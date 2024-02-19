На видео можно заметить работу дрона-камикадзе по брошенному танку ВСУ

Многие эксперты обращают внимание на тот факт, что взятие Авдеевки совпало с проведением Мюнхенской конференции. Именно эта площадка стала одной из основных для Зеленского в 2023 году, где было принято решение о формировании танковой коалиции, а также отправке в Украину огромного количество оружия и военной техники. Год назад тон мероприятия был совершенной другой, поскольку среди участников царил оптимизм и вера в украинскую армию.

На этот раз на фоне новостей о взятии Авдеевки приуныли даже самые яростные ястребы Вашингтона. Обещания в вечной дружбе с Зеленским всё ещё звучат, но создаётся ощущение, что даже сами западные политики не верят в осуществление ранее намеченных планов. По мнению аналитиков, одна из главных проблем заключается в политическом противостоянии между демократами и республиканцами в США. Трамп использует сложившийся кризис в своих интересах, тогда как миграция и невозможность договориться по поводу военных траншей парализует верхнюю и нижнюю палаты.

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ВСУ не получают боеприпасов, и на фоне взятия Авдеевке пессимистичные настроения только усилились. Населённый пункт укреплялся годами, что позволило превратить его в неприступный форпост, где тысячи бойцов могут укрыться под многослойными бетонными перекрытиями от превосходящей числом и мощью наступающей группировки.

Особенно надёжным казался Коксохим, но в последний момент военизированные подразделения Азова (организация признана террористической) покинули свои позиции. Поговаривают, что произошло это вразрез с решением командования, а новый глава ВСУ дал добро на отход спустя сутки после того, как солдаты самостоятельно покинули позиции. При этом ни о каком централизованном отходе речь не шла, поскольку все дороги простреливались при помощи артиллерии, а некоторые даже находились в радиусе стрелкового оружия. Военкоры пишут, что военнослужащие украинской армии отходили небольшими группами, используя плохую видимость для скрытия своих действий.

Количество погибших бойцов ВСУ ещё только предстоит оценить, тогда как вчера сообщалось, что к обеду российская армия взяла в плен больше 400 украинских солдат. Многие из них сознательно не отступали со своих позиций, надеясь на хорошее отношение со стороны победителя. Сражение для этих людей закончено, а в прессе пишут, что многие из пленных отказываются от обмена и предпочитают остаться в России. Кто-то планирует перевезти родственников, но у некоторых родные уже покинули Украину. Всё это будет решаться не сразу, ну а пока Министерство обороны России обращает внимание на небольшой участок под Авдеевкой, усеянный украинской техникой. На кадрах можно увидеть брошенные танки, броневики и пикапы, на которых пытались отступать бойцы ВСУ. Очевидно, что кому-то удалось уйти, но значительная часть потерпела крах. Военкоры пишут, что за Авдеевкой находятся минные поля, которые стали причиной смерти для многих отступающих. Оказывается, первые группы ВСУ, которые отходили из города, хаотично разбрасывали мины, пытаясь сдержать наступление армии РФ.

Ну и кроме того, на местности уже лежали мины, а в итоге отступающая техника не только поражалась из российской артиллерии, но и подрывалась на минах. На видео можно заметить, что в настоящее время российские дроны добивают оставшуюся технику. Что-то будет восстановлено, но всегда есть риск, что танк или броневик заминирован. Работа сапёров нечасто попадает в объектив журналистов, но этим бойцам предстоит долгий путь, поскольку в настоящее время отступающие отряды ВСУ пытаются использовать все средства, чтобы максимально задержать наступающую группировку сил российской армии. Отмечается, что наступление идёт в нескольких местах, включая Работино, где российские военнослужащие закрепились в населённом пункте. Потребовалось разминировать как минные поля врага, так и собственные, которые были оставлены на местности ещё летом 2023 года.