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Bublik1
Apple Vision Pro уже продается в официальных магазинах электроники РФ – цена всё ещё кусается
По сравнению с ценой Vision Pro в США придётся переплатить 80%

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Что бы мы с вами не говорили, но у Apple есть свой шарм, притягивающий миллионы людей со всего мира. Продукция яблочной компании волнует экспертов и обычных пользователей, а самые примитивные вещи вызывают у публики восторг. Что любопытно, Apple никогда не предлагает действительно инновационные продукты, предпочитая дорабатывать то, что уже придумали конкуренты. Инженеры компании берут чужую идею и доводят её до совершенства. По крайней мере так пишут фанаты яблочной продукции. Например, iPhone 1 не был прорывом и потерялся бы на фоне конкурентов, если бы аппараты следующих поколений не получили поддержку магазина приложений. Это сделало продукцию Apple интересной, поскольку пользоваться аппаратом стало действительно удобно. Со временем нечто подобное реализовала и Google, а противостояние между двумя философиями длиться достаточно давно. 

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Примерно аналогичная ситуация наблюдается с умными часами Apple. Устройство не обладает прорывными функциями, но продаётся большим тиражом, чем все остальные подобные гаджеты вместе взятые. Люди покупают дорогостоящие мониторы производства яблочной компании, одна подставка под которые стоит дороже, чем аналогичный по качеству монитор конкурентов. Многим нравятся системные блоки Apple, хотя стоимость у них действительно заоблачная. Фанаты яблочной компании уже давно мечтают об автомобиле с правильным логотипом, ну а недавно в продажу поступили очки виртуальной реальности Vision Pro. Инженеры Apple называют их немного иначе, пытаясь сделать акцент на фундаментальных отличиях от конкурентов. Спрос на устройство превышает все ожидания, а в интернете можно встретить восторженные отзывы тысяч счастливых пользователей. Очки действительно интересные, но в целом мало чем отличаются от устройств дополненной реальности, которые уже несколько лет находятся в свободном доступе. 

Vision Pro имеют несколько любопытных особенностей с тонкой настройкой помещений, где ограничения имеет только ваша фантазия. Например, можно превратить ванную в океанариум, а во время сидения в туалете любоваться проплывающими мимо китами. Возможности действительно впечатляют, вот только всё это интересно попробовать, а не пользоваться ежедневно. Можно показать знакомым и друзьям, а после отложить в тот же шкаф, где пылятся десятки прорывных устройств, время которых ещё не пришло. И всё же, Vision Pro покупают, хотя цена очков довольно высокая. Специалисты подсчитали, что себестоимость гаджета в 3-5 раз ниже, чем просит Apple, но тут уже нечего не поделать, ведь вступление в элитарный клуб стоит недёшево. Напомним, базовая версия, получившая 256 Гб встроенной памяти, предлагается за $3500. Есть очки с накопителем на 512 Гб и даже 1 Тб. За последние просят почти $4 тысячи, но это в США, тогда как европейцам придётся отдать больше €4 тысяч. Цена действительно кусается, ну а почти сразу же, как только Vision Pro появились на мировом рынке, их привезли в Россию. Первое время ушлые продавцы просили за них 1 миллион рублей, но со временем аппетиты стали снижаться. Похоже, ажиотажный спрос снизился, а в результате цены пошли вниз.

Как стало известно, в одной из крупных российских сетей электроники стартовали официальные продажи очков дополненной реальности. Модель на 512 Гб оценена в 620 тысяч рублей. Давайте считать. В США за аналогичный гаджет просят $3700 или 340 тысяч рублей. Нужно прибавить налоги, таможенный взнос и доплатить поставщикам за доставку и сложности логистики. Устройство всё же в Россию официально не поставляется, поэтому некоторые риски существуют. Обычно, за всё это берут сверху около 30-40% к начальной стоимости. Даже если прибавить 140 тысяч рублей, то конечная стоимость составит 480 000. Как видите, Vision Pro оценены на 140 тысяч рублей дороже, а значит счастливым покупателям придётся переплатить не 30-40%, как это бывает обычно, а все 80%. Быть фанатом Apple – это дорого, но не настолько же! Не забывайте, что активировать устройство будет не так просто, ведь вам потребуется полноценный американский Apple ID. В интернете можно найти посредников, предоставляющих нужные услуги, но не все из них готовы работать честно. Продавец поставляет Vision Pro как есть, а значит все вопросы с активацией счастливым обладателям новой игрушки придётся решать самостоятельно. Ну и добавим, что в настоящее время интересных приложений для устройства дополненной реальности очень мало. Владельцы жалуются на медлительность разработчиков, а цены на игры довольно высокие. Кстати, некоторые владельцы пишут, что после ношения очков дополненной реальности у них сильно болят глаза и голова. Не исключено, что причина в весе, ведь с дополнительным аккумулятором очки весят больше 800 грамм.

#apple #vision pro #apple vision pro
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Пользователи гарнитур Apple Vision Pro стали чаще возвращать свои устройства обратно в магазины
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