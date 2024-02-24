В настоящее время изучено 78% мест, где по тем или иным признакам может находиться Планета Х

За последние несколько десятилетий учёные совершили целый ряд прорывов, изучив строение чёрных дыр и доказав многие существующие гипотезы. Мы научились видеть далёкие галактики, находящиеся от нас на расстоянии 13 миллиардов лет, но продолжаем топтаться на месте, когда дело касается нашей Солнечной системы. Как оказалось, рядом с нами есть множество секретов, которые только предстоит открыть. Одним из наиболее интересных может стать поиск девятой планеты, о существовании которой давно спорят астрономы. По данным учёных, поиск загадочной планеты (принято называть её Планета Х) продолжается. Теоретически, она находится на внешних окраинах Солнечной системы, за пределами орбиты Плутона. Там слишком темно и холодно, поэтому поиск планеты сродни попытке найти иголку в стоге сена. В настоящее время обнаружить девятую планету не удалось, а недавнее исследование позволило уменьшить область поиска. Отмечается, что подобные действия помогут учёным лучше понять структуру нашей Солнечной системы, а также процессы её формирования и эволюции.

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Исследователи пишут о том, что регулярно просматривают все области неба, где по предварительным расчётам могла бы находиться Планета Х. Использование данных проекта Pan-STARRS позволило охватить самую большую область небесного пространства и поставить точку в некоторых спорах. Напомним, Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) представляет собой комплекс телескопов, расположенный на Гавайях и находящийся под управлением Института астрономии Гавайского университета. В ходе текущего исследования использовался полный набор данных DR2, позволивший исключить некоторые места, где девятой планеты нет. В результате астрономы смогли сузить область поиска, исключив примерно 78% потенциальных мест, рассчитанных на основе ранее опубликованных данных. Кроме того, были предоставлены новые оценки для приблизительной полуоси и массы этой гипотетической планеты. Как уже было сказано выше, Планету Х найти пока не удалось, а следующий этап предполагает использование Large Synoptic Survey Telescope (LSST), который сосредоточит своё внимание на том участке звёздного неба, где должна находиться девятая планета.

Учёные утверждают, что обнаружение потерянной планеты крайне важно, поскольку она является пятой по величине в нашей Солнечной системе. После того как мы точно определим орбиту её вращения, у научного сообщества появятся инструменты, позволяющие фиксировать подобные тела за пределами нашей Солнечной системы. Учёные уверены, что девятая планета существует, ведь есть масса доказательств, указывающих на правомерность подобных утверждений. Вся надежда на LSST, но исследователи пишут, что одним только поиском Планеты Х сюрпризы не завершаются. Недавно внимание исследователей привлекли карликовые планеты Эрида и Макемаке, располагающиеся за пределами орбиты Плутона, куда свет и тепло нашей звезды почти не проникает. Долгое время считалось, что эти объекты представляют собой замёрзшие, статичные миры, но последние открытия при помощи космического телескопа Джеймс Уэбб (JWST) позволили пересмотреть наше представление об этих холодных уголках космоса.

Анализ метана на поверхности Эриды и Макемаке, проведённый при помощи JWST, привёл к самым неожиданным результатам. По всей видимости, под замёрзшей корой этих карликовых планет бурлит настоящий океан. Учёные пишут, что обнаружили признаки тепла там, где должен царить холод. Полученные данные позволили измерить соотношение изотопов метана на поверхности планет. Соотношение дейтерия к нормальному водороду, известное как D/H, и изотопы углерода указывают на то, что метан образуется именно под корой Эриды и Макемаке. Это значит, что под ледяной корой этих космических тел происходят термические процессы, которых там не должно быть по определению. Подобное открытие не только поражает воображение, но и меняет привычное представление о карликовых планетах в поясе Койпера. Ранее считалось, что они являются замёрзшими объектами, которые оставались таковыми со времени своего образования около 4.5 миллиардов лет назад. Теперь же мы видим, что там наблюдается геохимическая активность, включая криовулканизм и наличие подземных океанов. Учёные предполагают, что, если подземные океаны существуют в поясе Койпера, то это открывает новые перспективы для поиска условий, благоприятных для жизни в самых отдалённых уголках космоса. В настоящее время данных для окончательных выводов слишком мало, но астрономы готовы продолжить работу, ведь пояс Койпера таит много тайн, способных рассказать о ранних этапах формирования Солнечной системы и Земли.



