в 5 раз превышает реальное количество машин, находившихся на балансе ВСУ на начало 2022 года. Союзники не могли передать Киеву 400 самолётов, а в результате версия о ремонте и дальнейшем вводе в строй остаётся наиболее логичной. При этом стоит признать, что украинское командование в настоящий момент располагает небольшим количеством Су-24, которые считаются одними из самых опасных, поскольку способны нести ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. В последнее время немецкие политики спорят о поставках Киеву ракет Taurus, ну а недавний скандал с публикацией переговоров офицеров ФРГ и вовсе доказывает, что командование НАТО наводит украинские самолёты на цели на территории России. В настоящее время Украина ожидает передачи F-16, а аналитики по обе стороны океана спорят о том, смогут ли американские истребители повлиять на ход конфликта. Считается, что самолётов прибудет слишком мало, а сами они станут целями в воздухе и на земле, что сделает эффективную работу невозможной. Пока же российская армия добивает остатки советской авиации, которая всё ещё прячется на небольших аэродромах по всей стране. Вполне возможно, что такая же участь ждёт и широко разрекламированный F-16.

#украина #всу #военные технологии #авиация #истребители #су-35с
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