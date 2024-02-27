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Bublik1
У России появилась система ПВО, способная сбивать гиперзвуковые ракеты и цели в ближнем космосе
Речь идёт о перспективном комплексе С-500 «Прометей»

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Ещё в 2022 году украинские политики с гордостью рассказывали американской прессе о том, что конфликт с Россией позволяет США опробовать новые тактики ведения боевых действий и оценить эффективность армии потенциального противника. Как оказалось, в эту игру можно играть вдвоём, ведь за последние 2 года российские инженеры получили в своё распоряжение массу вооружений стран НАТО. Сделанные выводы позволили изменить логику применения того или иного типа оружия, но особенно важными стали уроки, извлечённые от противостояния с противоракетными системами НАТО. Некоторые из подобных комплексов подтвердили высокую эффективность, тогда как другие выглядят разочаровывающе. Но даже самые мощные системы ПВО обладают недостатками, один из которых заключается в неспособности сбивать гиперзвуковые ракеты. 

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Несколько неудачных попыток справиться с российскими «Кинжалами» осуществил американский Patriot, но добиться значимых результатов на этом поприще данной системе так и не удалось. Эксперты поговаривают, что в настоящее время нет ни одного комплекса ПВО, который бы мог сбивать самые скоростные ракеты, скорость полёта которых достигает 10 000 км/ч. Похоже, эксперты были неправы, ведь у России такое оружие уже появилось. По данным представителей Минобороны, несколько дней назад зенитная система С-500 «Прометей» завершила серию испытаний, подтвердив способность сбивать гиперзвуковые цели. Отмечается, что испытания проходили в рамках нескольких этапов, а 22 февраля новый комплекс успешно сбил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева». 

Ракету запустили из подводного атомного ракетного крейсера «Тула», находящегося в тот момент в море Лаптевых. С-500 «Прометей» располагался на полигоне «Чижа» в Архангельской области, над которым ракета и была сбита. Известно, что комплекс начнёт поступать в вооружённые силы РФ уже в 2024 году, но количество подобных систем не разглашается. При этом особый акцент делается на том, что новое оружие способно не только сбивать действующие гиперзвуковые ракеты, но и те, что только разрабатываются потенциальным противником. Стоит уточнить, что у США фактически нет гиперзвукового оружия, поскольку многолетняя программа так и не была завершена. В итоге разработку гиперзвуковых носителей передали другому подрядчику, а испытания не внушают оптимизма. 

Характеристики С-500 «Прометей» не раскрываются, но уже сегодня известно, что данная система обладает широкими возможностями противодействия боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет. Скоростные показатели ракет не имеют значения, поскольку С-500 «Прометей» способен сбивать любые движущиеся цели, в том числе и запущенные с близкого расстояния. Область действия ограничивается высотой до 200 километров и расстоянием до 600 километров. Таким образом С-500 «Прометей» может сбивать даже спутники, поражая объекты в ближнем космосе. Отдельно отмечается, что аналогов российской системы у стран НАТО нет и не предвидится в обозримом будущем. Эксперты отмечают, что главная задача заключается в насыщении подобными комплексами российской армии, но темпы производства С-500 «Прометей» пока остаются неизвестны. 

#военные технологии #пво #с-500 «прометей»
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