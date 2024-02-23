Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
В настоящее время план, опубликованный на украинских ресурсах, вызывает большие сомнения с точки зрения реальности его реализации

реклама

В 2023 году американские власти передали украинской армии около 20 ракет ATACMS. Поскольку количество было небольшим, то создать реальную угрозу тыловым лагерям армии РФ не вышло. Кроме того, подобные ракеты обладают ограниченной дальностью полёта, а в итоге громкие заявления киевских властей растворились на просторах интернета. Впрочем, никто не знает, куда исчезли и сами ракеты. Пожалуй, это уже не так важно, ведь всё говорит о том, что США планируют очередную поставку дальнобойных ракет, эффективность которых окажется значительно выше ранее отправленной модификации. Буквально вчера в Белом доме намекнули, что не отказались от идеи закупки ракет для ВСУ. Там утверждают, что на пути встали политические разногласия, а пока решить вопрос не удаётся. Если Конгресс и дальше продолжит блокировать передачу военной помощи украинской армии, то команда Байдена уже готовит новый план. 

реклама

По данным NBC News, власти США хотят попросить у союзников некоторое количество ракет, которые должны поступить в распоряжение украинской армии. Там напоминают, что уже поставили старые модификации ракет, но на этот раз намерены сосредоточить усилия на более совершенных, способных преодолевать расстояние до 300 километров. Якобы, такой шаг позволит украинской армии наносить удары по территории России, что усилит оборонные способности и повысит эффективность наступления. О каком именно наступлении идёт речь, не совсем ясно, поскольку в настоящее время ВСУ ушли в глухую оборону. Как бы там ни было, но вопрос отправки дальнобойных ракет на повестке дня уже не стоит, поскольку все ключевые решения были приняты. Похоже, всё решено в Германии, где вчера проголосовали за отправку крылатых ракет Taurus в Киев. Вообще, итоги голосования довольно странные. В одних источниках пишут, что Taurus входят в список, предложенный правящей коалицией, тогда как другие уверяют, что ракеты Киев не получит. 

Споры на эту тему в Германии идут уже давно, а не так давно там озвучивали главное требование, которое должен соблюдать Зеленский в рамках применения подобных ракет. Якобы, бить с их помощью по городам, которые до 2014 года входили в состав России, категорически запрещено. Проще говоря, удары можно наносить по городам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крымскому полуострову. И вот здесь и появляется любопытная информация, о которой в последние дни пишут на украинских и российских каналах. Суть сводится к схеме ударов по Крымскому мосту, которая была слита в интернет. Якобы, она является реальной и создана неназванными киевскими стратегами. Идея заключается в том, что первыми к мосту прилетят многочисленные дроны-камикадзе. Они должны разрядить действующие системы ПВО и нанести минимальный урон сооружению. Одновременно с этим задействуют морские беспилотники Sea Baby, которые будут работать против опор и также снизят оборонительные способности российской ПВО. Планируется также привлечь для первичных ударов ракеты, которые уже есть на балансе ВСУ. Следом прилетят немецкие Taurus, которые должны ударить по опорам моста. Планируется использовать 20 ракет, направив их по автомобильным и железнодорожным опорам. После этого придёт очередь ATACMS M57/M57E1, которые должны добить опоры и вызвать масштабное обрушение. 

Предлагается активно использовать ракеты ATACMS M39A1 для уничтожения систем ПВО вокруг моста, а делать это будут как перед основным ударом, так и во время прилётов по опорам, что также позволит ослабить оборонные способности российских систем ПВО. Кроме этого будут задействованы ложные цели в виде беспилотников Ariel/ADM-160 MALD/S-200. Немногим ранее в воздух поднимутся носители крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, которые смогут добить оставшиеся части Крымского моста, либо будут преследовать другие цели. Предполагается, что окончательно разрушить мост не удастся. Максимально, что смогут добиться ВСУ – это обрушить две опоры, но и это приведёт к долговременному ремонту. В этом случае ожидается существенное ослабление российской группировки на данном направлении, поскольку около 25% военных грузов доставляются через Крым с материка по мосту. Отдельно делается акцент на том, что операция станет возможной только в том случае, если США дадут нужное количество ракет, а Германия не будет ставить дополнительных условий. 

