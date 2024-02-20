Эксперты полагают, что рост цен по большей части затронет серый импорт

В большинстве стран Европы действуют простые и понятные населению пошлины на товары, купленные в иностранных магазинах. Например, если посылка в Германии стоит до €45, то за ввоз можно ничего не платить. За покупки, стоимость которых не превышает €700, придётся выложить 17.5% от базовой цены. Ну а для более дорогих приобретений действует единая ставка в 19%. Местные жители давно привыкли к тому, что покупать электронику в Китае менее выгодно, чем в собственных супермаркетах, а вот российские потребители постоянно ищут оптимальные решения. Возможно, таможенные взносы появились относительно недавно, поэтому воспринимаются в штыки, но суть сводится к тому, что уже совсем скоро снова придётся отказывать себе от покупки китайских гаджетов.

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Напомним, за последние 10 лет в России были приняты решения, так или иначе ограничивающие ввоз личных товаров из-за границы. Первоначально было решено снизить беспошлинный взнос до €500, но после объявлено о намерении опустить потолок до €200 с 2020 года. В правительстве обсуждались ещё более суровые меры, но после начала СВО и введения санкций было решено вернуть беспошлинный ввоз товаров из иностранных государств на сумму до €1000. Похоже, за 2 года российские пользователи привыкли к тому, что могут ввозить в страну смартфоны и другие умные гаджеты без дополнительных налогов, ну а меры по ужесточению воспринимаются в штыки. Как стало известно, Министерство финансов России приняло решение отказаться от ранее принятых антисанкционных мер, одной из которых станет снижение порога беспошлинного ввоза. По данным издания «Ведомости», Минфин уже уведомил крупнейшие отечественные маркетплейсы, включая Ozon и «Яндекс Маркет», предоставив решение в письменном виде.

В настоящее время беспошлинный порог составляет €1000 или почти 100 тысяч рублей по курсу Центробанка на утро 20 февраля 2024 года. Указывается, что ведомство не видит причин поддерживать такой высокий беспошлинный порог на прежнем уровне. В качестве причины названо отсутствие актуальности в подобных мерах, поскольку смысл для российской экономики удержания беспошлинного порога на отметке в €1000 себя уже исчерпал. Эксперты уверены, что снижение беспошлинного порога самым негативным образом отразится на стоимости товаров. При этом подорожают не только предложения в иностранных интернет-магазинах, но и в отечественных маркетплейсах. Стоимость повысится в Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и многих других торговых сетях. Большая часть товаров на этих платформах приобретается за рубежом, и снижение порога приведёт к увеличению затрат на таможенные пошлины до 15%. Одновременно с этим предполагается, что повышения цен затронет не всю продукцию, а только ту, что поступает небольшими партиями. С товаров, которые завозятся в промышленных масштабах, пошлина платится регулярно, ну а в качестве пострадавших окажутся небольшие предприниматели, закупающие не так много товаров.

Напомним, ещё летом 2023 года российские власти обсуждали необходимость снижения беспошлинного порога до €200. Тогда соответствующего решения принято не было, ну а сейчас всё действительно серьёзно. Как уже было сказано, первыми пострадают небольшие предприниматели, а также те, кто завозит гаджеты посредством серого импорта. Например, если смартфон стоит €600, то он не укладывается в новые лимиты, а значит его конечная стоимость увеличится на 15%. В итоге, если магазин намеревался реализовать такой аппарат за €700, то теперь он будет стоить не менее €800. Ожидаются просадки продаж товаров посредством серого импорта, что может пойти на пользу официальной рознице. Отдельно отметим, что недавно представитель Федеральной таможенной службы России сообщил, что это решение будет принято странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом на этот раз перед нами не одностороннее решение, а полноценные договорённости между странами экономического союза.

Эксперты пишут, что за два года 34 миллиона жителей России смогли купить товары на иностранных площадках без дополнительных наценок только благодаря снижению беспошлинного порога. Часть из этих людей потеряют такую возможность, а в итоге представители бизнеса обратились в правительство с предложением оставить таможенные правила без изменений. Предлагается поэтапное снижение, а также обращается внимание на то, что под ударом окажутся жители России, которые обычно заказывают не самые дорогие вещи. Покупатели люксовых товаров всегда платили пошлину, ну а рядовые потребители теперь вынуждены будут прибавлять к конечной стоимости ещё как минимум 15%.