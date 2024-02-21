Беспилотники РФ уже активно применяют наработки в зоне проведения СВО

Многие аналитики полагают, что слухи о скором появлении в украинском небе американских истребителей сильно преувеличены. Перед украинской стороной стоит масса сложных вопросов, решить многие из которых почти невозможно. Например, потребуется построить сеть из подземных ангаров. Киевские власти заявили, что уже приступили к работе, а в результате подземные коммуникации смогут выдерживать удары любых российских ракет. Подобные слова вызывают удивление, но эксперты советуют обращать внимание на готовность украинских пилотов. По данным CNN, здесь всё очень плохо, хотя редакция американского телеканала предпочитает не нагнетать обстановку. Вместо этого там указывают на некоторые трудности, но в целом считают подготовку успешной. Приводятся следующие данные: в настоящее время подготовку проходит сразу 4 украинских лётчика. Все они учатся пилотировать F-16, но имеют разную степень подготовки. Ожидается, что вся группа будет готова к августу, хотя один из пилотов может завершить обучение и раньше. Что до более массовой группы, то будущие асы даже не завершили курс английского языка, поэтому не приступили к освоению самолёта.

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Информация удручающая, ну а украинская сторона не только фиксирует острую необходимость в авиации, но и нехватку боеприпасов. Союзники не могут и не хотят отдать Киеву остатки на складах, а взять снаряды к артиллерийским установкам НАТО больше негде. Со стороны некоторых стран ЕС звучат призывы закупить боеприпасы на стороне, но Германия и Франция блокируют подобные инициативы, поскольку хотят сами получить доступ к финансам, направленным на производство оружия для Украины. В результате ВСУ всё чаще применяет беспилотники, пытаясь при помощи подобных устройств решить первостепенные задачи. По информации военкоров, за последний год обе стороны увеличили эффективность действия систем радиоэлектронной борьбы, поэтому точность работы дронов снизилась, а одним количеством проблему не решить. В Киеве заявляют, что совсем скоро союзники дадут миллион БПЛА, что создаст условия для перелома ситуации на линии соприкосновения, но в подобные сказки не верят даже преданные фанаты Зеленского.

Как уже было сказано выше, проблемы в использовании беспилотников есть не только у украинской стороны, но недавно российские инженеры предложили интересное решение, позволившее обманывать средства РЭБ на украинской территории. Информацией поделился боец с позывным «Омут», командующий подразделением беспилотников. Оказывается, отличным решением стало использование дронов, у которых внесены изменения в систему управления. Вместо того чтобы работать на одной и той же частоте, подобные устройства постоянно меняют частоту, что происходит в реальном времени. В итоге даже эффективные средства РЭБ не всегда могут сбить российский БПЛА, а в какой-то момент за счёт этой инженерной идеи удалось повысить дальность полёта до 25 километров. Это позволяет наносить удары по тыловым лагерям, где украинские бойцы не так сильно прячут технику, оставляя возможности для её уничтожения.

Ожидаемо, подробностей новой технологии в прессе нет, поскольку подобной информацией захотят воспользоваться украинские военнослужащие. Также не сообщается, является ли данное решение массовым, или же используется ограниченными силами одного подразделения. В любом случае конфликт далёк от завершения, а специалисты уверены, что дронам ещё предстоит сыграть свою роль, снижая эффективность традиционных типов вооружений и ставя перед командирами новые тактические задачи. Важно учитывать, что дроны-камикадзе, способные противостоять системам РЭБ противника, стоят намного дороже привычных беспилотников. Ну а данная технология позволила добиться высокой эффективности без серьёзных инвестиций.