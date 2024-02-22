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Bublik1
Microsoft сообщила о планах принудительно обновить актуальные версии Windows 11 до Windows 11 23H2
На этот раз отказаться от обновления будет почти невозможно

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Microsoft никогда не славилась деликатностью и готова на самые суровые методы ради достижения поставленных целей. Вспомните, компанию Софтверного гиганта по принуждению пользователей к отказу от Windows 7. Тогда Windows 10 только набирала силу, ну а старая ОС никак не хотела уходить в тень. Сотни миллионов пользователей всё устраивало, а в итоге Microsoft перешла к обману владельцев ПК. Именно тогда системы миллионов людей по всей планете начали самостоятельно закачивать новую Windows 10, а после чего обновлялись и ставили пользователя перед фактом. Долгое время в сети было слышно негодование энтузиастов и экспертов, посчитавших подобные действия нарушением собственных прав. Что же, после завершения жизненного цикла «Семёрка» начала стремительно терять поклонников. Особенно быстро тонущий корабль покидали геймеры, столкнувшиеся с невозможностью запуска новых игр. На пользователей оказывалось открытое давление, а в итоге Windows 10 быстро стала самоё популярной операционной системой. 

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В настоящее время Microsoft не принуждает пользователей переходить на Windows 11, но напоминает, что во второй половине 2025 года «Десятка» завершит свой жизненный цикл и потеряет доступ к обновлениям. Это значит, что безопасность миллионов систем окажется под угрозой, ну а мы помним, что в критической ситуации пользователи делают ровно то, что от них ожидает Софтверный гигант. Вполне возможно, что реклама бесплатного перехода на Windows 11 стартует уже совсем скоро, ну а мы приведём пример того, как Microsoft поступает со своей экосистемой. Известно, что большая часть пользователей закачивает обновления тогда, когда они приходит. Владельцы ПК плывут по течению и в целом полностью удовлетворены происходящим, но есть энтузиасты, которые предпочитают контролировать поступление обновлений на собственные компьютеры. Эти люди ограничивают закачку обновлений безопасности и не хотят своевременно переходить на новые версии операционной системы. Что же, если вы принадлежите к числу таковых и используете Windows 11, то самое время начать возмущаться, ведь Microsoft намерена в принудительном порядке обновить все актуальные версии Windows 11 до Windows 11 23H2. 

В публичной документации сказано, что автоматическое обновление не согласовывается с пользователями, поскольку при установке ОС владельцы ПК давали соглашение на подобные процедуры. При этом насильно обновятся только те системы, жизненный цикл которых подходит к концу. Речь идёт о Windows 11 21H2 и Windows 11 22H2. Техническая поддержка первой завершилась ещё в октябре 2023 года, тогда как вторая перестанет обслуживаться в октябре 2024. Ну а поскольку в Microsoft не хотят оставлять огромное количество пользователей без новых функций, то добровольно-принудительно обновят все системы до Windows 11 23H2. Что любопытно, на этот раз компания не планирует массовый подход, вызывающий ошибки и приводящий к неприятным поломкам. Утверждается, что будет задействованы некие умные алгоритмы, а в результате машинного обучения каждая система будет проанализирована на предмет совместимости. Это позволит понять, каким образом лучше провести обновление, что снизит количество проблем до минимума. 

Проще говоря, на этот раз Microsoft не только принудительно обновит миллионы компьютеров, но и как следует изучит их содержимое. Подобная информация могла бы вызвать недовольство среди пользователей, но мы уже давно привыкли к тому, что технологические гиганты роются у нас в карманах. Но если бы только в них. Софтверный гигант тщательно анализирует статистику, а заблокировать слежку практически невозможно. Некоторые энтузиасты продолжают бороться, но подобные действия кажутся всё более безнадёжными. Не лучше положение на смартфонах, где Google ведёт тотальный контроль за личной жизнью сотен миллионов людей. Умные алгоритмы знают всё о наших ежедневных маршрутах, фиксируют показатели организма и личные предпочтения. Специализированное ПО умеет отслеживать, сколько минут и даже секунд мы стоим у витрины того или иного магазина, а после забрасывает нас контекстной рекламой. Несомненно, часть пользователей будет оставаться в тени, пытаясь бороться с системой, но подавляющее большинство владельцев компьютеров и смартфонов давно сделало свой выбор. Хотя, выбора и нет, ведь в противном случае нужно отказаться от умных гаджетов, а сегодня это сродни информационному коллапсу. 

#microsoft #windows #windows 11 23h2
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Microsoft начинает принудительное обновление Windows 11 до версии 23H2
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