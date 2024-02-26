Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Эксперты назвали самое опасное оружие НАТО в руках ВСУ
Несмотря на высокую эффективность целого ряда вооружений, российская армия смогла решить большую часть проблем в первые месяцы после начала применения HIMARS и AGM-88 HARM

реклама

С момента начала СВО страны НАТО поставили в Украину оружия на десятки миллиардов долларов. Первым делом в ход пошли советские боевые единицы, оставшиеся в странах Восточной Европы после развала СССР. Танки, броневики, артиллерия и системы противоракетной обороны стремительно увеличивали потенциал украинской армии, ну а в какой-то момент в Киев хлынула техника НАТО. Не всегда оружие было современным, а значительная часть поставок состояла из сильно устаревших экземпляров. Эксперты отмечают сложности с ремонтом и подвозом запчастей, не говоря уже о том, что найти квалифицированных техников и вовсе было невозможно. Даже 155-мм снаряды не совпадали по размеру, а всё это усложнило логистику и не позволило использовать вооружения с максимальной эффективностью. 

реклама

И всё же, временами ВСУ получали действительно ценные экземпляры, доставившие российской армии немало проблем. Давайте рассмотрим несколько типов вооружения, которые считаются наиболее опасным в зоне проведения СВО. Эксперты полагают, что выдающуюся эффективность показали установки M142 HIMARS и M270 MRLS. Несмотря на то, что HIMARS находилась на балансе американской армии уже более 15 лет, её боевое применение принесло массу неприятных сюрпризов российской армии. Долгое время считалось, что HIMARS представляет собой реактивную систему залпового огня, но по факту выяснилось, что речь идёт об оружии, обладающем высокой точностью поражения. Со временем ракеты M30A1 GMLRS и M31 стали объектами для изучения со стороны российских инженеров, но в первые месяцы своего применения HIMARS оказала значительное влияние на ход боевых действий и вынудила российское командование пересмотреть часть тактических решений. Отдельно отмечается негативный эффект от применения высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Первоначально считалось, что у ВСУ возникнут сложности с интеграцией ракет в советские пусковые установки. Со временем стало ясно, что специалисты НАТО просто заменили штатные подвесы на альтернативные, что позволило ускорить применение подобного типа вооружений. Со временем российское командование предприняли ряд мер, резко снизивших эффективность применения ракет AGM-88 HARM. В настоящее время они не представляют особой опасности, но на первых этапах своего применения казались грозным оружием.

Проблемы российской армии доставили также современные гаубицы и самоходные установки PzH 2000, M777, CAESAR и другие. Эти системы показали преимущества в контрбатарейной борьбе по сравнению с отечественными аналогами, поэтому пришлось менять тактику нанесения ударов и подстраиваться под меняющиеся условия боевых действий. Со временем на балансе российской армии появились инструменты, для нанесения высокоточных ударов, но в целом артиллерия НАТО в украинских руках до сих пор обладает высокой эффективностью. Эксперты отмечают, что несмотря на высокие тактико-технические характеристики указанных выше типов вооружений, у ВСУ сразу же возникли проблемы с их эксплуатацией в условиях интенсивных боевых действий. Всё это нужно было обслуживать и ремонтировать, тогда как сделать это на линии соприкосновения не получалось. Со временем небезопасно стало размещать технику и на заводах, расположенных в глубине Украины, а вся сложная техника сразу же стекалась в Польшу. 

Проблемы с логистикой преследуют украинскую армию с начала поставок оружия НАТО, ну а эксперты полагают, что за последнее время запасы оружия стали иссякать. О полном истощении складов речь не идёт. Кроме того, Европа постоянно подбрасывает новое оружие. На очереди американские ракеты MGM-140A ATACMS и немецкие TAURUS KEPD 350/150. США пока не готовы назвать сроки следующего транша, тогда как в Германии спорят о целесообразности поставок ракет, способных бить по целям, находящимся на расстоянии 300 километров. Отмечается, что в большом количестве подобные ракеты украинская армия не получит, а значит не сможет изменить ход боевых действий. Кроме того, ведутся постоянные разговоры о поставках истребителей F-16. Американские самолёты готовы передать некоторые страны Европы, но пока у ВСУ нет не только авиации, но и подготовленных лётчиков. Первые несколько пилотов завершат курс к концу лета, ну а эксперты полагают, что вместе с авиацией могут быть переданы крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM. Они способны поражать цели на расстоянии до 370 километров, тогда как есть и более прокачанные AGM-158B JASSM-ER, дальность которых достигает 980 километров. Такие ракеты покрывают большую часть территории России, а значит представляют потенциальную опасность. Сложно сказать, что именно и когда получит украинская армия, но в настоящее время НАТО не собирается ослаблять давление и планирует нарастить поставки оружия в Украину.

#аналитика #сво #военные технологии #himars #agm-88 harm
2
Показать комментарии (2)
Украинское командование признало оставление населённого пункта Ласточкино
В Германии назвали опасными для экономики планы Шольца увеличить оборонный бюджет до 3.5% ВВП
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
3
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
4
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
1
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Новые iPad Pro станут самыми тонкими планшетами Apple за всё время
+

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
12
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
6
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
27
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
4

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
19:30
В том то и дело, что в правилах русского языка не однозначной трактовки как писать "в/на Украину"
Эксперты назвали самое опасное оружие НАТО в руках ВСУ
Вадим Кудрявцев
19:30
ток один клоун угомонится -птиц.второй -заглот (номерной бублик) начинает .вы зае али рекламой с виртуальными сборками.засуньте себе их в ж.у
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
FelsheR-BAN100712
19:26
Тоже пирожка хотят? О 404 заботятся ага!))
МИД Швейцарии: Россию пригласят на конференцию по урегулированию ситуации на Украине
Михаил Иванович
19:26
НАТО только расширяется как бункерная моль сво начала. Венгрия одобрила вступлении Швеции в НАТО Нравится, не нравится - НАТО расширяется
МИД Швейцарии: Россию пригласят на конференцию по урегулированию ситуации на Украине
Михаил Иванович
19:23
И опять у тебя проблемы с логикой. Если зайти на аккаунты этих домохозяек и пенсионеров, то они не сидят в соответствующих группах про технику и ВПК, что уже подозрительно. У них типичные аккаунты тех...
Появились кадры Bradley, погруженной на ж\д платформу, "спешащей" на встречу к оружейникам РФ
Chihonya
19:23
мать конечно с потанцевалом минимум на лет 10))))))))))
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
daem0ns
19:22
цпсошник Михаил Иванович тоже, хайкли-лайкли, будет могилизирован!!! LOL
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
FelsheR-BAN100712
19:21
демократично)
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
Полпроцента
19:19
Украинушки к тому времени не будет, это точно.
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
Windmark
19:18
Выбросить это недоразумениев виде накопителей парашных и взять под Винду Самсунг нормальный на 512 и под файлы на 4тб crucial
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем