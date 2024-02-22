Тесты доказывают, что между процессорами наблюдается небольшая разница, тогда как первый стоит на 100 долларов дороже

В настоящее время одним из самых быстрых игровых процессоров на рынке является Ryzen 7 7800X3D. Камень обеспечивает невероятную производительность и способен раскрыть потенциал любой видеокарты. В игровых тестах он обходит более дорогой Core i9-14900K, предлагая не только более высокий фрамрейт, но и ниже энергопотребление. Многие владельцы Ryzen 7 7800X3D обходятся относительно недорогими материнскими платами, тогда как флагман Intel более требователен в этом плане. Но всё это верхний ценовой сегмент, где балом правят энтузиасты и мажоры. Что до обычных геймеров, то здесь быстродействие поменьше, а скорости ниже. И всё же, благодаря разработкам AMD есть возможность собрать действительно мощную систему с минимальными компромиссами.

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В настоящее время в продаже можно встретить три крайне любопытных процессора: Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5600X3D. Первый вышел весной 2022 года и стоил $450. Первое время геймеры были слегка озадачены такой немаленькой суммой, но после выхода Ryzen 7 7800X3D старый камень подешевел и сегодня стоит порядка $280. Ryzen 5 5600X3D содержит 6 ядер и появился на прилавках магазинов год назад. В настоящее время купить его можно за $180, тогда как Ryzen 7 5700X3D стал доступен совсем недавно и включает 8 ядер. Новый камень продаётся за $230. Эксперты полагают, что здесь используются чипы, которые не способны работать на максимальных тактовых частотах, ну а создание данного процессора позволило пристроить высокопроизводительные процессоры и попутно заработать денег, ведь чаще всего бракованные чипы утилизируют. В российской рознице встретить все три камня сложно, поскольку санкции оказывают негативный эффект на разнообразие отечественных магазинов. Ну а европейские и американские пользователи ни чем не ограничены, поэтому могут выбрать оптимальное предложение.

И вот здесь и возникает главный вопрос: какой из процессоров выбрать. В американской рознице разница между Ryzen 5 5600X3D и Ryzen 7 5800X3D составляет примерно $100, а купить 6-ядерный камень можно за 180 вечнозелёных. Блогеры с канала TheSpyHood решили протестировать все три процессора, выявив реальную разницу между ними. Для примера была выбрана флагманская GeForce RTX 4090, позволившая раскрыть скрытый потенциал, даже если его и нет. Ниже вы можете открыть ролик, где представлены все результаты, ну а мы остановимся на выводах. Всё дело в том, что различия между процессором за $180 и $280 практически отсутствуют, а в лучшем случае Ryzen 7 5800X3D вырывается вперёд на 7-10%. При этом максимальный разрыв заметен в нескольких играх, тогда как в среднем они отличаются по скорости на 5-7%. Что до Ryzen 7 5700X3D, то сэкономив $50 можно получить снижение количества кадров в секунду на пару процентов, а это уже уровень погрешности.

В российской рознице встретить Ryzen 7 5700X3D пока сложно. Иногда процессоры приходят небольшими партиями, но тут же раскупаются. Похоже, геймеры прекрасно осведомлены о высокой производительности этого камня, поэтому с большим удовольствием инвестируют в него деньги. Встретить Ryzen 5 5600X3D в отечественных магазинах нам не удалось, а вот стоимость Ryzen 7 5800X3D сильно завышена. Камень продаётся за те же $450, что и в 2022 году, хотя в США стоимость его уже несколько раз снижалась. Именно поэтому рекомендовать Ryzen 7 5800X3D мы вам не можем. И всё же, если вы встретите в продаже Ryzen 7 5700X3D, то долго не раздумывайте. В его приобретении есть логика, ведь процессор поддерживает старые материнские платы с сокетом АМ4. Подобные продукты стоят недорого, а в итоге вы можете усилить систему при помощи апгрейда или купить что-то новое за 10 000 рублей. Быстродействия Ryzen 7 5700X3D будет достаточно ещё на несколько лет, ну и не забывайте, что в тесте участвовала самая быстрая видеокарта на рынке. Если бы вместо GeForce RTX 4090 была задействована GeForce RTX 4060, то различия между процессорами и вовсе не превысили бы статистической погрешности. Главная проблема заключается в том, чтобы Ryzen 7 5700X3D найти. Что до Ryzen 5 5600X3D то его сложно встретить даже в США, а значит AMD могла прекратить продажи, либо снизить отгрузку до минимума.



