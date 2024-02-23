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Bublik1
Украинский лётчик рассказал о сложности пилотирования F-16 и важной особенности истребителя США
Пилот уверяет, что самолёт действительно современный и позволяет использовать агрессивную тактику управления

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Известно, что в настоящее время у украинской армии наблюдается целый ряд проблем, на решение которых потребуется значительное время. При этом всё завязано на щедрости союзников, поскольку от действий США и ЕС зависит, получит ли Киев достаточное количество оружия для продолжения конфликта. Уже совсем скоро закончатся каникулы в американском Конгрессе, после чего Демократы и Республиканцы продолжат спорить о целесообразности выделения Украине дополнительной военной помощи. Пока же часть американских обязательств берёт на себя Германия, тогда как другие страны дают обещания, выполнять которые никто не собирается. Страны НАТО не могут понять, где взять для Зеленского боеприпасы, ну а украинский президент решил порадовать своих заокеанских кураторов. В новом интервью Fox News политик заявил, что уже сегодня планирует наступательную операцию 2024 года. Якобы, стоять украинская армия не собирается, а особый упор будет сделан на движении в сторону Чёрного моря. 

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Журналисты отмечают, что подобные утверждения вступают в противоречия с тем, что мы видим в настоящее время, но самого Зеленского подобные мелочи не волнуют. Сегодня же он продемонстрировал кадры обучения украинских пилотов в Дании, практикующихся в управлении F-16. Сколько точно лётчиков в настоящее время находятся на базе НАТО в Дании, не сообщается, а зрителям предлагается нарезка из кадров, которая призвана внушить уверенность в то, что ВСУ уже совсем скоро получат доступ к американским истребителям. По словам одного из пилотов, первое время ему действительно было сложно. Советская техника, которая находится на балансе украинской армии, сильно уступает F-16, а после нескольких полётов истребитель кажется более манёвренным. Машина даёт подсказки пилоту, что позволяет добиться впечатляющих результатов. Управление F-16 более агрессивное, а сам самолёт современный и больше соответствует стоящим перед Украиной задачам. Кроме того, пилот уточнил, что ему пригодился опыт управления советскими самолётами. Лётчик считает это своим преимуществом и заявляет о высокой мотивации и крайне сжатом курсе подготовки. 

Следом в дело вступили техники, которые должны научиться собирать истребитель по винтикам. Пожалуй, это даже более сложная задача, чем та, что стоит перед пилотами, хотя в прессе предпочитают о работе ремонтной бригады умалчивать. По мнению одного из техников, первое время он не мог понять, как всю эту сложную систему удастся интегрировать в украинскую реальность. Но сегодня он понимает, что и как нужно сделать, а также полностью готов к реализации намеченного плана. Что до начала обучения, то система и вовсе показалась техникам непонятной, вызывая массу неразрешимых вопросов. После того как удалось познакомиться с машиной детальнее, стало ясно, что используемый подход экономит время и позволяет повысить эффективность применения боевой авиации. Отдельно отмечается, что Украине необходимо использовать опыт стран НАТО, без чего вернуть былое могущество не выйдет. Техник забывает, что своих самолётов в стране нет, а оставшиеся советские сильно уступают современным российским аналогам. Кроме того, даже F-16 не является вершиной технологической мысли, поскольку конструкция его родом из далёких 80-х годов. С тех пор электронная часть не раз улучшалось, но на лётных характеристиках всё это сказывается незначительно. Фактически, самолёт стал намного сложнее, за счёт чего появилась возможность раннего обнаружения противника и стрельбы по удалённым целям. 

В ролике не сказано, когда американские самолёты смогут прибыть в Украину. Если досмотреть видео до конца, то может сложиться впечатление, что в Киев прилетят сотни истребителей, вот только пока о намерении отдать свои F-16 сообщили только Нидерланды и Дания. Даже эти страны могут в итоге отказаться от данных обещаний, но проблема даже не в самолётах, ведь недавно стало известно, что в США к августу будут полностью подготовлены всего 4 пилота. Есть ещё одна группа, но эти ребята до сих пор учат английский язык. Небольшое количество украинских лётчиков проходит обучение в Европе, но даже этого будет недостаточно для появления полноценной боевой группировки. Пока набирается не больше 10 пилотов, что в 3 раза меньше, чем прибудет истребителей. Что до техников, о которых европейские журналисты предпочитают умалчивать, то для обслуживания 30 самолётов понадобится больше 100 специалистов. Поскольку самолёты будут находиться в разных концах страны и прятаться в подземных ангарах, то потребность может быть увеличена в 2 раза. В итоге вопросов всё ещё намного больше, чем ответов, ну а сам Зеленский, похоже, и не собирается думать на такие сложные темы. 


#военные технологии #авиация #f-16 #самолёты
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