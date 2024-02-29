Руководство HP не скрывает факта блокировки и обещает продолжить превращать принтеры с китайскими картриджами в кирпичи и дальше

Многие эксперты отмечают, что рынок цифровой дистрибуции привёл к кардинальным изменениям на рынке видео и аудио-контента. Если раньше мы покупали диск с фильмом, а после могли посмотреть его в любое время, то сегодня за ту же сумму можно получить доступ к огромной библиотеке. Это десятки тысяч фильмов, сериалы, документальные ленты и мультфильмы, любой из которых доступен круглые сутки. Вам не нужно платить за аренду, а речь идёт о небольшой ежемесячной плате. На первый взгляд всё выглядит очень неплохо, но на поверку оказывается, что вам потребуется подписаться как минимум на 3 аналогичных сервиса, ведь каждый из них предлагает уникальный контент. Плата за подписку начинает расти, а в какой-то момент вы замечаете, что платите за доступ к новинкам 100 долларов в месяц. Как оказалось, именно столько выкладывает среднестатистическая американская семья, которая подписывается на стриминговые сервисы и кабельные каналы. А ведь самые крупные релизы первоначально появляются в кинотеатрах, а в результате расходы в данной области постоянно растут. Точно такая же ситуация и с игровыми сервисами, предлагающими вам десятки тайтлов по ежемесячной подписке. Часто туда попадают блокбастеры, но всё это доступно до тех пор, пока вносится абонентская плата.

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Раньше на 100 долларов можно было купить десяток фильмов и пару игр, ну а сегодня возможности пусть и выше, но привычное понятие собственности уходит в прошлое. Проще говоря, контента может и стало больше, но теперь он не принадлежит конечным пользователям. С играми всё ещё интереснее, ведь даже если вы купили новинку за 70 долларов в Steam, то владеете только цифровой копией. Это значит, что в случае потери аккаунта, можно лишиться всех купленных игр. Хакеры не дремлют, ну а санкции против России доказали, что игровые студии и магазины способны отнять у вас уже купленный товар. Кажется, что хуже уже и быть не может, но всё познаётся в сравнении, а крупные компании продолжают наступление на право частной собственности. В авангарде неожиданно оказалась HP. Американская компания использует непопулярную практику, получая массу негативных отзывов и теряя клиентскую базу. Как стало известно, за 2023 год HP столкнулась с резким падением продаж принтеров в размере 17%. Раньше ничего подобного не случалось, ну а причины кроются в обычной жадности.

По мнению Bloomberg, в какой-то момент руководству компании стало скучно. Всё началось в 2020 году, когда во время пандемии пользователи активно раскупали оргтехнику и компьютеры. Миллионы людей обустраивали дома полноценные офисы, пытаясь уберечь себя и семью от заражения коронавирусом. Продажи принтеров взлетели до небес, ну а в 2022 году отчёты продемонстрировали резкое снижение интереса со стороны пользователей. Всё это актуально для большинства производителей, но HP решила пойти своим путём. Вместо того чтобы делать свою продукцию более привлекательной, были введены картельные меры. В случае, если пользователь покупал нелицензионный картридж, то мог столкнуться с блокировкой своего принтера. Вернуть к жизни такое устройство было нелегко, а в итоге приходилось обращаться за помощью к специалистам. В январе 2024 генеральный директор HP признал проблему и заявил, что его компания и дальше будет отучать пользователей от попыток сэкономить. Энрике Лорес уверен, что практика удалённой блокировки принтеров правильная, ведь их владельцы фактически воровали у производителя, покупая поддельные картриджи.

Ну а поскольку информация о блокировке появилась в прессе намного раньше, то итоги 2023 года стали для американской компании сродни отрезвляющему душу. По уровню ненависти к крупным компаниям в США HP умудрилась обойти даже Amazon, а выручка за отчётный период снизилась на 5%. Как уже было сказано, продажи просели на 17%, но пока при помощи драконовских мер американская компания умудряется продавать владельцам лицензионные картриджи по завышенным ценам. Всё больше крупных компаний переходят на другие бренды, ну а со временем эффект от решений руководства компании станет более заметен. Кстати, продажи ноутбуков также снизились на 6%, но HP пока удерживается в тройке лидеров. Общая выручка снизилась на 4.4%, что оказалось даже ниже прогноза аналитиков. Пока потеря не существенная, ведь пострадала только репутация компании. Очевидно, что потеряли деньги и владельцы принтеров HP, многие из которых больше никогда не вернуться к продукции американской компании. Производители развлекательного контента сделали понятие частной собственности условным, ну а следом за ними подтягиваются и компании, выпускающие электронику. Многие из них мечтают подсадить пользователей на сервисы, получая стабильную абонентскую плату за никому не нужные услуги. Рекомендовать другие бренды принтеров мы не будем. Если вас интересует данная тема, то поищите ответы в интернете. До сих пор есть производители, которые не запрещают ставить китайские картриджи, а также самостоятельно заправлять принтеры при помощи сухого тонера или жидкой краски.