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Bublik1
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
Такое мнение выразил научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и академик РАН Евгений Федосов

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По мнению целого ряда военных экспертов, американские истребители F-22 и F-35 сильно не дотягивают до требований, предъявляемых к самолётам пятого поколения. Спорить на данную тему можно бесконечно долго, но суть проблемы сводится к тому, что на ранних этапах проектирования истребителей пятого поколения были озвучены общие характеристики, в которые не укладывается ни один современный самолёт.

И дело даже не в конструкции, сильно повышающей показатели заметности. На самом деле в настоящее время заметность уже не играет той роли, которая отводилась этой характеристике в 1990-х годах. На вооружении авиации появились дальнобойные ракеты, позволяющие поражать цели на расстоянии до 300 километров. Эксперты отмечают, что с компромиссами в конструкции можно было бы смириться, тогда как двигатели тянут все современные истребители пятого поколения вниз.

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США выпустили слишком много самолётов, чтобы переоснащать их новыми двигателями. Не факт, что американские инженеры способны создать подходящий агрегат, но пока планов массовой замены или перехода на новый движок нет. У Китая традиционно наблюдаются сложности с двигателями, ну а российский Су-57 до 2024 года оснащался АЛ-41Ф1. Это неплохой двигатель, но недавно был разработан и пущен в серию АЛ-51Ф1, первоначально фигурирующий под кодовым названием «Изделие 30». По мнению российских специалистов, данный двигатель можно назвать первым, который полностью соответствует требованиям к пятому поколению как по показателям заметности, так и по тяге. Эксперты пишут, что основные изменения связаны с процессом ионизации воздушного потока в воздушно-топливной смеси. Так, в традиционном двигателе сгорания есть форсажная камера, но в АЛ-51Ф1 ничего подобного нет. Вместо форсажной камеры используется кольцевая система, которая обеспечивает сгорание топлива без его дополнительной подачи через насосные системы. 

Уточняется, что такое решение даёт значительные преимущества как в увеличении мощности, так и в снижении видимости. Кроме того, наблюдается снижение потребления топлива на больших скоростях, ведь с новым двигателем Су-57 сможет достигать скорости в 2 Маха без форсажа. Это даже выше тех цифр, что назывались экспертами на начальных этапах разработки истребителей пятого поколения. Почитать больше на эту темы вы можете по ссылке в конце материала, ну а суть сводится к тому, что уже в 2024 году на планете появится первый самолёт, который полностью соответствует требованиям пятого поколения. Предполагается, что именно отсутствие необходимого двигателя сдерживало производство Су-57, а в ближайшие годы мы увидим увеличение числа подобных самолётов на боевом дежурстве по всей территории России. Что ж, пока российская авиация неспешно достигает высот пятого поколения, во всём мире идёт активная разработка поколения шестого. Например, существует европейский консорциум, созданный под эгидой Британии. Туда намеревается войти и Германия, но на данный момент Шольц связан обязательствами с Францией. Англичане предлагают в качестве основы концептуальную модель, которая так и не стала истребителем пятого поколения. Неясно, насколько планы европейских инженеров реальны, ведь им придётся перепрыгнуть через одно поколение. Это отсутствие ценного опыта, без которого такой революционный прорыв сделать крайне сложно.

Есть планы на создание авиации шестого поколения в Китае и в США, ну а недавно на эту тему высказались в России. Рассмотрим мнение научного руководителя Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и академика РАН. Так вот, Евгений Федосов подтвердил, что в настоящее время в России ведётся создание самолёта шестого поколения. С его слов становится ясно, что инженеры работают над концептом и пытаются сформулировать основные требования к авиации будущего. Федосов уверен, что самолёт в конечном итоге будет создан, но считает это дело отдалённой перспективой. Оказывается, самолёт шестого поколения будет принят на вооружение к 2050 году и сможет полностью отвечать задачам, предъявляемым в конфликтах будущего. Несомненно, в истребителе появится искусственный интеллект, но основные решения всё равно будут оставаться за человеком. Федосов полагает, что место пилота останется неизменным, а технологии позволят увеличить эффективность применения боевой авиации. Учёный признаёт, что шестое поколение будет включать беспилотные аппараты, но о полном контроле со стороны умных алгоритмов речь не идёт.

Неясно, на каком этапе разработки находятся китайцы и американцы, но целая серия утечек говорит о том, что шестое поколение будет беспилотным. Так, в прессе пишут об испытаниях, доказавших высокую эффективность умных алгоритмов по сравнению с человеком. Фактически машина смогла выиграть все или большую часть виртуальных столкновений с человеком, и это тревожный звоночек. Янки уверяют, что разработка истребителя шестого поколения идёт своим чередом, а в закрытых лабораториях даже создали первый прототип. На этом фоне медлительность российских специалистов кажется странной. Хотя не исключено, что сроки были намеренно завышены, ведь в российской прессе писали о МиГ-41, претендующем на роль первого самолёта шестого поколения. Получить больше информации об обновлённом Су-57 вы можете по ссылке.

#авиация #истребители #истребители 6 поколения #самолёты 6 поколения
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Эксперты считают, что к 2050 году ВКС России получат на вооружение самолёты 6-го поколения
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