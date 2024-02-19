При этом большая часть компьютеров продаётся в виде готовых систем

Уже много лет идёт спор между пользователями, предпочитающими персональные компьютеры и теми, кто традиционно выбирает ноутбуки. Первые рассказывают о возможности модернизации и более выгодном соотношении между ценой и производительностью, тогда как вторые делают упор на мобильность и удобство. Пожалуй, обе стороны правы, ведь отказать логике ни первым, ни вторым невозможно. Именно поэтому в последние годы продажи ноутбуков растут, ведь многие люди улучшили своё благосостояние и могут себе позволить дома использовать компьютер, а в поездках или на работе ноутбук. Кажется, что всё легко и просто, но и здесь кроется масса подводных камней. К примеру, часть пользователей предпочитает отовариваться на вторичном рынке, тогда как другие спорят о том, стоит ли брать готовую сборку, или комплектовать систему самостоятельно. Какое-то время назад в российской рознице была замечена тенденция перехода пользователей на готовые сборки, но в последнее время спросом пользуются именно кастомные комплекты.

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Журналисты «Известий» отмечают, что мы сталкиваемся с новым трендом, ведь ещё недавно продажи системных блоков в сборке стремительно увеличивались. Сегодня действует обратная тенденция, когда пользователи с большим интересом обращают внимание на системы, собранные в магазинах и сервисных центрах по заказу конечного клиента. Оказывается, по итогам 2023 года 20% всех персональных компьютеров были собраны вручную, тогда как за 2022 год таковых было всего 11%. Как видите, 80% систем всё ещё покупаются в готовой сборке, а эксперты полагают, что этому есть вполне логичные объяснения. Всё дело в том, что большая часть пользователей плохо разбирается в компьютерах. Делать выбор в такой ситуации крайне сложно, не говоря уже о том, что компьютер после этого нужно ещё собрать и настроить. Куда проще взять готовую систему, ведь многие сборки ещё и предлагаются со скидками. Источники сообщают, что за 2023 год в Росси было реализовано около 260 тысяч системных блоков от небрендовых производителей (магазины и сервисные центры). Эксперты подтверждают, что интерес к самостоятельной сборке ПК растёт с необычайной скоростью, а тенденция стала заметна впервые с конца 90-х годов прошлого века. Очень часто пользователи предпочитают собирать компьютеры из комплектующих, купленных ранее в интернете, а в итоге позволить себе такой вариант могут даже те, кто не умеет настраивать готовые системы.

Отмечается, что причины, по которым жители РФ всё чаще выбирают самостоятельную сборку компьютеров вместо готовых брендовых решений, можно свести к двум основным факторам. Прежде всего стоит указать массовый уход из страны почти всех крупных производителей ПК и ноутбуков. Продукция Apple, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и других всё ещё поступает через параллельный импорт, но объёмы снижаются, а выбор становится не таким большим. Не стоит исключать финансовую сторону вопроса, ведь чаще всего готовые сборки стоят дороже. Ну а в ходе доставки при помощи параллельного импорта такие системы получают дополнительную наценку, что делает их менее привлекательными по сравнению с самостоятельным подбором комплектующих. По словам руководителя категории «Электроника» на площадке «Авито», обе тенденции играют свою роль, но есть и третья причина. Оказывается, сборка компьютера из подручных комплектующих гарантирует отсутствие поддельных запчастей. Кроме того, пользователь на 100% уверен, что ему не подсунули бывшие в употреблении, а также восстановленные комплектующие.

Эксперты также отмечают, что большую роль играет целевая аудитория. Так, собирать компьютеры предпочитают геймеры, для которых важен каждый элемент системы, включая правильное охлаждение. Ну а для многих достаточно и ноутбука, ведь чаще всего ПК используют для просмотра фильмов и сёрфинга в интернете. Энтузиасты также выбирают самостоятельную сборку, ну а профессионалы, для которых важна высокая производительность, руководствуются другими причинами. В конце концов санкции сделали компьютеры в России дороже, поэтому всё больше пользователей ощущают необходимость в экономии. По данным аналитиков, самостоятельная сборка обходится дешевле, чем покупка готовой сборки, а разница в цене составляет около 10%. Также важно отметить, что в магазине не всегда есть оптимальная сборка, подходящая для тех или иных задач. Например, пользователю может быть нужен средний по мощности процессор, но производительная видеокарта. А бывает наоборот, когда видеокарта не нужна от слова совсем, а вот процессор должен быть очень мощным.

Что до статистики, то она сильно разнится от одной торговой площадки к другой. Например, на «Авито» наблюдается рост таких ПК по сравнению с 2022 годом на 66%, а средняя стоимость кастомных сборок составила 40 тысяч рублей. На Wildberries доля самостоятельно собранных ПК в 2023 году выросла на 30%, а продажи отдельных комплектующих и вовсе подскочили до 40%. На «Авито» продажи процессоров выросли на 10%, тогда как спрос на корпуса увеличился всего на 4%. Системы охлаждения продавались на 5% лучше, а примерно на 8% больше было реализовано материнских плат. А вот на Ozon спрос на кастомные сборки даже немного снизился. Если в 2022 году это было 20.6%, то по итогам 2023 года – 20.4%. Представители Ozon сообщают, что в России наблюдается появление компаний, которые занимаются сборкой ПК. Они инвестируют в новые линии деньги, а доля профессиональных сборщиков только на Ozon увеличилась на 15%. Ну а покупатели голосуют рублём, поэтому спрос на российские системы растёт, поскольку они выгоднее брендовых от иностранных компаний.