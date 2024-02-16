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Bublik1
Украина планирует купить у Турции истребители 5-го поколения, выпуск которых пока не стартовал
Есть все основания полагать, что серийное производство KAAN начнётся очень нескоро

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Несмотря на то, что страны НАТО вошли в так называемую танковую коалицию, украинская армия по большей части получила сильно устаревшие Leopard 1, либо советские Т-72, стоявшие на складах несколько десятилетий. Немецкие танки второго поколения в боях замечают всё реже, ну а американский Abrams и вовсе прячут в тылу. Поставок новых танков нет, а доноры уже давно позабыли о своих обязательствах. Не лучше дела идут с поставками боеприпасов. Европа обещала к марту передать ВСУ 1 миллион снарядов, но отчиталась о способности поставить только 600 тысяч. При этом большая часть боеприпасов уже могла быть отправлена ранее, а в итоге даже Западные журналисты фиксируют у ВСУ острый снарядный голод. Недавно была подписана так называемая коалиция ПВО, предполагающая снабжение украинской армии большим количеством противоракетных систем. Подобные типы вооружения есть в Европе и США, но проблема лишь в том, захотят ли страны НАТО делиться. 

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Эксперты рассказывают, что современные NASAMS и Patriot представляют собой крайне сложные устройства, на производство которых требуется больше года. Ясно, что в цехах собирают несколько подобных систем одновременно, но это также означает, что по мановению волшебной палочки быстро нарастить производственные объёмы не получится. Придётся отдавать уже готовые комплексы, стоящие на страже немецкого и американского неба, ну а делать этого Шольц и Байден не хотят. Сложно сказать, сколько ещё так называемых «коалиций» подпишет Зеленский, но наибольший интерес вызывает именно истребительная коалиция. Добро на поставку самолётов в Украину было дано год назад, но пока ни одна страна не решилась передать Киеву ни одной машины. Эксперты спорят о том, получат ли ВСУ доступ к американским F-16, ну а пока украинские власти не перестают мечтать. Так, удивить местных и иностранных слушателей решил посол Украины в Турции. Василий Боднар дал небольшое интервью турецкому телевидению, рассказав о невероятных планах своей страны. 

Оказывается, Киев серьёзно рассматривает возможность закупки у Турции истребителей пятого поколения. Речь идёт о KAAN, который многим экспертам кажется довольно перспективным. По словам дипломата, украинская сторона активно участвует в разработке двигателей для истребителя, а тендер на поставку компонентов был выигран много лет назад. Оказывается, украинские инженеры не прекращали сотрудничество с Анкарой по этому вопросу, ну а как только начнётся массовое производство, ВСУ могут претендовать на получение истребителей в первых рядах. Боднар уверяет, что Украина не только купит самолёты, но и начнёт их тут же применять. По его словам, уже сейчас Киев знает приоритетные направления, но пока разговоры об этом он считает преждевременными. По тону и уверенности украинского дипломата можно предположить, что истребители начнут поступать уже в 2024 году, вот только на самом деле с KAAN всё очень сложно. Перед нами действительно перспективный истребитель пятого поколения, созданный инженерами корпорации Türk Havacılık ve Uzay Sanayii. Впервые публике показали макет ещё в 2013 году, рассказав о планах замены устаревающих F-16. Вот только время шло, а уже несколько лет Турция пытается выбить из американских властей несколько десятков F-16. 

Президент Турции неоднократно обещал провести первые испытания истребителя, но в итоге сроки постоянно переносились. В 2023 KAAN так и не взлетел, а теперь первый полёт ожидается в 2024 году. Точной даты нет, но зато есть все основания полагать, что истребитель ещё достаточно долго не сможет уйти в серию. Точные технические характеристики машины не разглашаются, но проблема здесь даже не в том, насколько быстрым или мощным окажется самолёт. Истребители пятого поколения столкнулись с вызовами, которых не встречали на своём пути их собраться поколения четвёртого. Требования к более современным машинам оказались слишком высокими, а в итоге даже американский F-35 представляет собой компромиссное решение. За годы серийного выпуска янки существенно доработали самолёт, решив большую часть проблем. За это время медленно модернизировались уже стоящие на боевом дежурстве истребители, ну а между первым полётом и началом серийного запуска может пройти как минимум пять лет. Если предположить, что Турция захочет хотя бы 30 машин оставить себе, то к указанному сроку нужно прибавить ещё несколько лет. Аналитики по обе стороны океана гадают, будет ли существовать Украина в 2025 году, ну а дипломат рассуждает высокими категориями и строит планы на начало 30-х годов следующего десятилетия. Отметим, что первоначально турецкий истребитель пятого поколения был оценён в $100 миллионов. Стоимость была названа относительно приемлемой, но уже по ходу разработки выяснилось, что конечную сумму придётся немного увеличить. Сколько точно будет стоить KAAN, сказать никто не может, ведь его разработка не завершена, но тот факт, что таких огромных денег у Киева нет, не вызывает никаких сомнений. 

#авиация #истребители #самолёты #kaan #самолёты 5-го поколения
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Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
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