Считается, что для такой сложной операции потребуется до 30 ракет Taurus, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров. Кроме того, нужно будет 20 ракет ATACMS M57E1, дальность которых достигает 310 километров. Все эти ракеты будут выпущены с максимального расстояния, что затруднит обнаружение и усложнит работу ПВО. Также потребуются 10 ракет ATACMS M39A1, дальность которых достигает 165 километров. Дополнительно указывается потребность в 20 морских дронах, тогда как другие беспилотники и вовсе нужны в очень больших количествах. На первый взгляд подобная тактика кажется логичной, вот только она потребует участия двадцати или даже тридцати самолётов, способных нести подобные ракетные комплексы. В настоящее время у Украины столько нет, поэтому всё это неосуществимо в том масштабе, что описано в утечке. Теоретически, может состояться менее массированная атака, либо нечто подобное станет реальностью после поставки истребителей F-16. Загадывать так далеко мы не будем, остановившись на нереалистичности плана в текущих условиях. 

#atacms #крымский мост #taurus
+
Написать комментарий (0)
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Бундестаг проголосовал против передачи Украине ракет Taurus
В Белом доме не исключают поставку Украине ракет ATACMS увеличенной дальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России освоили производство сварочных аппаратов необходимых для строительства ледоколов
5
Япония инвестирует миллиарды долларов в проект Rapidus, чтобы вернуть лидерство в производстве чипов
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
12
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
4
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
1
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
8
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
26
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
2
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
6
Warframe теперь доступна для загрузки на iPhone и iPad
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
1
В Испании нашли бронзовую кисть руки с древней надписью на языке предков басков
+
Huawei Enjoy 70z получит аккумулятор 6000 мАч, 256 ГБ встроенной памяти и HarmonyOS 4
+
Сталкивающимся со сбоями в играх Unreal Engine владельцам ЦП Intel рекомендуют проверить разгон
5
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
16
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
32
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
13
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
13
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
24
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
124
Китай представил свой самый передовой ударный беспилотник GJ-11, способный воевать с кораблями США
4
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3

Сейчас обсуждают

Ник Хобо
18:17
2 месяца не прошло, какую награду за 24 год? У корпоративных крыс все через жoпу. 23 год закончился, итоги подведены, за это можно награждать. А чего в этом году будет - хрен ее знает. Может, невидия ...
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер получил награду за выдающееся лидерство в 2024 году
Циклон-Б
18:04
нормально там все, шустрее и все под рукой
Nvidia отказывается от GeForce Experience и представляет новое приложение Nvidia App
Китя
18:01
Смотрю на большую гарантию и ресурс. Если улыбнется чтобы можно сносить и взять новый.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Станислав Маншилин
17:57
Да думаю, что не буду. Под систему его поставил вместо WD SN570 - значительно бодрее все стало. А вот для игрух хочется что-то действительно лучше. Вот что скажешь о Крушале Т500?
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Китя
17:55
Если запишешь, и долго годами без перезаписи то на долго хватит. а если периодические перезаписи то лучше с большим ресурсом.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Станислав Маншилин
17:53
Ну мне пока этот нетак нравится. Самса значительно дороже, а на апасер тоже гонят, особенно помню с пантерой были нехилые проблемы. А для архивов у меня старая добрая барракуда на 4тб.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Jakko
17:53
Ну ты и кретин
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
Китя
17:51
Могу сказать у самого под системой стоит Samsung 980 PRO 1ТБ и ресурс 600ТБ на нем кроме системы не фига нет. несколько раз закинул игр и ресурс тает реально. у твердотельного беда ресурс и если их бр...
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
unhurtable
17:49
Чудо природы видать - покажи где ты нашел такой, а то мне что-то десятками попадаются лишь с одним CCD
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
Spike Rus
17:48
Смотря какие требования у пользователя.
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем