Американские власти уверены, что все беды заключаются в устаревших языках программирования

В последнее время представители Белого дома оказывают всё более разрушительное влияние на развитие технологий. Первым делом там начали присваивать чужие технологии. Даже если при производстве полупроводниковой продукции использовалась малая часть наработок, которые так или иначе были созданы в США, то производитель должен был отчитываться о поставках лично дядюшке Сэму. Не так важно, сколько процентов американских технологий используется, ну а особенности развития технологий таковы, что обойтись без научных достижений учёных США пока невозможно. На самом деле в каждом смартфоне заключены технологии, обязанные своим появлениям десяткам учёных со всего мира, но в данном случае правда на стороне того, кто наглее и позволяет себе использовать санкции в качестве оружия.

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В последнее время мы становимся свидетелями того, как ограничения переходят все разумные границы. Например, США запретили поставки в Россию видеокарт и процессоров, не говоря уже об обычных микросхемах и платах. Ну а в 2023 году дошло до абсурда, когда американцы запретили продавать в Китай флагман NVIDIA GeForce RTX 4090. Это настольная видеокарта, запрет на экспорт которой свидетельствует о серьёзности намерений команды Байдена. На самом деле перед нами основы политического воздействия правящих американских элит, а с приходом к власти Трампа ничего не изменится. В какой-то момент в США решили, что давление – это единственный способ удержать главенствующее положение, но иногда решения администрации президента вызывают удивление. По данным The Record, представители Белого дома высказали ряд требования в адрес разработчиков ПО, ставящих отрасль в неудобное положение. Оказывается, нужно как можно быстрее разрабатывать программное обеспечение, обладающее встроенной безопасностью. Якобы, современная практика неприемлема и требует пересмотра. В Белом доме призвали крупных разработчиков ПО сосредоточится на языках программирования, включающих функции безопасной работы с памятью компьютера. Называются три варианта, некоторые их которых пользуются повышенным спросом среди хакеров. Наиболее безопасным признаётся Python, который уже несколько лет занимает место самого популярного на планете. В тройку входит Java, ну а это один из наиболее востребованных языков программирования среди российских программистов. Есть ещё Rust, но этот язык популярен в сфере проведения кибератак, поэтому логика администрации Байдена вызвала вопросы среди экспертов. Отдельно утверждается, что нужно как можно быстрее отказаться от С и С++, в которых отсутствуют алгоритмы защиты памяти на компьютерах. Неясно, что побудило сотрудников Белого дома выступить с подобными заявлениями, но в настоящее время С и С++ занимают вторую и третью строчку по популярности во всём мире. Java располагается на четвёртом, тогда как Rust – на 18 месте.

Похоже, новые требования поступили напрямую из Офиса национального управления по кибербезопасности (ONCD). Данный орган был создан в 2021 году и призван давать консультации лично президенту США. Представители ONCD напоминают, что С появился в 1972 году, тогда как С++ стал доступен в 1983 году, поэтому оба считаются сильно устаревшими. ONCD уверяет, что нужно прилагать как можно больше усилий для перехода на более современные языки программирования, поскольку использование С и С++ позволяет хакерам проникать в самые защищённые хранилища и запускать вредоносный код. Директор по кибербезопасности США согласился с предложениями и заявил, что это позволит снизить число кибератак, когда защищёнными станут целые кластеры. Ну а в ONCD уверяют, что получили поддержку со стороны многих лидеров технологической отрасли, включая немецкую SAP и американскую Hewlett Packard Enterprise. В Белом доме предлагают начать отказ от устаревших языков программирования с крупных компаний. Утверждается, что у гигантов больше ресурсов, а сами они должны показать всем остальным разработчикам пример.

Что любопытно, в ONCD признают, что переход не будет быстрым и может затянуться на десятилетия. Ну а те, кто примут своевременное решение, окажутся в выигрыше, получив более безопасную среду для работы. Эксперты отмечают, что логика в заявлениях администрации Белого дома есть, вот только главная проблема не в старых языках программирования, а в самих разработчиках. Очень часто даже дорогостоящие программы содержат ошибки, а значит уже не важно, на каком языке программирования они написаны. Ну а практика последних лет доказывает, что хакеры прекрасно справляются со взломом ПО, написанным на якобы защищённых языках программирования. Мало того, эти ребята и сами их активно используют, поэтому никак не пострадают от инициативы со стороны команды сонного Джо.