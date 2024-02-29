Но только в том случае, если будут наблюдаться спекуляции, поскольку логика нового законопроекта заключается в том, чтобы цены в магазинах РФ начали снижаться

С момента распада СССР нам говорили о том, что моровая экономика – это сложная система, к которой требуется подходить с особой осторожностью. Нужно разумно рассчитывать санкции и стараться не нарушить рыночный баланс. Одновременно утверждалось, что рынок обладает определённой устойчивостью и неплохо справляется с саморегуляцией. Как оказалось, эти и другие принципы не обязательны к соблюдению, если речь идёт о США и союзниках. Как только потребовалось ввести против России санкции, то политики тут же забыли о здравом смысле и законах рынка. Об экономике вспоминают несколько раз в год, ну а американские власти и вовсе перешли к постоянным заимствованиям, предпочитая перекладывать свои проблемы на других. Ну а долгое время в качестве других были все страны, не входящие в так называемый «золотой миллиард». Наиболее состоятельные страны разбрасываются миллиардами долларов и евро, хотя пару лет назад не готовы были выделять даже крохи. Что до основного принципа управления денежными массами, которым сейчас руководствуется политики в ЕС и США, то он очень напоминает слова одного из героев фильма «Свадьба в Малиновке»: «... бери, я себе ещё нарисую».

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Можно вспомнить несколько предыдущих экономических кризисов, когда национальная валюта многих государств сильно обесценилась. Так вот, в США и ЕС ничего подобного не случилось, а в итоге эти ребята вышли сухими из воды. Россия ощутимо потеряла темпы роста, тогда как Украина в последние 15 лет только и делала, что скатывалась в пропасть. ВВП после каждого мирового кризиса становился всё меньше, а готовности выполнять требования заокеанских хозяев – всё больше. И вот здесь стоит отметить, что существуют так называемые индикаторы цен на мировых рынках, во многом определяющие конечную стоимость товаров на прилавках супермаркетов. Например, существует вполне конкретная стоимость зерна на Лондонской бирже. На основе этого показателя рассчитывается цена муки с учётом транспортировки, хранения и других факторов, ну а уже после этого мы становимся свидетелями того, как из-за английских спекулянтов дорожают булочки и хлеб в магазинах по всему миру. Скорее всего, в далёких африканских странах ценовые индикаторы работают немного иначе, но в данном случае важно понимать, что всё это чрезвычайно актуально для российского рынка. Вполне возможно, что в будущем ценовые перепады на сырьевых рынках по всему миру перестанут оказывать критическое воздействие на стоимость товаров в России, поскольку вчера в первом чтении был принят соответствующий законопроект.

Согласно предложения депутатов, нужно сделать всё, чтобы стоимость товаров на европейских рынках не оказывала прямого влияния на российские магазины. Законопроект предполагает, что уже совсем скоро изменение цен на товары на мировых рынках перестанет считаться основным фактором при определении конечной стоимости товаров в России. Как оказалось, законопроект вызвал как поддержку, так и критику со стороны некоторых депутатов. Отдельные политики высказывают опасения относительно возможного завышения цен на внутреннем рынке из-за недостаточной конкуренции и спекуляций со стороны крупных игроков. При этом основной упор делается на том, что Федеральная антимонопольная службы всегда может сравнить цены на мировом рынке с российскими. Пытающиеся манипулировать рынком будут наказаны, а в целом ценовая политика в России должна основываться на спросе, а не на использовании индикаторов на европейских и американских биржах.

По мнению депутатов, нужно разработать инструменты контроля, которые позволят регулировать стоимость товаров на российском рынке без чрезмерного использования административного ресурса. Законопроект поддержала большая часть парламентариев, а в качестве конечного срока вступления в силу значится 1 сентября 2024 года. Депутаты отмечают, что в данном случае важно, чтобы цены резко не ушли вверх, а значит придётся уделять повышенное внимание спекуляциям. Кроме того, потребуется отслеживать большое количество показателей, что предполагает использование эффективных инструментов. В конце концов законопроект был создан для того, чтобы конечные цены на продукты и многие другие товары начали снижаться, а значит повышение представляет собой неверную трактовку инициативы. Известно, что на отечественном рынке дешевле энергоресурсы, сахар, зерно и молоко, поэтому можно предположить, что со временем мы увидим более выгодные позиции в российских магазинах. Или нет, ведь российские экспортёры прекрасно осведомлены о стоимости своей продукции на мировых рынках, поэтому не заинтересованы в том, чтобы продавать всё это с большими скидками на внутреннем рынке.