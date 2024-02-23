Речь идёт о M1150 Assault Breacher, ценность которой даже выше, чем у танка M1 Abrams

По мнению аналитиков, одной из самых главных проблем, с которой столкнулась украинская армия во время наступательной компании 2023 года, была невозможность быстрого разминирования российских минных полей. Украинские офицеры отмечали, что плотность минных полей оказалась намного выше обычной, а это сильно усложняло работу сапёров. При этом российская сторона ещё оказалась способна быстро восстанавливать минные поля на дистанционной основе, имея на вооружении технологию под названием «земледелие». Установка по типу РСЗО точечно выбрасывала мины в ту или иную сторону, сводя на нет работу сапёрных бригад ВСУ. Поговаривали, что с минными полями не справлялась даже специализированная техника, созданная на базе танка Leopard 2. Несколько таких машин и сами подорвались на минах, а эксперты писали о низкой эффективности техники НАТО.

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Похоже, большую часть европейских Leopard 2R, щедро подаренных Финляндией, уже уничтожена, а значит пришло время новых героев. Как оказалось, украинская армия имеет значительный резерв техники, в котором наблюдаются довольно любопытные экземпляры. Например, на днях бойцы танковой дивизии 21-й бригады Центрального военного округа отрапортовали о подбитом M1150 Assault Breacher, который занимался разминированием в районе Авдеевки, где украинские военнослужащие расчищали с его помощью минные поля. Неясно, в каком направлении двигалась техника, поскольку в настоящее время ВСУ на данном участке отступает, поэтому не исключено, что M1150 Assault Breacher использовался для разминирования собственных минных полей. Но интересно даже не это, а тот факт, что речь идёт о машине, основанной на знаменитом танке M1 Abrams.

Устройство для разминирования было уничтожено благодаря точному огню со стороны бойцов из группировки «Отважные», а эксперты рассказывают о высокой ценности подобной установки. Всё дело в том, что США передали ВСУ всего несколько единиц M1150 Assault Breacher, но до недавнего времени киевские власти не решались вводить технику в бой. Назвать точное количество машин для разминирования, которые были переданы украинской армии, не представляется возможным. Оказывается, в рамках специальных пакетов помощи статус и количество M1150 Assault Breacher не раскрывалось. Известно, что техника пришла, но официально об этом предпочли умолчать. По данным Западных экспертов (в данном случае можно сослаться на Forbes), машина находилась на балансе 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Похоже, вначале техника подорвалась на мине, а после была уничтожена при помощи беспилотника, либо попала под артиллерийский огонь. В пользу принадлежности M1150 Assault Breacher указанной выше бригаде говорит тот факт, что в 2023 году сам Зеленский позировал на её фоне во время посещения расположения 47-й бригады.

Российские военные эксперты отмечают, что в рамках наступательной операции и в целом за два года ведения боевых действий украинская армия потеряла больше 100 инженерных машин. Сюда включается не только техника для разминирования, но и для прокладки мостов, а также эвакуационные боевые единицы, упрощающие транспортировку тяжёлых немецких и британских танков в условиях распутицы. Что до M1150 Assault Breacher, то речь идёт о крайне мощной машине для разминирования, оборудованной отвалом для прохода через минные поля и устройством для метания тросов с взрывчатым веществом. Во время удара троса мины разлетаются в разные стороны, что создаёт безопасный проход, а также приводит к детонации части мин. Как оказалось, M1150 Assault Breacher имеет ряд недостатков, включая невысокий радиус действия. Это приводит к тому, что машина может наехать на мины, не говоря уже о низком бронировании. В итоге техника, ценность которой на поле боя превышает таковую для обычного M1 Abrams, может стать жертвой противотанковых ракетных комплексов и дронов-камикадзе. Эксперты обращают внимание на тот факт, что очень часто украинские военнослужащие загоняют подобные машины на минные поля. Это может говорить о низкой компетентности экипажей, многие из которых так и не освоили управление боевыми машинами НАТО. Но есть и другая версия. Поговаривают, что некоторые экипажи инженерных машин справедливо опасаются за свою жизнь, поэтому подрываются на минных полях, не желая попасть под удар со стороны российской артиллерии. Как бы там ни было, но счёт M1150 Assault Breacher у ВСУ идёт на единицы, а значит потеря окажется действительно серьёзной.