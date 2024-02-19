Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Минобороны РФ показало горящую технику ВСУ, брошенную во время отступления из Авдеевки
На видео можно заметить работу дрона-камикадзе по брошенному танку ВСУ

реклама

Многие эксперты обращают внимание на тот факт, что взятие Авдеевки совпало с проведением Мюнхенской конференции. Именно эта площадка стала одной из основных для Зеленского в 2023 году, где было принято решение о формировании танковой коалиции, а также отправке в Украину огромного количество оружия и военной техники. Год назад тон мероприятия был совершенной другой, поскольку среди участников царил оптимизм и вера в украинскую армию.

На этот раз на фоне новостей о взятии Авдеевки приуныли даже самые яростные ястребы Вашингтона. Обещания в вечной дружбе с Зеленским всё ещё звучат, но создаётся ощущение, что даже сами западные политики не верят в осуществление ранее намеченных планов. По мнению аналитиков, одна из главных проблем заключается в политическом противостоянии между демократами и республиканцами в США. Трамп использует сложившийся кризис в своих интересах, тогда как миграция и невозможность договориться по поводу военных траншей парализует верхнюю и нижнюю палаты. 

реклама

ВСУ не получают боеприпасов, и на фоне взятия Авдеевке пессимистичные настроения только усилились. Населённый пункт укреплялся годами, что позволило превратить его в неприступный форпост, где тысячи бойцов могут укрыться под многослойными бетонными перекрытиями от превосходящей числом и мощью наступающей группировки.

Особенно надёжным казался Коксохим, но в последний момент военизированные подразделения Азова (организация признана террористической) покинули свои позиции. Поговаривают, что произошло это вразрез с решением командования, а новый глава ВСУ дал добро на отход спустя сутки после того, как солдаты самостоятельно покинули позиции. При этом ни о каком централизованном отходе речь не шла, поскольку все дороги простреливались при помощи артиллерии, а некоторые даже находились в радиусе стрелкового оружия. Военкоры пишут, что военнослужащие украинской армии отходили небольшими группами, используя плохую видимость для скрытия своих действий. 

Количество погибших бойцов ВСУ ещё только предстоит оценить, тогда как вчера сообщалось, что к обеду российская армия взяла в плен больше 400 украинских солдат. Многие из них сознательно не отступали со своих позиций, надеясь на хорошее отношение со стороны победителя. Сражение для этих людей закончено, а в прессе пишут, что многие из пленных отказываются от обмена и предпочитают остаться в России. Кто-то планирует перевезти родственников, но у некоторых родные уже покинули Украину. Всё это будет решаться не сразу, ну а пока Министерство обороны России обращает внимание на небольшой участок под Авдеевкой, усеянный украинской техникой. На кадрах можно увидеть брошенные танки, броневики и пикапы, на которых пытались отступать бойцы ВСУ. Очевидно, что кому-то удалось уйти, но значительная часть потерпела крах. Военкоры пишут, что за Авдеевкой находятся минные поля, которые стали причиной смерти для многих отступающих. Оказывается, первые группы ВСУ, которые отходили из города, хаотично разбрасывали мины, пытаясь сдержать наступление армии РФ. 

Ну и кроме того, на местности уже лежали мины, а в итоге отступающая техника не только поражалась из российской артиллерии, но и подрывалась на минах. На видео можно заметить, что в настоящее время российские дроны добивают оставшуюся технику. Что-то будет восстановлено, но всегда есть риск, что танк или броневик заминирован. Работа сапёров нечасто попадает в объектив журналистов, но этим бойцам предстоит долгий путь, поскольку в настоящее время отступающие отряды ВСУ пытаются использовать все средства, чтобы максимально задержать наступающую группировку сил российской армии. Отмечается, что наступление идёт в нескольких местах, включая Работино, где российские военнослужащие закрепились в населённом пункте. Потребовалось разминировать как минные поля врага, так и собственные, которые были оставлены на местности ещё летом 2023 года.

#всу #авдеевка
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
1
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
36
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
4
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
8
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
7
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
33
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
7
Microsoft обновила Edge, прекратив несанкционированный импорт из Chrome
+
Вся линейка iPhone 16 будет оснащена 120-герцовыми экранами
3
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
2
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
33
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Марк Цукерберг объяснил, почему так много увольнений в технологических компаниях
+

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
11
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
1
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
2
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
7
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
5
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
1
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
+

Сейчас обсуждают

Drunk Axxturel
13:17
Зачем, если зен отлично конкурирует с корами от интел, зачем вот эти движухи, то зен, то бульдозер, то еще всякая шняга, которую интел растаптывала и не замечала,зен стрельнул, его и развивает, что ещ...
Обновление компиляторов GNU (GCC) указывает на новые инструкции и более крупные конвейеры в AMD Zen5
Антон Чепелев
13:15
Похоже новость написана ChatGPT Тонна ошибок в спеках и датах
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
Enforsen Bsv
13:14
за 80$ под названием 4030 ...
TechPowerUp: Покупать NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ невыгодно
Johan_888
13:11
Ещё нет данных экспертизы, а уже говорят что политическое убийство, где факты?
Bild: Запад планировал обменять офицера российских спец. служб на Алексея Навального
Апшеронский скакел
13:06
Странные "новые" процы, до сих пор Zen3 обогнать не могут
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
El Grechko
13:06
Клован, глобальное потепление приводит к увлажнению климата, а не к засухам. Природоведение за 1 класс учи, тема "круговорот воды в природе", а потом физику, не помню уже какой класс, в общем "насыщен...
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
Борис Ельцин
13:03
Проблема онлайновых игр была в том, что раньше скорость интернета не позволяла играть с хорошей графикой, находясь онлайн. Поэтому большинство игр было оффлайн. В любые времена самые популярные игры б...
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
Олег Тимофеев
12:53
По одной причине все что мы делаем там вызывает беспокойство как только там о чем то узнают. Но утечки почему то не пресекают.
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
Dusty Soldier
12:53
Дата выхода очередного трейлера?)))))
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
Олег Тимофеев
12:51
Можно еще больше.
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем