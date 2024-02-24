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Bublik1
В США снова сбит воздушный шар
Военный самолет США сбил очередной воздушный шар, на этот раз обошлось без версии о китайском зонде-шпионе

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Февраль 2023 года запомнится американским обывателям скандалом, вызванным шумихой вокруг китайского метеорологического зонда. Тогда выяснилось, что воздушный шар умудрился пролететь над всей территорией США, где целые сутки просматривался не только в телескопы, но и при помощи качественной оптики в мобильных телефонах. Власти долгое время не могли решить, как поступить с таким объектом, обвиняя Китай в шпионаже. Дело чуть не переросло в международный скандал, а сам Байден делал довольно громкие заявления. В итоге было решено опасный зонд сбить, но в этот момент он уже поднялся на высоту, недоступную для обычных истребителей. Пришлось задействовать F-22, который выпустил по шарику ракету стоимостью в несколько миллионов долларов и был героически встречен администрацией президента. Уже позднее выяснилось, что никакого оборудования для шпионажа на летательном аппарате не было. Это был исключительно научный объект, который по неприятной случайности вышел из-под управления. Дело постарались как можно быстрее замять, ну а напряжённость между Китаем и США по этому вопросу так и не была устранена.

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Чуть позднее американские истребители ещё несколько раз поднимались по тревоге, сбивая крайне опасные шпионские аппараты. Доходило до абсурда, ведь однажды был уничтожен небольшой воздушный шар, который сконструировали местные школьники. В американской прессе писали, что власти некоторых штатов категорически запретили директорам школ запускать в воздух неустановленные аэростаты без оповещения администрации города. Желательно, рассказать об этом за несколько дней, чтобы информация о планах дошла до нужных инстанций. Ну а пока американская пресса бурлила в поисках шпионских китайских технологий, к делу подключились союзники США. Сообщалось, что злополучный воздушный шар пролетел половину мира, а его целью были все страны НАТО, большую часть территории которых он сфотографировал. Истерика достигла своего апогея, а к делу подключилась пресса. В целом, возникает впечатление, что сегодня у власти в некоторых странах сидят одни двоечники, которые вообще не учились в школе. Но не будем об этом, ведь в США появился ещё один повод для объявления «охоты на ведьм».  

Вчера стало известно о тревоге на пульте Североамериканского командования ПВО. Командование было поднято по тревоге, ведь в небе над штатом Юта снова появился неопознанный летающий объект. Какое-то время аппарат отслеживали, пытаясь установить его характер и траекторию полёта. Похоже, на этот раз сотрудники NORAD уже сделали некоторые выводы, поэтому всё же смогли определить, что перед ними потерявшийся летательный объект, который никем не управляется. После этого было принято решение объект всё же сбить, хотя он и не представлял непосредственной угрозы населению или военным объектам. В небо поднялся F-16, который уничтожил подозрительный аппарат, находящийся в тот момент на высоте 13 километров (по некоторым данным немного выше). Сообщается, что следствие уже получило доступ к обломкам и планирует установить характер устройства в ближайшее время. В американской прессе уже назвали две предварительные версии. 

Согласно первой – это был обычный метеорологический зонд. Его могли запустить учёные, которые по какой-то причине не согласовали свой действия с Пентагоном. Ну или метеорологический зонд могли запустить студенты или школьники. Судя по всему, управление зондом было потеряно, но пока это только одна из рабочих версий. Не исключено, что военные имели дело с оторвавшимся от поверхности земли обычным воздушным шаром. На аэростате не было людей, а сам он мог прилететь из другого штата, находясь под действием воздушных масс в нижних слоях атмосферы. Как бы то ни было, но версия о шпионаже на этот раз исключена. Подобное можно назвать настоящим прорывом, ведь ещё год назад законы логики и здравого смысла в США не срабатывали. 

#воздушный шар в сша
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