Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Госдума планируют отвязать цены в магазинах РФ от мировых – продукты питания могут подорожать
Но только в том случае, если будут наблюдаться спекуляции, поскольку логика нового законопроекта заключается в том, чтобы цены в магазинах РФ начали снижаться

реклама

С момента распада СССР нам говорили о том, что моровая экономика – это сложная система, к которой требуется подходить с особой осторожностью. Нужно разумно рассчитывать санкции и стараться не нарушить рыночный баланс. Одновременно утверждалось, что рынок обладает определённой устойчивостью и неплохо справляется с саморегуляцией. Как оказалось, эти и другие принципы не обязательны к соблюдению, если речь идёт о США и союзниках. Как только потребовалось ввести против России санкции, то политики тут же забыли о здравом смысле и законах рынка. Об экономике вспоминают несколько раз в год, ну а американские власти и вовсе перешли к постоянным заимствованиям, предпочитая перекладывать свои проблемы на других. Ну а долгое время в качестве других были все страны, не входящие в так называемый «золотой миллиард». Наиболее состоятельные страны разбрасываются миллиардами долларов и евро, хотя пару лет назад не готовы были выделять даже крохи. Что до основного принципа управления денежными массами, которым сейчас руководствуется политики в ЕС и США, то он очень напоминает слова одного из героев фильма «Свадьба в Малиновке»: «... бери, я себе ещё нарисую». 

реклама

Можно вспомнить несколько предыдущих экономических кризисов, когда национальная валюта многих государств сильно обесценилась. Так вот, в США и ЕС ничего подобного не случилось, а в итоге эти ребята вышли сухими из воды. Россия ощутимо потеряла темпы роста, тогда как Украина в последние 15 лет только и делала, что скатывалась в пропасть. ВВП после каждого мирового кризиса становился всё меньше, а готовности выполнять требования заокеанских хозяев – всё больше. И вот здесь стоит отметить, что существуют так называемые индикаторы цен на мировых рынках, во многом определяющие конечную стоимость товаров на прилавках супермаркетов. Например, существует вполне конкретная стоимость зерна на Лондонской бирже. На основе этого показателя рассчитывается цена муки с учётом транспортировки, хранения и других факторов, ну а уже после этого мы становимся свидетелями того, как из-за английских спекулянтов дорожают булочки и хлеб в магазинах по всему миру. Скорее всего, в далёких африканских странах ценовые индикаторы работают немного иначе, но в данном случае важно понимать, что всё это чрезвычайно актуально для российского рынка. Вполне возможно, что в будущем ценовые перепады на сырьевых рынках по всему миру перестанут оказывать критическое воздействие на стоимость товаров в России, поскольку вчера в первом чтении был принят соответствующий законопроект. 

Согласно предложения депутатов, нужно сделать всё, чтобы стоимость товаров на европейских рынках не оказывала прямого влияния на российские магазины. Законопроект предполагает, что уже совсем скоро изменение цен на товары на мировых рынках перестанет считаться основным фактором при определении конечной стоимости товаров в России. Как оказалось, законопроект вызвал как поддержку, так и критику со стороны некоторых депутатов. Отдельные политики высказывают опасения относительно возможного завышения цен на внутреннем рынке из-за недостаточной конкуренции и спекуляций со стороны крупных игроков. При этом основной упор делается на том, что Федеральная антимонопольная службы всегда может сравнить цены на мировом рынке с российскими. Пытающиеся манипулировать рынком будут наказаны, а в целом ценовая политика в России должна основываться на спросе, а не на использовании индикаторов на европейских и американских биржах.

По мнению депутатов, нужно разработать инструменты контроля, которые позволят регулировать стоимость товаров на российском рынке без чрезмерного использования административного ресурса. Законопроект поддержала большая часть парламентариев, а в качестве конечного срока вступления в силу значится 1 сентября 2024 года. Депутаты отмечают, что в данном случае важно, чтобы цены резко не ушли вверх, а значит придётся уделять повышенное внимание спекуляциям. Кроме того, потребуется отслеживать большое количество показателей, что предполагает использование эффективных инструментов. В конце концов законопроект был создан для того, чтобы конечные цены на продукты и многие другие товары начали снижаться, а значит повышение представляет собой неверную трактовку инициативы. Известно, что на отечественном рынке дешевле энергоресурсы, сахар, зерно и молоко, поэтому можно предположить, что со временем мы увидим более выгодные позиции в российских магазинах. Или нет, ведь российские экспортёры прекрасно осведомлены о стоимости своей продукции на мировых рынках, поэтому не заинтересованы в том, чтобы продавать всё это с большими скидками на внутреннем рынке. 

#экономика #экономика рф
+
Написать комментарий (0)
Экономист Apollo Global Management: Пузырь ИИ больше, чем пузырь доткомов 1990-х годов
Цена Биткоина продолжает расти и превысила 60 000$
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
2
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
11
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
2
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Forbes: Боевые возможности Су-24М могут быть повышены за счет Mirage 2000D
+
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
4
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
1
Motorola и Samsung представили гибкие «телефоны»-браслеты, а Honor - смартфон с ИИ Meta Llama 2
+
MacRumors: Стало известно, какие модели iPhone получат новую iOS 18
+
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Астрономы обнаружили три новых спутника в нашей Солнечной системе
+
Американский лунный модуль "Одиссей" опрокинулся на Луне на бок и прекратит сегодня свою работу
6
Пилоты и БПЛА объединятся в авиагруппы шестого поколения
1
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
52
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
16
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
15
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
116
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
8

Сейчас обсуждают

E. S.
17:19
"Запустил" - значит не сбил? Не сбил простой тупой крупный беспилотник???
Немецкий фрегат Hessen выпустил в Красном море две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9
Workshop
17:17
Генерирую три фейковых ануса на 1 реальный
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Блейд
17:16
Вы только посмотрите на зю. Как можно текст менять. Чатжпт ничего личного....только кэш на клокеше рубить.
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
OgoGoLog
17:16
"А есть сомнение?машина находилась далеко от фронта" Далеко от фронта. Гы. Есть сомнения. Гы. ЭксПЕРД. xD https://t.me/infantmilitario/120780 "Бердичи в настоящее время находится под контролем России...
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
Китя
17:10
За 50р можно ноут купить. Который по всем параметрам опустит эту убогую сборку. Автор нубасик в железе, больше не пищи про ПК. Это не твое.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Александр Иванов
17:08
Почти как путинский рывок.
AutoFlight провела первый в мире автономный межгородской полет электрического аэротакси
AleksK
17:04
Вдоль каких границ, кастрюля. У тебя совсем плохо с географией? Хотя у кастрюль свой магический глобус цеевропы.
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
slikts
16:53
Слышали уже не первый год подобную чушь.
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Артём Николаев
16:52
И только в тестах трассировки ануса.
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Workshop
16:49
Причем быстрее на 70% она будет благодаря DLSS4.0
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем