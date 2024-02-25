Умные алгоритмы активно проникают в классические игры

Есть геймеры, которым нравятся шутеры. Эти ребята месяцами гоняют в Контр Страйк или других аналогичных играх и полностью довольны выбором. Встречаются любители стратегий, а на постсоветском пространстве высокой популярностью пользуется "Мир танков". Не обходится без фанатов новинок, предъявляющих к компьютерам повышенные требования.

Внушительную часть сообщества составляют владельцы игровых консолей, вкусы которых сильно разнятся, но есть группа энтузиастов, то и дело возвращающаяся к классическим играм прошлого. Перечислять все легендарные проекты не будем, но отметим, что именно The Elder Scrolls V: Skyrim считается не только наиболее популярной, но и уже давно переросла границы компьютерной игры.

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Фанаты проводят встречи в реальности, устраивают сражения между фракциями и поддерживают между собой длительные контакты. Кому-то просто нравится исследовать бескрайние земли Скайрима, ну а другие создают для нас уникальные модификации.

Большая часть улучшений касается визуального стиля и нового оружия, но в последнее время мы видим, как быстро технологии проникают в игровой мир. Пожалуй, наиболее перспективным решением, которое способно навсегда изменить наше понимание видеоигр, может стать использование умных алгоритмов. В начале 2023 года появилась модификация, давшая возможность поговорить с каждым неигровым NPC. В настоящее время на сам сюжет подобное нововведение не оказывает никакой роли, но это только начало, ведь технологии на базе искусственного интеллекта быстро совершенствуются.

До недавнего времени вы могли только поговорить с NPC, разузнав у него историю региона и многие другие подробности. Что ж, недавно вышла модификация, призванная сделать поведение противников более разнообразным. Вообще, за более чем 12 лет с момента выхода Elder Scrolls V: Skyrim, десятки энтузиастов пытались изменить логику поведения противников. В итоге противники становились более меткими, получали улучшенную броню или наделялись полным набором заклинаний. Всё это усложняло процесс, тогда как умнее монстры и гуманоидные персонажи от этого не становились. Новый мод решает часть проблем, хотя есть все основания полагать, что энтузиастам предстоит ещё очень большая работа.

Если вам надоело отстреливать противников, и вы хотите получить более динамичные поединки, самое время скачать модификацию под названием NPCs Take Cover - Smarter Anti-Cheese AI. По мнению автора мода, классические изменения уровня сложности в игре не делают противников умнее. Вместо этого многочисленные монстры просто получают больше жизней, тогда как реальной динамичности боя добиться не выходило. Соединение настроек с алгоритмами на базе ИИ, привело к появлению нового подхода, кардинально меняющее поведение противников. После того как вы скачаете и установите модификацию, противники получат новые функции, каждую из которых можно активировать отдельно. Прежде всего они начнут перемещаться в поисках укрытия, пока не потеряют вас из виду. NPC будут следить за игроком и не станут дожидаться, когда в них прилетит стрела или огненный шар. Найдя укрытие, противники не станут там сидеть, а вместо этого попытаются перемещаться, становясь трудной целью для стрел и магии. Далее можно заставить противников быть ещё более внимательным. При приближении игрока, вооружённого луком, NPC начнут перемещаться, пытаясь не допустить прямого контакта.

Доступна опция разговора противников. Так, как только вы внезапно начнёте обстреливать врага с помощью стрел или магии, он переместится в укрытие и расскажет вам все, что думает о ваших действиях. Доступны 200 случайных фраз по типу «Сражайся со мной, как воин!» или «Кто-нибудь, убейте этого проклятого мага!». Есть и более агрессивные настройки, после чего противники сами будут начинать бой, как только увидят потенциально опасного лучника или мага поблизости. В этом случае NPC могут напасть первыми из укрытия, что крайне опасно для начинающих покорителей Скайрима.

Работу новой модификации вы можете рассмотреть в ролике ниже. К сожалению, там представлен только бой с гуманоидом, тогда как было бы любопытно взглянуть, как меняется тактика разнообразных монстров, включая драконов. Очевидно, что сражаться с гигантами станет сложнее, что может не понравиться многим фанатам Elder Scrolls V: Skyrim. Здесь уже выбор за вами, ведь существует множество интересных модификаций, серьёзно расширяющих игровой мир.

В будущем мы увидим, как умные алгоритмы меняют наше представление о взаимодействии с противниками, делая бои более динамичными и реалистичным. Хотя, такая высокая сложность точно понравится не всем. Скачать новую модификацию можно по ссылке.



