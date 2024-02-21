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Bublik1
Немецкий аналитик рассказал, сколько денег Германия потеряла после начала СВО
Казалось бы, при чём тут Германия, ведь санкции ввели против России

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Многие наши читатели полагали, что уже в 2022 году без российского газа экономика Германии падёт, а страна с протянутой рукой начнёт просить помощи. Пожалуй, если действующее руководство ФРГ продолжит управлять страной в парадигме последних пяти лет, то катастрофы не избежать, но до разорения ещё очень далеко. ВВП Германии превышает 4.5 триллиона долларов, что более чем в 2 раза больше, чем может себе позволить Россия. При этом население ФРГ почти в 2 раза меньше, а всё это позволяет говорить о высокой прочности немецкой экономики. В стране создана система, позволяющая решать большую часть социальных проблем населения, а экономические потрясения не имеют такого эффекта, к каким привыкли российские обыватели. К примеру, после того, как Германия отказалась от газа из РФ, а также ввела санкции и перестала закупать значительную часть продукции (включая удобрения), значительно выросли цены на продукты питания. 

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Ещё раньше подорожало топливо, а также предметы первой необходимости. Пик пришёлся на начало 2023 года, но уже ко второй половине прошлого года цены удалось обратить вспять. В настоящее время не все товары вернулись к привычной стоимости, но за 2 года было несколько повышений минимальной заработной платы, что позволило перекрыть эффект от удорожания продуктов питания. Но даже это не так важно, ведь рядовые немцы никогда не испытывают нужды. Если гражданин Германии не может себе позволить квартиру, то арендную плату за него заплатит государство. Если он не в состоянии себя прокормить, то деньги даст специальный государственный фонд. После этого человека отправят на бесплатные курсы, где он получит новую профессию и снова сможет влиться в число счастливых налогоплательщиков. Инвалиды не должны сидеть на хлебе и воде, ведь им платят повышенную пенсию, а за их психологическим здоровьем следят специальные службы. Всё это не реклама образа жизни счастливого жителя ФРГ. Проблема в том, что российская пресса часто искажает реальность, а в итоге может показаться, что Германия действительно вот-вот разорится. 

Как бы там ни было, но до разорения ещё далеко, но значительные потери заметны невооружённым взглядом. Пока негативные последствия на себе ощущают фермеры, которым хотят урезать субсидии, но со временем число недовольных продолжит расти. На митинги выходят работники транспортных служб, а в целом население ощущает снижение уровня жизни. Как уже было сказано выше, с таким уровнем можно благоденствовать, путешествовать по стране и даже раз в год на 10 дней отправляться в тёплые края. По крайней мере пока, ведь только за последние два года Германия недосчиталась 200 миллиардов евро. По данным президента Немецкого института экономических исследований (DIW), общие расходы его страны, так или иначе связанные с конфликтом в Украине, достигли критической отметки и уже перевалили за 200 миллиардов. При этом Марсель Фрацшер предлагает нетрадиционный взгляд на проблему, учитывая не только финансовые вливания в украинский бюджет с передачей военной техники, но и другие показатели. Прежде всего аналитик обращает внимание на то, что введение санкций против России дорого обошлось Германии, ведь по итогам 2023 года темпы экономического роста снизились на 2.5%. В пересчёте на реальные деньги – это 100 миллиардов евро, которые были недополучены из-за особенностей управления страной действующих властей.  

И главная причина здесь не в тех крохах, что даёт Германия Зеленскому, а в удорожании энергоносителей. Отказ от дешёвого газа из России привёл к целому ряду сложностей в стане немецких промышленников. Выпускать продукцию становится всё менее рентабельно, но и закрывать предприятия нецелесообразно. Темпы роста снижаются, а полный отказ от российского газа привёл к тому, что продукция немецких компаний становится не конкурентной на международном рынке. Аналитики уверены, что в настоящее время Германия сталкивается только с первыми последствиями принятых решений. Вторая волна накроет экономику уже в ближайшие годы, а причина в массовых банкротствах среднего и малого бизнеса. Пока власти могут себе позволить платить пособия безработным и оплачивать все потребности населения. Когда именно случится перелом, сказать сложно, но если цены на энергоносители не вернутся к тем, что были на конец 2021 года, то экономика ФРГ продолжит скатываться в рецессию. Пережить потерю 200 миллиардов евро Германии удалось, но следующие 200 миллиардов могут оказаться более тяжёлыми, поскольку той прочности экономики, что наблюдалась на начало 2022 году, уже нет. 

#аналитика #германия #экономика германии
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