Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В РФ снизят беспошлинный порог до €500 – часть товаров на Ozon, Яндекс Маркете подорожает на 15%
Эксперты полагают, что рост цен по большей части затронет серый импорт

реклама

В большинстве стран Европы действуют простые и понятные населению пошлины на товары, купленные в иностранных магазинах. Например, если посылка в Германии стоит до €45, то за ввоз можно ничего не платить. За покупки, стоимость которых не превышает €700, придётся выложить 17.5% от базовой цены. Ну а для более дорогих приобретений действует единая ставка в 19%. Местные жители давно привыкли к тому, что покупать электронику в Китае менее выгодно, чем в собственных супермаркетах, а вот российские потребители постоянно ищут оптимальные решения. Возможно, таможенные взносы появились относительно недавно, поэтому воспринимаются в штыки, но суть сводится к тому, что уже совсем скоро снова придётся отказывать себе от покупки китайских гаджетов. 

реклама

Напомним, за последние 10 лет в России были приняты решения, так или иначе ограничивающие ввоз личных товаров из-за границы. Первоначально было решено снизить беспошлинный взнос до €500, но после объявлено о намерении опустить потолок до €200 с 2020 года. В правительстве обсуждались ещё более суровые меры, но после начала СВО и введения санкций было решено вернуть беспошлинный ввоз товаров из иностранных государств на сумму до €1000. Похоже, за 2 года российские пользователи привыкли к тому, что могут ввозить в страну смартфоны и другие умные гаджеты без дополнительных налогов, ну а меры по ужесточению воспринимаются в штыки. Как стало известно, Министерство финансов России приняло решение отказаться от ранее принятых антисанкционных мер, одной из которых станет снижение порога беспошлинного ввоза. По данным издания «Ведомости», Минфин уже уведомил крупнейшие отечественные маркетплейсы, включая Ozon и «Яндекс Маркет», предоставив решение в письменном виде.

В настоящее время беспошлинный порог составляет €1000 или почти 100 тысяч рублей по курсу Центробанка на утро 20 февраля 2024 года. Указывается, что ведомство не видит причин поддерживать такой высокий беспошлинный порог на прежнем уровне. В качестве причины названо отсутствие актуальности в подобных мерах, поскольку смысл для российской экономики удержания беспошлинного порога на отметке в €1000 себя уже исчерпал. Эксперты уверены, что снижение беспошлинного порога самым негативным образом отразится на стоимости товаров. При этом подорожают не только предложения в иностранных интернет-магазинах, но и в отечественных маркетплейсах. Стоимость повысится в Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и многих других торговых сетях. Большая часть товаров на этих платформах приобретается за рубежом, и снижение порога приведёт к увеличению затрат на таможенные пошлины до 15%. Одновременно с этим предполагается, что повышения цен затронет не всю продукцию, а только ту, что поступает небольшими партиями. С товаров, которые завозятся в промышленных масштабах, пошлина платится регулярно, ну а в качестве пострадавших окажутся небольшие предприниматели, закупающие не так много товаров. 

Напомним, ещё летом 2023 года российские власти обсуждали необходимость снижения беспошлинного порога до €200. Тогда соответствующего решения принято не было, ну а сейчас всё действительно серьёзно. Как уже было сказано, первыми пострадают небольшие предприниматели, а также те, кто завозит гаджеты посредством серого импорта. Например, если смартфон стоит €600, то он не укладывается в новые лимиты, а значит его конечная стоимость увеличится на 15%. В итоге, если магазин намеревался реализовать такой аппарат за €700, то теперь он будет стоить не менее €800. Ожидаются просадки продаж товаров посредством серого импорта, что может пойти на пользу официальной рознице. Отдельно отметим, что недавно представитель Федеральной таможенной службы России сообщил, что это решение будет принято странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом на этот раз перед нами не одностороннее решение, а полноценные договорённости между странами экономического союза. 

Эксперты пишут, что за два года 34 миллиона жителей России смогли купить товары на иностранных площадках без дополнительных наценок только благодаря снижению беспошлинного порога. Часть из этих людей потеряют такую возможность, а в итоге представители бизнеса обратились в правительство с предложением оставить таможенные правила без изменений. Предлагается поэтапное снижение, а также обращается внимание на то, что под ударом окажутся жители России, которые обычно заказывают не самые дорогие вещи. Покупатели люксовых товаров всегда платили пошлину, ну а рядовые потребители теперь вынуждены будут прибавлять к конечной стоимости ещё как минимум 15%.

#беспошлинный порог #таможенный взнос
+
Написать комментарий (0)
Власти РФ могут снизить беспошлинный порог в 5 раз – покупки на AliExpress станут слишком дорогими
Россияне не хотят снижения лимита беспошлинного ввоза покупок
Беспошлинный порог для заказов из-за рубежа могут снизить с 1000 до 200 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
10
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
11
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
3
Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
2
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
2
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
+
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
11
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
+
WhatsApp: можно восстановить архив ваших личных данных
+
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
+
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
4
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
8
Выпущен LineageOS 21 на базе Android 14 с новыми функциями
2
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
+
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
17
Владельцам OnePlus 12R возвращают деньги из-за ложно заявленных характеристик UFS
2
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
9

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
10
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
53
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
15
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
6
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
10
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
22
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
6
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
8
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
5

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
16:49
Шарий подтвердил что это он. Он то же не верил типа это фейк. Но поскольку он живет в Испании и у него есть знакомые в правоохранительных органах и он сними звался и да они подтвердили что это его гро...
В Испании застрелили бывшего российского пилота, угнавшего Ми-8 для Украины
Александр Иконников
16:46
Думаю что мои серверные Cheetah 15K7 будут хорошо жить
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
Crashtest
16:45
Хоть одна трубка, у MSI Gaming X вообще радиатор без трубок.
В Geekbench появилось новое устройство Realme со Snapdragon SM8635
RandomXP
16:42
На Озоне еще дешевле.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Сергей Кузнецов
16:42
Все торговое оборудование штрих-М работает через RNDIS, прощай поддержка оборудования
В Linux перестанут работать USB-модемы из-за удаления драйвера RNDIS
FelsheR-BANZzZzZz
16:35
И так всем понятно, что Путин будет.
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Никита Куровцев
16:33
А главный по космосу Сурдин говорит что были, наверное ему можно верить, чем бездельнику типа тебя
Появились первые фотографии с космической миссии "Одиссей"
Чато -- Бот
16:26
Вна Некроине поменяют одно говно на другое? А смысл? Пусть уж эти и завершают неудачный проект "украина".
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Алексей Козлов
16:25
Самое раздражающее, что можно увидеть в новостях о железе, так это "цена неизвестна". Новость для красоты?!
GIGABYTE представила бюджетные M.2 накопители 4000E объёмом от 250 ГБ до 1 ТБ
Олесь Кука
16:24
Ну, зачем же сразу в новую!? Обычный R5 5600 без графики может в pcie 4.0
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем