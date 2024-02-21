Военные эксперты отмечают, что потребуется взять целый ряд посёлков, а только после этого штурм Угледара станет возможен

По мнению целого ряда экспертов, российская армия начала широкомасштабное наступление. При этом заметно усиление давления как на северных участках линии соприкосновения, так и на юге. К примеру, вчера пал плацдарм украинской армии в Крынках. Местность ещё не зачищена, но потери на этом направлении у ВСУ оказались огромны. Отдельно отмечается, что украинская армия и раньше несла здесь потери, но окончательная утеря населённого пункта ставит в сложное положение всю группировку на левом берегу Днепра. Авдеевская операция завершена, а следом за этим ВСУ потеряли ещё несколько населённых пунктов на этом направлении. Продвижение российских сил на данном участке замедлилось, а основной нажим сместился в сторону Работино, где российская армия пытается вернуть контроль над утерянной за 6 месяцев наступательной компании ВСУ северной частью линии Суровикина. Здесь заметны определённые успехи, а в результате украинские аналитики не могут понять, где случится очередной мощный удар. При этом обычные украинские солдаты на нескольких участках сильно деморализованы потерей Авдеевки, не говоря уже о смене командующего состава. Залужный пользовался в армии уважением, ну а Сырский скорее вызывает отвращение, поскольку далёк от проблем обычных солдат и имеет характерное прозвище «мясник».

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Эксперты рассказывают о нехватке боеприпасов, а также многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются ВСУ. И всё же, есть одно направление, где украинские военнослужащие чувствуют себя относительно спокойно. Речь идёт об Угледаре, где последний раз наступление российских сил было замечено год назад. По мнению экспертов, есть все основания полагать, что российское командование вынашивает планы широкомасштабного наступления на данном участке, о чём говорит недавнее взятие посёлка Победа. Давайте разберёмся, что собой представляет Угледар, и почему он так важен для обеих сторон.

Угледар представляет собой хорошо укреплённый район, оборонительные позиции в котором создавались много лет. Он располагается на возвышенности, что сильно затрудняет штурмовые действия. Особенно сложно наступать со стороны Павловки, лежащей на целых 50 метров ниже.

Местность рядом с городом заминирована, а позиции ВСУ хорошо подготовлены к обороне. Направления, по которым могут наступать российские бойцы, давно пристреляны, а нахождение на возвышенности снижает опасность неожиданного штурма. В итоге украинские военнослужащие имеют возможность немедленного открытия огня ствольной артиллерией и миномётами в случае наступления первых штурмовых подразделений российской армии.

Не благоприятствует рельеф и для полётов российской авиации, которая вынуждена подниматься из низины, атаковать цели и быстро уходить на высоту, пытаясь избежать ударов со стороны ПВО противника. Поэтому авиация действует исключительно дальнобойными средствами, включая авиабомбы ФАБ-250/500 с управляемыми системами.

Наступлению с юга на север препятствует естественный барьер в виде реки Кашлагач. Это вынуждает российские войска принимать оборонительную позицию в этом направлении, а в целом стороны уже давно не предпринимают здесь активных наступательных действий.

Напомним, в 2023 году ВСУ предпринимали несколько попыток прорвать оборону российских войск на рубеже Павловка – Новодонецкое с последующим захватом одной из дорог, по которой можно вести наступательные действия круглогодично. Здесь доступны три крупные асфальтированные дороги: Пречистовка – Павловка, Пречистовка – Новомайорское и Пречистовка – Новодонецкое. На последних двух ВСУ пытались развернуть наступление, но обе попытки были оперативно подавлены российскими войсками. Неудачи на поле боя заставили украинские войска изменить тактику и активно заниматься противотанковым минированием, что свидетельствует о снижении вероятности продолжения попыток проникновения с севера на юг. Также заметно снижение интенсивности использования артиллерии, что связано с дефицитом снарядов.

Есть мнение, что после взятия посёлка Победа, армия РФ может обратить свой взор на Угледар. Не исключено, что цель наступления в районе населённых пунктов Победа и Новомихайловка заключается в том, чтобы с двух сторон контролировать населённый пункт Константиновка, расположенный в Марьинском районе. Это не только затруднит движение ВСУ по одной из транспортных магистралей, но откроет для российских сил путь к Угледару с северо-востока. Стремительные атаки не ожидаются, поскольку в районе Победы и Новомихайловки у ВСУ есть сеть укреплённых опорных пунктов. Скорее всего, в ближайшее время состоится взятие Константиновки, а в итоге зона контроля расширится, а между сторонами останется участок в 15 километров, где почти нет посёлков, за которые могут зацепиться российские или украинские военнослужащие. Можно сделать вывод, что взятие Угледара – это отдалённая перспектива, а задача будет решаться путём контроля над прилегающими населёнными пунктами.