Ратификация не состоялась по инициативе украинской стороны

Многие эксперты считают, что СВО задумывалась как стремительная операция, исход которой должен был решаться за несколько дней. 24 февраля 2022 года российская армия нанесла массированный удар по военным объектам по всей стране, а начала движение войск с востока и севера. Части армии РФ быстро прошли несколько областей и приблизилась к Киеву. Похоже, первая часть прошла по плану, но далее произошло то, что сделало дальнейшее наступление невозможным. Поговаривают, что подвёл Медведчук, который 24 находился под домашним арестом. Якобы, он получил достаточно средств для захвата власти, но по непонятной причине был схвачен при выезде из города. Не исключено, что подробности происходящего станут известны спустя десятилетия, а пока остаётся полагаться исключительно на теории и предположения. Что примечательно, конфликт мог завершиться 2 года назад, когда между сторонами были почти подписаны мирные соглашения. Тогда в Киев приехал Борис Джонсон и от имени США предложил Зеленскому военную поддержку.

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В обмен Киев должен был отказаться от мирных переговоров и приступить к военным действиям. Украине обещали поставки оружия на десятки миллиардов долларов, а взамен требовалось нанести поражение российской армии. С тех пор прошло уже почти два года, а информацию подтверждали не только российские, но и украинские источники. Об этом не раз говорил В. Путин, а также глава правящей партии «Слуга народа». Арахамия отмечал, что и сам не знал причины, по которой Зеленский принял решение прекратить переговорный процесс. Доподлинно известно, что были согласованы некоторые пункты, а обе делегации уже поставили под документом подписи. Мало того, российская сторона приступила к выполнению договора и начала выводить войска из ряда областей, в том числе ушла из-под Киева. Очевидно, что если в будущем переговоры и будут, то доверять украинской стороне уже никто не станет, но в данном случае особый интерес вызывает сам договор.

Сегодня в прессу попал текст, опубликованный изданием The Wall Street Journal. Стоит учитывать, что американские журналисты ссылаются на непроверенные источники, поэтому информация может содержать ошибки и в целом быть ложной. Как относиться к договору, каждый решает сам, ну а мы коснёмся основных пунктов. Прежде всего в договоре значилось, что Россия не против того, чтобы в будущем Украина стала членом Евросоюза. При этом Киеву категорически запрещается вступать в НАТО и в целом заигрывать с военными блоками. Страна должна была озвучить нейтралитет, что в будущем гарантировало целостность границ и открывало отличные экономические перспективы. Далее указывалось, что России сохранит контроль над Крымом, а Украина признает полуостров российским. Будущее Донбасса предлагалось определить на основе последующих переговоров, которые должны были состояться между Путиным и Зеленским. Похоже, не исключалась интеграция ДНР и ЛНР в состав Украины, но этот вопрос дискуссионный, поскольку точных подробностей у нас нет. Судя по всему, перед нами обширный компромисс, который устраивал оба государства. Украина могла сохранить контроль над Донбассом, но исключалась из противостояния с Россией как один из союзников НАТО.

Следующий пункт однозначно указывал на то, что Украина должна была сохранить полный суверенитет. Москва настаивала на том, что в стране не должно быть военного контингента других государств, а армию ВСУ ждало значительное сокращение. Так, число военнослужащих должно было снизиться до 85 тысяч. Кроме того, Киеву разрешалось иметь 342 танка и 519 орудий различного калибра, дальность которых не превосходит 40 километров. Похоже, предыдущие пункты не вызвали у Украины сомнений, а вот по поводу численности армии шли сложные переговоры. Так, украинская сторона настаивала на сохранении 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 орудий разного калибра. Что любопытно, российский сценарий должен был означать отмену обязательного призыва на службу в вооружённые силы. Обещания отменить срочный призыв давал Порошенко и даже Зеленский, но вместо этого устроил принудительную мобилизацию.

Не менее важным пунктом значилось свободное хождение русского языка. Предполагалось, что русский вернёт равноправные права наряду с украинским, но данный пункт по непонятной причине также вызвал негодование у украинской делегации. Что любопытно, сам Зеленский русскоговорящий, а его предвыборная компания предполагала решение языковой проблемы. В качестве гарантов должны выступать США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Предлагалось включить в список Беларусь, тогда как Украина хотела видеть в качестве гарантов ещё и Турцию. В договоре указывалось, что гаранты обязались защищать территорию Украины, поскольку страна становилась нейтральной и не обладала достаточной военной мощью для отражения агрессии. Если внимательно изучить все пункты, то можно сделать вывод, что договор больше выгоден украинской стороне. Киев мог сохранить контроль над Донбассом, вернув доступ к полезным ископаемым. Также у Украины оставалось Азовское море, а нейтральный статус давал огромные преимущества. Нужно было всего лишь вернуть русскому языку статус государственного и попрощаться с иностранными кураторами. Похоже, последний пункт стал камнем преткновения, ведь США прочно вцепились в украинские элиты. О последствиях вы знаете сами, а сегодня даже иностранные аналитики полагают, что в итоге Украина потеряю большую часть своей территории, если вообще продолжит существование хоть в каком-то виде.