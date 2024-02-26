Несмотря на высокую эффективность целого ряда вооружений, российская армия смогла решить большую часть проблем в первые месяцы после начала применения HIMARS и AGM-88 HARM

С момента начала СВО страны НАТО поставили в Украину оружия на десятки миллиардов долларов. Первым делом в ход пошли советские боевые единицы, оставшиеся в странах Восточной Европы после развала СССР. Танки, броневики, артиллерия и системы противоракетной обороны стремительно увеличивали потенциал украинской армии, ну а в какой-то момент в Киев хлынула техника НАТО. Не всегда оружие было современным, а значительная часть поставок состояла из сильно устаревших экземпляров. Эксперты отмечают сложности с ремонтом и подвозом запчастей, не говоря уже о том, что найти квалифицированных техников и вовсе было невозможно. Даже 155-мм снаряды не совпадали по размеру, а всё это усложнило логистику и не позволило использовать вооружения с максимальной эффективностью.

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И всё же, временами ВСУ получали действительно ценные экземпляры, доставившие российской армии немало проблем. Давайте рассмотрим несколько типов вооружения, которые считаются наиболее опасным в зоне проведения СВО. Эксперты полагают, что выдающуюся эффективность показали установки M142 HIMARS и M270 MRLS. Несмотря на то, что HIMARS находилась на балансе американской армии уже более 15 лет, её боевое применение принесло массу неприятных сюрпризов российской армии. Долгое время считалось, что HIMARS представляет собой реактивную систему залпового огня, но по факту выяснилось, что речь идёт об оружии, обладающем высокой точностью поражения. Со временем ракеты M30A1 GMLRS и M31 стали объектами для изучения со стороны российских инженеров, но в первые месяцы своего применения HIMARS оказала значительное влияние на ход боевых действий и вынудила российское командование пересмотреть часть тактических решений. Отдельно отмечается негативный эффект от применения высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Первоначально считалось, что у ВСУ возникнут сложности с интеграцией ракет в советские пусковые установки. Со временем стало ясно, что специалисты НАТО просто заменили штатные подвесы на альтернативные, что позволило ускорить применение подобного типа вооружений. Со временем российское командование предприняли ряд мер, резко снизивших эффективность применения ракет AGM-88 HARM. В настоящее время они не представляют особой опасности, но на первых этапах своего применения казались грозным оружием.

Проблемы российской армии доставили также современные гаубицы и самоходные установки PzH 2000, M777, CAESAR и другие. Эти системы показали преимущества в контрбатарейной борьбе по сравнению с отечественными аналогами, поэтому пришлось менять тактику нанесения ударов и подстраиваться под меняющиеся условия боевых действий. Со временем на балансе российской армии появились инструменты, для нанесения высокоточных ударов, но в целом артиллерия НАТО в украинских руках до сих пор обладает высокой эффективностью. Эксперты отмечают, что несмотря на высокие тактико-технические характеристики указанных выше типов вооружений, у ВСУ сразу же возникли проблемы с их эксплуатацией в условиях интенсивных боевых действий. Всё это нужно было обслуживать и ремонтировать, тогда как сделать это на линии соприкосновения не получалось. Со временем небезопасно стало размещать технику и на заводах, расположенных в глубине Украины, а вся сложная техника сразу же стекалась в Польшу.

Проблемы с логистикой преследуют украинскую армию с начала поставок оружия НАТО, ну а эксперты полагают, что за последнее время запасы оружия стали иссякать. О полном истощении складов речь не идёт. Кроме того, Европа постоянно подбрасывает новое оружие. На очереди американские ракеты MGM-140A ATACMS и немецкие TAURUS KEPD 350/150. США пока не готовы назвать сроки следующего транша, тогда как в Германии спорят о целесообразности поставок ракет, способных бить по целям, находящимся на расстоянии 300 километров. Отмечается, что в большом количестве подобные ракеты украинская армия не получит, а значит не сможет изменить ход боевых действий. Кроме того, ведутся постоянные разговоры о поставках истребителей F-16. Американские самолёты готовы передать некоторые страны Европы, но пока у ВСУ нет не только авиации, но и подготовленных лётчиков. Первые несколько пилотов завершат курс к концу лета, ну а эксперты полагают, что вместе с авиацией могут быть переданы крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM. Они способны поражать цели на расстоянии до 370 километров, тогда как есть и более прокачанные AGM-158B JASSM-ER, дальность которых достигает 980 километров. Такие ракеты покрывают большую часть территории России, а значит представляют потенциальную опасность. Сложно сказать, что именно и когда получит украинская армия, но в настоящее время НАТО не собирается ослаблять давление и планирует нарастить поставки оружия в Украину.