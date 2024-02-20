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Bublik1
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
Вместо того чтобы исправлять допущенные ошибки, в Disney предпочитают искать проблему на стороне зрителей

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Четвёртая фаза киновселенной «Marvel» стала настолько же провальной, насколько успешной была трилогия фильмов «Мстители». На волне успеха руководство Disney приняло довольно сомнительные решения, предпочитая игнорировать здравый смысл. Например, вместо полнометражных фильмов начали снимать сериалы. Запросы фанатов игнорировались, а места интересных персонажей заняли новички. При этом уже проверенные временем лица получали крохи экранного времени. Оставшиеся в строю вели себя неадекватно, ну а руководить всем этим стали малоизвестные сценаристы, продюсеры и режиссёры. Но одно дело нанять новичков, которые подают надежды, а совсем другое, когда распределение главных ролей и кресел режиссёров определяется по гендерному признаку или в соответствие с нужной социальной повесткой. 

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В итоге Disney набрала команду из уверенных в себе женщин, которые оказались неспособны выдать тот же уровень качества, который генерировали зарекомендовавшие себя профессионалы. И причина здесь не в гендере, ведь новички оказались просто бездарностями, получившие свои места только потому, что в Disney стремились разнообразить состав фильмов при помощи не совсем традиционных методов. Ну а результат не заставил себя ждать, ведь компания сразу же столкнулась с непониманием со стороны зрителей. Последние фильмы и даже мультфильмы Disney ждал тотальный провал, а примерно такое же положение у коновселенной Sony, пытающейся оторвать себе кусок жирного пирога с фильмами о супергероях (привет Мадам Паутина). В прессе писали, что новое руководство приняло решение пересмотреть ранее принятые планы сильных и независимых женщин, занимавших руководящие должности в последние годы. 

Насколько изменится стратегия Disney в будущем, мы с вами узнаем в ближайшие годы, но пока всё идёт к тому, что эти ребята не способны делать правильные выводы. На днях представитель студии решил объяснить прессе, отчего многие фильмы компании провалились в прокате. По его словам, «Капитан Марвел 2» и «Звездные войны» – это очень хорошие картины, а провал в прокате обусловлен сексизмом зрителей. Оказывается, это не контент оказался просто ужасного качества, а обычные зрители не готовы к правильному восприятию происходящего на экране. Как только режиссёр пытается привлечь внимание к правам женщин на самоопределение, то зрители тут же начинают высказывать недовольство. Представитель Disney уверен, что аудитория застряла в устаревшей парадигме и не способна оценить игру актрис и работу режиссёра. При этом люди не могут прямо сказать, что им не нравится женщина в главной роли, предпочитая находить в фильмах изъяны. Представитель Disney полагает, что сегодня успешным считается только та картина, которая полностью соответствует нашим гендерным представлениям. 

Что же, возможно Disney в чём-то и права, но в таком случае следовало бы думать о зрителях, а не проталкивать нужную повестку. Например, если вы занимаетесь выпечкой хлеба и каждый день продаёте булки с чесноком. Ваш магазин со временем начал издавать зловонный запах, отпугивая клиентов, но вы продолжаете увеличивать количество чеснока в хлебе. Ваше поведение кажется абсурдным, ведь число покупателей падает. Нужно было бы пересмотреть рецепт, но вы начинаете заявлять, что это не ваш хлеб плохой, а покупатели не ценят вкус чеснока. Что же, несомненно есть те, кому нравится чернокожая русалочка Ариэль. Вот только большая часть людей не приемлет подобных сюрпризов и обращает внимание на интересность картины. К слову, в последнее время низкое качество американских фильмов привело к тому, что они перестали приносить голливудским студиям деньги в китайском прокате. Сборы падают, но вместо того, чтобы задуматься о собственных ошибках, умники из Disney обвиняют в закоренелой гендерной предвзятости зрителей. И это учитывая тот факт, руководство компании выбирает режиссёров по половому признаку, пытаясь чаще снимать женщин и чернокожих мужчин. 

#marvel #disney
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