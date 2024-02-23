В настоящее время план, опубликованный на украинских ресурсах, вызывает большие сомнения с точки зрения реальности его реализации

В 2023 году американские власти передали украинской армии около 20 ракет ATACMS. Поскольку количество было небольшим, то создать реальную угрозу тыловым лагерям армии РФ не вышло. Кроме того, подобные ракеты обладают ограниченной дальностью полёта, а в итоге громкие заявления киевских властей растворились на просторах интернета. Впрочем, никто не знает, куда исчезли и сами ракеты. Пожалуй, это уже не так важно, ведь всё говорит о том, что США планируют очередную поставку дальнобойных ракет, эффективность которых окажется значительно выше ранее отправленной модификации. Буквально вчера в Белом доме намекнули, что не отказались от идеи закупки ракет для ВСУ. Там утверждают, что на пути встали политические разногласия, а пока решить вопрос не удаётся. Если Конгресс и дальше продолжит блокировать передачу военной помощи украинской армии, то команда Байдена уже готовит новый план.

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По данным NBC News, власти США хотят попросить у союзников некоторое количество ракет, которые должны поступить в распоряжение украинской армии. Там напоминают, что уже поставили старые модификации ракет, но на этот раз намерены сосредоточить усилия на более совершенных, способных преодолевать расстояние до 300 километров. Якобы, такой шаг позволит украинской армии наносить удары по территории России, что усилит оборонные способности и повысит эффективность наступления. О каком именно наступлении идёт речь, не совсем ясно, поскольку в настоящее время ВСУ ушли в глухую оборону. Как бы там ни было, но вопрос отправки дальнобойных ракет на повестке дня уже не стоит, поскольку все ключевые решения были приняты. Похоже, всё решено в Германии, где вчера проголосовали за отправку крылатых ракет Taurus в Киев. Вообще, итоги голосования довольно странные. В одних источниках пишут, что Taurus входят в список, предложенный правящей коалицией, тогда как другие уверяют, что ракеты Киев не получит.

Споры на эту тему в Германии идут уже давно, а не так давно там озвучивали главное требование, которое должен соблюдать Зеленский в рамках применения подобных ракет. Якобы, бить с их помощью по городам, которые до 2014 года входили в состав России, категорически запрещено. Проще говоря, удары можно наносить по городам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крымскому полуострову. И вот здесь и появляется любопытная информация, о которой в последние дни пишут на украинских и российских каналах. Суть сводится к схеме ударов по Крымскому мосту, которая была слита в интернет. Якобы, она является реальной и создана неназванными киевскими стратегами. Идея заключается в том, что первыми к мосту прилетят многочисленные дроны-камикадзе. Они должны разрядить действующие системы ПВО и нанести минимальный урон сооружению. Одновременно с этим задействуют морские беспилотники Sea Baby, которые будут работать против опор и также снизят оборонительные способности российской ПВО. Планируется также привлечь для первичных ударов ракеты, которые уже есть на балансе ВСУ. Следом прилетят немецкие Taurus, которые должны ударить по опорам моста. Планируется использовать 20 ракет, направив их по автомобильным и железнодорожным опорам. После этого придёт очередь ATACMS M57/M57E1, которые должны добить опоры и вызвать масштабное обрушение.

Предлагается активно использовать ракеты ATACMS M39A1 для уничтожения систем ПВО вокруг моста, а делать это будут как перед основным ударом, так и во время прилётов по опорам, что также позволит ослабить оборонные способности российских систем ПВО. Кроме этого будут задействованы ложные цели в виде беспилотников Ariel/ADM-160 MALD/S-200. Немногим ранее в воздух поднимутся носители крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, которые смогут добить оставшиеся части Крымского моста, либо будут преследовать другие цели. Предполагается, что окончательно разрушить мост не удастся. Максимально, что смогут добиться ВСУ – это обрушить две опоры, но и это приведёт к долговременному ремонту. В этом случае ожидается существенное ослабление российской группировки на данном направлении, поскольку около 25% военных грузов доставляются через Крым с материка по мосту. Отдельно делается акцент на том, что операция станет возможной только в том случае, если США дадут нужное количество ракет, а Германия не будет ставить дополнительных условий.

Считается, что для такой сложной операции потребуется до 30 ракет Taurus, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров. Кроме того, нужно будет 20 ракет ATACMS M57E1, дальность которых достигает 310 километров. Все эти ракеты будут выпущены с максимального расстояния, что затруднит обнаружение и усложнит работу ПВО. Также потребуются 10 ракет ATACMS M39A1, дальность которых достигает 165 километров. Дополнительно указывается потребность в 20 морских дронах, тогда как другие беспилотники и вовсе нужны в очень больших количествах. На первый взгляд подобная тактика кажется логичной, вот только она потребует участия двадцати или даже тридцати самолётов, способных нести подобные ракетные комплексы. В настоящее время у Украины столько нет, поэтому всё это неосуществимо в том масштабе, что описано в утечке. Теоретически, может состояться менее массированная атака, либо нечто подобное станет реальностью после поставки истребителей F-16. Загадывать так далеко мы не будем, остановившись на нереалистичности плана в текущих условиях.