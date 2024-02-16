Авторы Military Watch Magazine полагают, что со временем танк станет ещё более эффективным, чем сегодня

Ещё несколько лет назад Западные эксперты активно спорили о том, какой танк может считаться самым мощным на планете. В качестве основных соперников выступали израильская Merkava в последней модификации, немецкий Leoprad 2А7 и американский Abrams. При этом некоторые указывали на довольно перспективные и недооценённые Leclerc из Франции, Challenger 2 из Британии и K2 Black Panther из Кореи. А вот российский Т-90М в список входил нечасто, постоянно подвергаясь критике со стороны иностранных журналистов. Похоже, за два года всё круто изменилось, ведь после тотального поражения немецких кошек и британских Challenger 2, никому и в голову не приходит считать их лучшими на рынке. Не меньше разочаровала экспертов и Merkava, которая пробивалась из старых противотанковых установок ХАМАС и не оправдала своего амплуа. Франция предпочитает свои танки никому не давать, ну а США передали Украине часть легендарных Abrams. Пока ни один танк на передовой не засветился, а российские военкоры и вовсе полагают, что Америка запретила украинскому командованию дискредитировать её имидж. Ситуация довольно любопытная, ведь совершенно неожиданно на Западе обратили внимание на российскую технику.

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Оказывается, у РФ есть довольно интересные боевые единицы, которые способны побеждать Leoprad 2 и ни в чём не уступают лучшим Западным аналогам. Согласитесь, когда об этом пишет неизвестный блогер или рядовой журналист, то доверия к подобным материалам немного, но совсем другое, если статья выходит на страницах Military Watch Magazine. Что же, вчера американские эксперты решили как следует поразмыслить и выдали массу неожиданной информации, с которой мы с вами и познакомимся. Прежде всего там заявили, что российская армия продолжает наращивать парк основных боевых танков, а одним из наиболее перспективных остаётся Т-80, который получил массу улучшений и называется Т-80БВМ. Машина получила усиленную динамическую броню, что существенно повышает защищённость экипажа. Кроме того, сразу на заводе танк оснащается специальным навесом, способным защищать от ударов дронов-камикадзе. Навес был впервые показан на выставке «Армия-2023». Танки выпускают на мощностях Омсктрансмаша, входящем в состав предприятий Уралвагонзавода.

Долгое время Т-80 оставался позабыт, но в какой-то момент было решено вернуться к истокам, что превратило танк в современную боевую машину. Первоначально на предприятии начали модернизировать находящиеся на хранении танки, но недавно перешли к полному циклу производства Т-80БВМ с нуля. Техника получила новейшие средства управления огнём, а её двигатель снова стал востребован. Эксперты напоминают, что Т-80 имеет более высокие эксплуатационные расходы, тогда как Т-72 и Т-90 более выгодны, поэтому в последние десятилетия в качестве ОБТ использовались именно эти танки. Вот только Т-72 и Т-90 не обладают такой высокой мобильностью и плохо приспособлены к работе в экстремальных климатических условиях. Т-80 оснащён газотурбинным двигателем, который обеспечивает ему высокую мощность, а в настоящее время только американский Abrams способен поспорить с российской машиной по уровню мобильности.

В Military Watch Magazine пишут, что паритет есть только на бумаге, тогда как в реальности российский Т-80БВМ превосходит американский Abrams, который тяжелее и имеет плохое соотношение мощности и веса. Кроме того, у российской техники выше калибр пушки, а значит лучше потенциальное пробитие и боевая эффективность. Американские журналисты полагают, что до начала СВО финансовый вопрос был важнее особенностей применения танков в боевых условиях, но сегодня именно эффективность выходит на второй план. После изучения работы немецких Leoprad 2 и другой техники НАТО российское командование возродило проект Т-80 и наращивает темпы производства Т-80БВМ. Отмечается, что новая машина сильно отличается от ранее доступных экземпляров. Она оснащена улучшенной системой связи, которую невозможно подавить. Звук качественный, а навесная броня повышает уверенность экипажей на поле боя. Новая система бронирования хорошо справляется с противотанковыми средствами, а защита от беспилотников дополняет общую картину. Заметно, что американские эксперты начинают открывать глаза и замечать преимущества российской техники. Происходит это не быстро, поскольку до этого было не принято говорить всерьёз об оружии из РФ, считая его устаревшим и неэффективным. Мало того, янки полагают, что новые модификации Т-80 окажутся лучше существующих Т-80БВМ, поскольку будут выпускаться с нуля, что открывает широкие возможности для усиления конструкции.