На место уходящих брендов уже идут китайские производители

В 2022 году большая часть крупных иностранных производителей электроники и бытовой техники объявила об уходе из России. Некоторые попытались даже вывести товар, но столкнулись с запретом со стороны российских властей, препятствующих подобным действиям. В итоге часть компаний тихо продолжила работу, тогда как другая прекратила обслуживать клиентов несмотря на финансовые потери. С тех пор прошло как минимум полтора года, но умнее руководство подобных компаний не стало. Как стало известно, с начала 2024 года наблюдается массовое закрытие фирменных магазинов электроники по всей России. Речь идёт о брендах, которые заявили о прекращении работы ещё в 2022 году, но по разным причинам продолжали продавать как оставшиеся на складах продукты, так и завозить новые для поддержания спроса. По данным «Коммерсанта», явления становится всё более заметным и массовым. Например, в феврале в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве прекратили работу магазины Sony, Bosch и LG.

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Эксперты называют поведение иностранных брендов странным и даже нелогичным. После двух лет с объявления санкций никто этим компаниям не мешал и дальше продавать свою продукцию, но принципиальность и страх перед вторичными санкциями со стороны США толкают на самые безрассудные действия. В прессе пишут, что магазины закрываются по нескольким причинам. Якобы, у продавцов просто закончились товары, поэтому предложить российским покупателям там больше ничего не могут. Ну а поскольку указанные выше компании сами себе запретили ввозить в Россию электронику и бытовую технику, то приходится выполнять ранее взятые на себя обязательства. Что странно, последние полтора года этим ребятам ничто не мешало продавать в России отдельные товары, которые входят в состав новых линеек и были точно завезены после введения санкций. По мнению экспертов, главная причина лежит в области финансов. Есть все основания полагать, что указанные выше бренды намерены в Россию вернуться. Сегодня ни них оказывается сильное давление, поэтому приходится выбирать, но окончательно портить отношение с русскими многие иностранные компании не готовы.

Решение закрыть все торговые точки было принято ещё в 2022 году, но вдруг выяснилось, что без штрафных санкций со стороны арендодателей не обойтись. В подписанных ранее договорах аренды значились существенные неустойки, а итоге бренды приняли решение тихо остаться, пытаясь не привлекать к себе слишком много внимания. Эксперты отмечают, что штрафы за досрочное расторжение договора были настолько большими, что охладили пыл иностранных компаний, но к началу 2024 года ранее заключённые договора потеряли силу. Проще говоря, сроки вышли, а иностранные бренды не продлили аренду, окончательно покинув российский рынок. В российской прессе пишут, что первыми начали закрывать так называемые российские отделения монобрендовой бытовой техники и электроники. В последнее время подобные торговые точки приносили производителям убытки, ну а истечение срока аренды позволили уйти от обязательств. С поставками новинок на рынок РФ были проблемы, поэтому компаниям проще уйти, чем остаться.

А вот мультибрендовые магазины, ассортимент которых составляет не только бытовая техника, но и потребительская электроника, пока продолжат работу. В пример приводится Samsung, фирменные магазины которой всё ещё функционируют. Южнокорейская компания прекратила официальные поставки в марте 2022 года, но в подобных заведениях можно встретить новые смартфоны, планшеты, стиральные машины и другую технику. Мультибрендовые магазины приносят прибыль, ну а поставки там преимущественно составляет параллельный импорт. Благодаря такой схеме в Россию завозится вся электроника и бытовая техника. Кроме того, продукцию полностью покинувших рынок РФ брендов можно встретить в обычных магазинах электроники. Ну а эксперты уверены, что пустовать российские торговые центры долго не будет. Например, в том же «Афимолл Сити» на месте южнокорейского магазина LG будут доступны товары турецкой компании Grundig. Кроме того, к российскому рынку особый интерес проявляют китайские бренды. Например, Hisense и Haier, Candy и Grundig планируют открыть 120 торговых точек только за 2024 год, а это значит, что российские потребители не останутся без электроники и бытовой техники. А вот покинувшие российский рынок бренды рано или поздно захотят вернуться. Есть все основания полагать, что сделать это будет проблематично, а значит некоторые компании могут лишиться одного из самых крупных европейских рынков навсегда. В последние годы китайские компании и без того оказывают на известные бренды давление по всему миру, ну а в России были созданы уникальные условия, когда известные компании сами отказались от рынка, в который вложили огромное количество средств и времени.