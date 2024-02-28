Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
Американские власти уверены, что все беды заключаются в устаревших языках программирования

реклама

В последнее время представители Белого дома оказывают всё более разрушительное влияние на развитие технологий. Первым делом там начали присваивать чужие технологии. Даже если при производстве полупроводниковой продукции использовалась малая часть наработок, которые так или иначе были созданы в США, то производитель должен был отчитываться о поставках лично дядюшке Сэму. Не так важно, сколько процентов американских технологий используется, ну а особенности развития технологий таковы, что обойтись без научных достижений учёных США пока невозможно. На самом деле в каждом смартфоне заключены технологии, обязанные своим появлениям десяткам учёных со всего мира, но в данном случае правда на стороне того, кто наглее и позволяет себе использовать санкции в качестве оружия. 

реклама

В последнее время мы становимся свидетелями того, как ограничения переходят все разумные границы. Например, США запретили поставки в Россию видеокарт и процессоров, не говоря уже об обычных микросхемах и платах. Ну а в 2023 году дошло до абсурда, когда американцы запретили продавать в Китай флагман NVIDIA GeForce RTX 4090. Это настольная видеокарта, запрет на экспорт которой свидетельствует о серьёзности намерений команды Байдена. На самом деле перед нами основы политического воздействия правящих американских элит, а с приходом к власти Трампа ничего не изменится. В какой-то момент в США решили, что давление – это единственный способ удержать главенствующее положение, но иногда решения администрации президента вызывают удивление. По данным The Record, представители Белого дома высказали ряд требования в адрес разработчиков ПО, ставящих отрасль в неудобное положение. Оказывается, нужно как можно быстрее разрабатывать программное обеспечение, обладающее встроенной безопасностью. Якобы, современная практика неприемлема и требует пересмотра. В Белом доме призвали крупных разработчиков ПО сосредоточится на языках программирования, включающих функции безопасной работы с памятью компьютера. Называются три варианта, некоторые их которых пользуются повышенным спросом среди хакеров. Наиболее безопасным признаётся Python, который уже несколько лет занимает место самого популярного на планете. В тройку входит Java, ну а это один из наиболее востребованных языков программирования среди российских программистов. Есть ещё Rust, но этот язык популярен в сфере проведения кибератак, поэтому логика администрации Байдена вызвала вопросы среди экспертов. Отдельно утверждается, что нужно как можно быстрее отказаться от С и С++, в которых отсутствуют алгоритмы защиты памяти на компьютерах. Неясно, что побудило сотрудников Белого дома выступить с подобными заявлениями, но в настоящее время С и С++ занимают вторую и третью строчку по популярности во всём мире. Java располагается на четвёртом, тогда как Rust – на 18 месте. 

Похоже, новые требования поступили напрямую из Офиса национального управления по кибербезопасности (ONCD). Данный орган был создан в 2021 году и призван давать консультации лично президенту США. Представители ONCD напоминают, что С появился в 1972 году, тогда как С++ стал доступен в 1983 году, поэтому оба считаются сильно устаревшими. ONCD уверяет, что нужно прилагать как можно больше усилий для перехода на более современные языки программирования, поскольку использование С и С++ позволяет хакерам проникать в самые защищённые хранилища и запускать вредоносный код. Директор по кибербезопасности США согласился с предложениями и заявил, что это позволит снизить число кибератак, когда защищёнными станут целые кластеры. Ну а в ONCD уверяют, что получили поддержку со стороны многих лидеров технологической отрасли, включая немецкую SAP и американскую Hewlett Packard Enterprise. В Белом доме предлагают начать отказ от устаревших языков программирования с крупных компаний. Утверждается, что у гигантов больше ресурсов, а сами они должны показать всем остальным разработчикам пример. 

Что любопытно, в ONCD признают, что переход не будет быстрым и может затянуться на десятилетия. Ну а те, кто примут своевременное решение, окажутся в выигрыше, получив более безопасную среду для работы. Эксперты отмечают, что логика в заявлениях администрации Белого дома есть, вот только главная проблема не в старых языках программирования, а в самих разработчиках. Очень часто даже дорогостоящие программы содержат ошибки, а значит уже не важно, на каком языке программирования они написаны. Ну а практика последних лет доказывает, что хакеры прекрасно справляются со взломом ПО, написанным на якобы защищённых языках программирования. Мало того, эти ребята и сами их активно используют, поэтому никак не пострадают от инициативы со стороны команды сонного Джо. 

#rust #python
1
Показать комментарии (1)
Google вкладывает 1 млн долларов в Rust для обеспечения совместимости с C++
Codingame и Coderpad рассказали о скиллах востребованных программистов
Google пожертвовала $1 миллион Фонду Rust Foundation
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
3
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
8
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
3
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
5
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Microsoft обновила искусственный интеллект Copilot
2
На разработку продолжения ролевого экшена Lords of the Fallen издательство выделит 30 миллионов евро
+
Человеческая ошибка привела к завершению исторической лунной миссии «Одиссей»
+
Премьер-министр Палестинской автономии и правительство уходят в отставку
+
Motorola привезла на MWC 2024 прототип смартфона-браслета
+
Китайский производитель CWWK предлагает мини-ПК с внешним слотом PCIe
3
Oppo представила умные очки Air Glass 3 XR с интегрированным помощником AndesGPT AI Assistant
+
Глубоководная экспедиция привела к открытию 100 новых видов животных и 4 подводных гор
+
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
2

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
58
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
135
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
49
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
20
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
29
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
12
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
8

Сейчас обсуждают

Chihonya
14:08
Больше индусов привлечь нужно к програмированию)
Очередное обновление Windows 11 вызывает многочисленные проблемы
Chihonya
14:06
Шишун пропал, побежал монетку выдуманную менять на пиво)
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Darth Vader
14:05
С нынешней скоростью домашнего интернета и скоростью записи SSD куда профитнее скачивать игры, чем постоянно держать их на HDD и тем более играть с него. Навряд ли вы каждый день качаете игры по 100гб...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
AleksK
14:00
Любой мейнстримный дистрибутив, совсем без танцев не получится и далеко не все приложения заработают. Wine сейчас пилят в основном под игры.
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
Александр
13:58
Главное, чтоб когда за едой которую придёшь распределять, ни кто не сказал: "Сегодня по йогурту и спать".)))
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона про отправку французских войск на Украину
DIP48
13:58
Никогда такого не было и вот опять.))) Тестирование продукта похоже вымерло как класс. Теперь даже у мегакорпораций тяп ляп и в продакшен. И так сойдёт.
Очередное обновление Windows 11 вызывает многочисленные проблемы
Акбашев Михаил
13:53
Майкоп Подшконарный
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Ajaz
13:53
Понимаю автора, сам собрал пк на базе i13600 4080, долго выбирал корпус в итоге решил остаться на старом Fractal Design Define XL которому уже 12 лет, но лучше ничего не сделали
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Артём Николаев
13:53
Не, быстрый однопоток можно делать не 400-ваттным, а многопоток ака сервер можно масштабировать не запихивая все ядра в один чип.
Спецификации Intel Core i9-14900KS снова замечены в Сети: 24 ядра и частота до 6,2 ГГц
Илья Ковалёвъ
13:52
Не увидел видеокарт в статье :D
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем