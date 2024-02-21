На 7 строчку чудесным образом проскользнул Обама

Давно известно, что политика не должна пересекаться с наукой и религией. Человечество просидело в тёмных подвалах средневековья много столетий только потому, что действующие власти не давали учёным своего времени поднять голову. Любого, кто осмеливался оспаривать церковные догматы и рассказывать о существовании альтернативной точки зрения, убивали, а в итоге только путём неимоверных усилий человечеству удалось вернуть науке её главенствующее значение в государстве. Когда лучшие умы своего времени занимаются своим делом, то их деятельность часто не видна, а вот когда они начинают вторить правящим элитам, то становятся заметны даже непросвещённым разнорабочим. Дабы точнее описать происходящее, давайте воспользуемся простым сравнением. Все вы знаете, что существуют кинокритики. Это видные журналисты, к мнению которых прислушиваются. Так вот, чаще всего с выходом нового фильма мнение зрителей и критиков примерно совпадает. Разница в оценке существует почти всегда, но случается и так, что позиции обычных зрителей и критиков находятся на противоположных сторонах. Обойдёмся без примеров, ведь все и так знают, что даже самые низкокачественные фильмы и мультфильмы Disney оцениваются выше конкурентов.

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Люди читают критиков и начинают думать, что фильм стоящий. Народ приходит в кинотеатры и понимает, что был обманут. Благодаря интернету появляются реальные рецензии, ну а шило в мешке не утаить. Очевидно, что часть критиков находится на зарплате киностудий, а всё это вполне ожидаемо, ведь Голливуд стал слишком могущественным и способен разрушить жизнь человека одним щелчком пальцев. Похоже, аналогичная ситуация творится и в американской науке, где наблюдается возвращение в средние века. Сегодня стало известно о появлении нового рейтинга лучших и худших президентов за всю историю существования США. В опросе участвовали 154 учёных, среди которых есть довольно известные личности. Вы удивитесь, но совершенно неожиданно Трамп занял последнее место. На первой позиции Авраам Линкольн, который стал победителем в гражданской войне и положил конец рабству. На втором месте Рузвельт, в заслуги которому вменяется преодоление Великой депрессии и победа во Второй мировой. Далее идут Джордж Вашингтон, который стал первым президентом и привёл страну к независимости. После него Тедди Рузвельт, Томас Джефферсон и Гарри Трумэн. Все эти персоны известны, ну а на седьмом месте расположился Обама.

Такой расклад вызвал негодование среди обычных американцев, которые комментируют итоги голосования в интернете. Многие не в курсе, сколько войн развязал лауреат Нобелевской премии мира, но уверены, что он не заслужил 7 места. Но мы с вами вернёмся к Трампу. Оказывается, бывший президент был так плох, что оказался даже хуже, чем Франклин Пирс, Уоррен Хардинг и Уильям Генри Харрисон, которые умерли через 31 день после вступления в свои обязанности. Кроме того, Трамп проиграл президентам, которые ввергли США в гражданскую войну и считаются худшими из когда-либо существовавших. По мнению опрошенных учёных, Трамп действительно должен был совершить ужасные поступки, вот только эти ребята предпочитают не вдаваться в подробности, указывая на штурм Капитолия и многочисленные судебные разбирательства против бывшего президента. Составителей рейтинга не очень волнует, что суд ещё не завершён, а штурм Капитолия случился уже после того, как Трамп оставил кресло президента. Возможно, рейтинг был бы не таким плохом, если бы учёные не стались так сильно заискивать перед властями. Бедолаги были явно напуганы, ведь Байден получил 14 место и считается одним из лучших президентов в истории. Составителей не печалит, что реальных успехов у сонного Джо нет, ведь он сделал достаточно. В плюсы Байдену записали избавление Америки от Трампа и возвращение США к традиционализму, когда персона президента занимает правильную позицию и пользуется уважением среди избирателей.

И вот здесь и возникает когнитивный диссонанс. Существуют альтернативные опросы, составители которых идут в народ и спрашивают людей на улицах. Так вот, там Байден занимает одно из последних мест, поскольку именно он ответственен за хаотичный вывод войск из Афганистана. Тогда Америка бросила огромное количество оружия, а также сотни местных жителей, долгое время выступавшими информаторами, проводниками и так или иначе продвигавшими политику США. Значительная часть из этих людей была убита, ну а новые конфликты и вовсе обрушили рейтинг Байдена среди собственных избирателей. При этом действующий президент явно недееспособен, страдает деменцией и не должен руководить страной. Добавим, что рейтинг составлялся под явным контролем со стороны Демократической партии, ведь большая часть президентов от Республиканцев сильно потеряла позиции, включая Рональда Рейгана. Ну а указанный выше Обмана поднялся сразу на 9 мест, не говоря уже о Клинтоне, который стал настоящим посмешищем для населения, но продолжает расти в рейтинге лучших лидеров за всю историю США.