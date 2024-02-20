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Bublik1
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
Астрономы обнаружили самую «голодную» чёрную дыру во Вселенной, съедающую в день по одному Солнцу

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За последнее десятилетие мы узнали о чёрных дырах намного больше, чем с момента первой фиксации подобных объектов в космосе. Несмотря на это учёные всё ещё далеки от полного понимания процессов, происходящих внутри чёрных дыр, а технологические ограничения загоняют науку в тупик. Потребуются долговременные исследования, ну а пока мы можем только смотреть, получая дополнительную информацию при помощи наземных и космических телескопов. Недавно астрономы совершили необычное открытие, обнаружив самую «голодную» чёрную дыру из когда-либо найденных в космосе. Чёрная дыра располагается в центре квазарной галактики J0529-4351 и вызывает особый интерес, поскольку позволяет дать ответы на формирование и эволюцию гигантских объектов космического масштаба.

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По данным группы астрономов из Австралийского национального университета, чёрная дыра в галактике J0529-4351 проявляет уникальную активность. Она оказалась способна поглощать огромное количество материала, наращивая собственную массу с рекордной скоростью. Рост чёрной дыры происходит так быстро, что она практически достигла предельной массы и уже вскоре потеряет способность аккумулировать вещество. На самом деле учёные ещё не знают, что случиться дальше, поскольку подобные объекты встречаются в космосе нечасто. Удалось установить, что масса J0529-4351 в 17 миллиардов раз больше массы Солнца, а её интенсивный рост позволяет считать её одной из самых ярких и активных во Вселенной. По крайней мере, из тех, что были обнаружены исследователями на данный момент. Учёные пришли к выводу, что стремительный рост J0529-4351 приближает её к пределу Эддингтона, который представляет собой максимальную стабильную скорость поглощения чёрной дырой материала. Этот предел указывает на то, что чёрная дыра может на короткое время подвергнуться суперэддингтоновской аккреции, прежде чем радиационное давление начнёт отталкивать материал вокруг чёрной дыры, прекращая его поглощение.

Также было вычислено, что за год J0529-4351 поглощает около 370 солнечных масс, а значит в сутки чёрная дыра способна «съесть» такую огромную звезду, как наше Солнце. Исследователи пишут, что выдающийся аппетит данного объекта даёт им уникальную возможность изучения процессов, происходящих на краю возможностей гравитационных объектов. Отдельно отмечается, что механизмы такого ускоренного роста ещё предстоит раскрыть, а команда астрономов намерена уделить дополнительное внимание изучению J0529-4351. Удалось также выяснить, что чёрная дыра находится от нас на расстоянии 12 миллиардов световых лет, а значит открывает перед человечеством тайны зарождающейся Вселенной, вызывая восхищение у научного сообщества. Предполагается, что мы можем увидеть и более массивные объекты, если попытаемся заглянуть поближе к нашей галактике. Свет от J0529-4351 шёл 12 миллиардов лет, а значит мы видим достаточно молодую чёрную дыру. Будет куда любопытнее взглянуть на объект такого же размера, который находится в активном состоянии хотя бы 5 или даже 10 миллиардов лет. 

Для информации напомним, что чёрная дыра представляет собой область в пространстве-времени, в которой гравитационное поле настолько сильно, что позволяет захватывать даже световые волны. Происходящее обусловлено коллапсом массы до бесконечной плотности в математической точке, известной как сингулярность. Существует несколько типов чёрных дыр, включая стелларные, средние массы и сверхмассивные. Сверхмассивные чёрные дыры обычно находятся в центрах галактик, включая Млечный путь и указанную выше J0529-4351. Также стоит знать о таком понятии, как горизонт событий. Это граница чёрной дыры, после пересечения которой нет возврата. Он определяет область, из которой ничто не может выбраться, даже свет. Считается, что размер горизонта событий непрямо пропорционален массе чёрной дыры. Поскольку чёрные дыры искривляют вокруг себя пространство-время, то это приводит к явлению гравитационных волн, которые были впервые обнаружены в 2015 году, когда учёные наблюдали слияние двух стелларных чёрных дыр. Существует интересная проблема в теории чёрных дыр, известная как парадокс информационной потери. Он заключается в том, что информация, попавшая внутрь чёрной дыры, по теории, должна быть утеряна, что противоречит основным принципам квантовой механики. В 2019 году было впервые представлено изображение чёрной дыры в центре галактики M87, находящейся на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Это достижение стало возможно благодаря совместной работе сети телескопов Event Horizon Telescope. Известно, что подобные объекты способны оказывать сильное влияние на окружающее пространство. Например, притяжение чёрных дыр может вызывать изменения в движении звёзд в галактике, а активные чёрные дыры могут испускать интенсивные потоки излучения. Ну а указанная выше чёрная дыра J0529-4351 и вовсе ест звёзды на завтрак, обед и даже ужин. Как было сказано выше, от такой калорийной диеты бывают последствия, но астрономы пока не зафиксировали чёрную дыру, находящуюся в стадии аккреции. 

#космос #наука #интересное #чёрная дыра
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Два телескопа НАСА раскрыли тайну возникновения космических быстрых радиовсплесков
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