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Bublik1
Во Франции недовольны ростом закупок СПГ из РФ на 41%, но не могут с этим ничего поделать
Пока французские журналисты посыпают голову пеплом, эксперты указывают на невозможность отказа от действующих контрактов

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Вторая половина 2022 года стала самой сложной для европейской энергетической отрасли, а принятые решения будут оказывать влияние на экономику стран ЕС даже спустя десять лет. Именно тогда был уничтожен трубопровод "Северный поток", а также начались проблемы с поставками российского газа по традиционным каналам. "Ямал-Европа" был закрыт в одностороннем порядке, а украинская газотранспортная система потеряла половину мощности. Над Европой нависла реальная угроза дефицита энергоносителей, поскольку взять такое большое количество газа было негде. Положение спасла довольно тёплая зима, позволившая сохранить запасы газа с минимальными тратами в отопительный период.

Кстати, сезон 2023-2024 года также оказался тёплым, поэтому и в этом году Европе не приходится сжигать слишком много топлива. И всё же дома требуют отопления, а промышленные предприятия нуждаются в энергоносителях. 

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В 2022 году на европейский рынок пришёл американский СПГ. Сжиженный газ в больших объёмах привозился танкерами, что оказало позитивное влияние на отсутствие дефицита энергоносителей. По данным экспертов, СПГ обходится конечному потребителю в несколько раз дороже, чем российский трубный газ, но в настоящее время решения принимают политики, а эти ребята не всегда руководствуются здравым смыслом, преследуя собственные цели. Похоже, со временем Россия смогла вернуться на европейский рынок, о чём с явным неудовлетворением пишут авторы французского издания TF1.

Журналисты напоминают, что Европа готовит 13-й пакет санкций, который должен оказать дополнительное давление на российскую экономику. Среди основных мер значится полный отказ от углеводородов из России в любой форме. Похоже, многие европейские лидеры не заинтересованы в принятии подобных ограничений, поскольку Франция остаётся крупным потребителем российского СПГ. Оказывается, рост импорта сжиженного газа из РФ в 2023 году увеличился на 41%, а Франция стала одним из самых крупных покупателей на континенте. Журналисты TF1 ссылаются на публикации в российских СМИ, а также на заявления представителя МИД России Артёма Студенникова.

Дипломат отметил, что по итогам 2022 года поставки СПГ из России по объёмам уступили только американским, а в 2023 году Франция нарастила закупки сжиженного газа на 41%. Подобные заявления вызвали волну критики в адрес французского правительства. В прессе пишут, что одной рукой Макрон выделяет Украине деньги и оружие, а другой продолжает закупать энергоресурсы из России. Недовольство среди местных СМИ начинало расти, но тут совершенно неожиданно в дело вступили аналитики IEEFA. Там ссылаются на отчёт, опубликованный ещё 31 октября 2023 года, а котором указываются совершенно другие цифры. Якобы, поставки СПГ из России действительно подросли, но они не являются критичными для европейской экономики, ведь увеличение закупок наблюдается по сравнению с 2021 годом, а не с 2022, как ранее утверждал российский дипломат. Ну а поскольку в 2021 Россия почти не поставляла СПГ во Францию, то рост импорта там в точных цифрах крайне мал. Авторы TF1 вздохнули с облегчением, ведь ещё недавно они полагали, что используют для обогрева домов и приготовления пищи российские энергоносители. К счастью для французских журналистов, американские аналитики отлично умеют манипулировать цифрами, давая именно ту оценку, которая требуется в нужное время в нужном месте. 

Похоже, не все журналисты оказались удовлетворены опубликованными цифрами, поскольку закупки СПГ из России вызывают острое недовольство со стороны целого ряда общественных деятелей Франции. Нотки негодования можно найти на страницах Le Monde, тогда как представители Global Witness прямо призвали Макрона отказаться от закупки сжиженного газа из России. По непонятной причине там указывают на то, что российский газ способствует климатическому кризису на планете, повышая выделение СО2 при сжигании. Судя по всему, американский СПГ имеет особую формулу, которая позволяет ему оставаться экологически чистым. Если верить словам главы компании TotalEnergies Патрика Пуанне, то можно сделать вывод, что Франция просто не может отказаться от российского газа. Поток СПГ из США в последнее время иссяк, поскольку Байден запретил экспорт сжиженного газа, но Америка в принципе не готова заменить Россию. Поставки СПГ в большом количестве требуют разработки новых месторождений, а это дорого и рискованно с точки зрения долговременных инвестиций. Свою долю прибыли янки уже получили, теперь Европа должна делать сложный выбор. Пуанне заявляет, что заменить российскую нефть оказалось непросто, но реально, а вот поступить так с газом невозможно. Он упоминает контракты с российскими компаниями, которые подписаны на 25 лет вперёд, а нарушение соглашений грозит финансовыми потерями. 

Также Пуанне прямо указывает на то, что санкции пока не затрагивают СПГ, а значит в настоящее время никаких препятствий для импорта российских энергоносителей нет. Информацию подтвердила представительница Института Брейгеля. Симона Тальяпьетра указывает на экономическую реальность, где нужно соблюдать долгосрочные контракты, а политики должны учитывать сложности, к которым могут привести те или иные решения. Добавим, что СВО рано или поздно завершится, а геополитические настроения часто меняются. Действующие политики, принимавшие решения по ужесточению антироссийских санкций, не пользуются популярностью и скоро уйдут из публичного поля. Ну а нарушившим соглашения французским и любым другим компаниям придётся платить неустойки. Именно об этой реальности скромно говорят эксперты компаний, не желающих расставаться с деньгами из-за глупых решений Макрона и других лидеров ЕС.

#экономика #франция #газ #спг
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