Маркетинг AMD остаётся бессмысленным и не поддаётся законам логики

Несмотря на то, что в какой-то момент NVIDIA захватила большую часть рынка настольной графики, доля AMD остаётся значительной, что позволяет оставаться в строю и выпускать новые графические чипы. В последнее время дела у красных идут всё хуже, ну а главная проблема заключается в низком спросе на видеокарты со стороны потребителей. В среднем и средневысоком ценовом сегменте соотношение между стоимостью и производительностью у продукции NVIDIA ниже, но это не мешает Дженсену Хуангу продавать миллионы видеокарт армии геймеров. При этом тактика обеих компаний отличается не только в плане логики выпуска графических чипов, но и в их продвижении. Например, зелёные активно работают с блогерами, тогда как в какой-то момент красные на данном направлении перестали проявлять активность. Рекламы видеокарт AMD почти нет, а контрактов с популярными производителями аксессуаров для геймеров крайне мало. В итоге любители компьютерных игр крайне редко обращают внимание на продукцию AMD. Несомненно, у красных есть масса других проблем, но суть подобных заявлений кроется в том, что NVIDIA умеет вести дела более успешно.

реклама

Как уже было сказано, соотношение быстродействия и цены лучше у AMD, а особенно популярной на китайском рынке в последнее время стала видеокарта Radeon RX 6750 GRE. В российской рознице ничего подобного вы не встретите, тогда как в Поднебесной видеокарта расходится лучше горячих пирожков у оживлённого вокзала. Дошло до того, что там даже задержали релиз Radeon RX 7600, которая оказалась медленнее и не заинтересовала местных геймеров. Radeon RX 6750 GRE доступна в двух вариантах: с 10 Гб видеопамяти и 160-битной шиной, а также на полноценной 192-битной шине с 12 Гб памяти. Первая должна стоить 2219 юаней (310 долларов), тогда как вторая – 2379 юаней или целых 330 долларов. Вот только совершенно внезапно выяснилось, что многие торговые площадки резко снизили цену отгрузки для конечных покупателей. В итоге вариант на 10 Гб можно встретить дешевле 300 долларов, тогда как за 12 Гб видеокарту просят около 312 баксов. Казалось бы, дело каждого магазина выстраивать ценовую политику, но тут совершенно неожиданно на горизонте появилась AMD.

Оказывается, игры с ценами не устраивают руководство красной команды, поскольку создают условия для внутренней конкуренции. В итоге магазинам, которые продают Radeon RX 6750 GRE дешевле рекомендованной стоимости, пригрозили санкциями и штрафами. За каждую видеокарту, реализованную с нарушениями, продавцу придётся выложить 500 юаней, а после четвёртого нарушения штраф вырастет до 1000 юаней и с полным прекращением отгрузки продукции данному ритейлеру. Сложно сказать, к чему такая практика приведёт Лизу Су. В настоящее время аналитики фиксируют спрос на видеокарты AMD на китайском рынке, ну а агрессивный маркетинг способен отпугнуть потенциальных клиентов. Магазины прекратят продавать продукцию красных, что приведёт к ещё большему падению рыночной доли.

Отмечается, что Radeon RX 6750 GRE обладает целым рядом достоинств. Мало того, что она стоит порядка 300 долларов, так такая видеокарта ещё и превосходит по скоростным характеристикам GeForce RTX 4060 Ti. Эксперты полагают, что за счёт Radeon RX 6750 GRE можно было бы серьёзно подвинуть NVIDIA в сегменте решений от 300 до 400 долларов, но вместо того, чтобы наращивать производство, AMD сражается с продавцами. Было бы логично расширить географию Radeon RX 6750 GRE на Европу и США, но бессмысленный и беспощадный маркетинг красных не знает законов логики. Пока санкции против ритейлеров ещё не вступили в силу, а AMD ограничилась предупреждением. Будет любопытно, если магазины действительно перестанут закупать пусть и выгодные, но довольно опасные с точки зрения ведения бизнеса видеокарты.